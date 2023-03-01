【百元手作料理】醉意兒／成為百變天后-椰蓉小方

文／醉意兒

我是出了名的挑嘴，也是善變的雙子女，所以在生活上討厭一層不變的事物，非常喜歡挑戰全新型態的東西，可能一會兒是寫小說，一會兒跑去寫劇本殺，完全就是一個不安於室的好動女孩。

也因此我的經歷十分豐富，一畢業成為老師，後期又成為了遊戲實況主、小說作者，這些都是興趣與生活完全結合的態度，讓我的學生表示十分羨慕。我有位學生曾這樣跟我說過：「老師，我以後也想成為和你一樣的人，我想要每天玩遊戲、看小說，寫一寫白日夢就錢拿，不用做朝九晚五的工作。」

聽到這，我敲敲她的小腦袋瓜子，糾正他說：「你錯了！當興趣變成工作時，他也一樣是工作，雖不用打卡上班，但是要面對的問題依舊是排山倒海，可以每天玩遊戲，但變成工作時，這遊戲就會變成精準數據，變成技術演練，要擔心的是收視率，還要擔憂技術水平及口播的能力，所以並不是不用工作，只是挑選了自己喜歡的工作而已。」

見他聽不懂我的說法，我打開了頻道後台，密密麻麻的數據與收益列表，還有英文官方寄來的課程介紹，再拿出一本本寫小說的創作書籍、翻到爛的字典、滿櫃的報章雜誌，看的學生目瞪口呆。

「會寫故事的人多了去，會打遊戲的人也不占少數，要怎麼做到讓人買單，就不可能不勞而獲，所有收獲都是要用對等的東西去交換的，可能是時間、努力、天賦、時機等，都有可能影響，所以工作沒有簡單，但你可以選擇自己覺得快樂的工作。」

學生嘟著嘴說：「這樣感覺一點都不快樂啊！」

拿起那本翻爛的字典，我隨便翻了一頁道：「在你眼裡，字典就是查字用的，但是他也是我的故事的源泉，隨便翻一頁，看看這個字的出處、用途、可能出現的詞句，都可以聯想到新的事物。就像是這個字，【紅】它可以是顏色，也可以是指花朵、美人，也是喜慶的顏色，就從這邊開始一段新的故事。生活一層不變，自己就可以選擇百變的生活，每個物品、每個字都可以具有多重意義，不需要用單一標籤來定義自己。」

看著學生一頭霧水，我決定用簡單的小點心，來說明我的話語。

如果說甜點是最多變化的麵粉國王，牛奶就一定是我心目中的天后了，結合玉米澱粉，簡單幾個步驟即可完成。趁著我們閒聊之際，我將冷藏的麵糊拿了出來，問學生：「你猜猜我要做什麼？」

聞到了香醇牛奶的氣味，他歪頭想了半天：「奶酪？」

我拿了三個碗，其中挖了一勺放進第一個碗冷藏，另外一勺裹上麵包粉進氣炸鍋油炸，最後一個碗，我加上了可可粉攪拌均勻後拿去冷藏。

隨後，三項食材就定位，我又拿了一盤椰蓉出來，看的學生眼花撩亂，完全不清楚我要做什麼。

我解釋道：「你可以直接吃，就是奶酪的口感，炸過就是炸鮮奶，原味的跟可可味的，再加上椰蓉，就成了椰蓉小方，明明是同樣的食材，卻有不同的樣貌，你是聰明的孩子，怎麼會只有一面呢？不過無論你是哪一面，甚至是跟我一樣擁有多重興趣，都得為自己的選擇做出相對應的努力，沒有加熱結合，牛奶跟玉米粉終究還是陌路人，所以你現在的所有努力，都是為了未來能選擇地更快樂。」

當天下午，我們一同享用著椰蓉小方，那是他最喜歡的口感，甜甜的回憶，至今讓我們無法忘懷，多年之後，他再約我出來時，雖已有著不同以往的樣貌，也沒有如年輕時的願望般成為實況主，但是我相信，他已成為了體驗百味人生的快樂大人。

一層不變的生活，添加一點甜蜜回憶。（圖／醉意兒 提供）

『椰蓉小方』製作流程 【材料】 鮮奶350克、白糖40克、奶粉35克、玉米粉60克（可可粉、抹茶粉看喜好添加） 【所需器具】 1個鐵鍋、飯勺（攪拌棒）、模具或碗、瓦斯爐 【作法】 1. 將一半鮮奶＋玉米澱粉＋糖＋奶粉攪拌均勻。 2. 小火繼續攪拌，濃稠的時候，再離火攪拌。 3. 拿出方形容器（或是盤子），撒上一些椰蓉，再倒入容器後，用刮板刮平，再撒一層椰蓉。 4. 進冰箱冷藏（3-5小時），切小塊，裝盤後最後撒上椰蓉。