國資圖圓夢繪本平台發掘原創能量！10年育才、啟動繪本創作新世界

繪本 在圖文之間深刻表達了創作 者的內在世界，是一種獨特而迷人的表現形式。國立公共資訊圖書館 推動繪本閱讀不遺餘力，不僅收藏豐富的實體與數位繪本，更創立「圓夢繪本資料庫」與「樂齡繪本創作工作坊」，透過圖書館的公共平台鼓勵原創精神，從青年學子到樂齡長輩，都能創作專屬繪本，訴說精彩的生命故事。

撰文╱張名榕

攝影╱江茗洋

圖片╱國立公共資訊圖書館 、楊美恩提供

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翻開書頁，一幅幅圖畫與短文躍然紙上，故事時而懸疑、時而溫馨，有時令人捧腹大笑，有時又會掉下傷心的淚水—繪本風格多元、富含想像力，往往直接牽動讀者的心情，在包羅萬象的圖書類別中，人氣始終居高不下。

為回應讀者日益多樣的閱讀需求，國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）近年來持續擴充繪本館藏與服務空間，總館3樓「世界繪本中心」收藏超過30個國家的繪本，透過豐富藏書與不定期展覽，呈現各國文化風貌，拓寬大小讀者的國際視野。同樣位於3樓的「銀力繪本花園」，則以清新風格打造舒適閱讀區，是全臺圖書館首創專為長輩設置的繪本閱讀空間，精選適合55歲以上讀者，涵蓋家庭、懷舊、生命、孤獨等主題的繪本，陪伴樂齡族從書中尋找樂趣、排解煩惱，重新感受生命的豐富與美好。

從一本繪本到一個生態圈 圓夢繪本資料庫平台

在推動繪本閱讀之際，國資圖亦長期關注師生對繪本創作分享的需求。為了接住每個「為自己圓一個繪本創作的夢」的創作初心，國資圖於2011年建置「圓夢繪本資料庫」，至今收錄逾1,500本作品、年瀏覽量破百萬，更榮獲第42屆金鼎獎數位出版類肯定，已然成為全臺規模最大的原創數位繪本平台。

這項計畫不只打造線上平台，自2017年起，國資圖更攜手玉山文教基金會推動「繪本創作工作坊」，匯聚頂尖插畫家與作者帶領創作教學，10年來培育了超過千名種子教師。種子教師將創作量能帶回校園，引導學生從創作到投稿發表，建構出一套生生不息的繪本生態圈，讓原創繪本在全臺學校遍地開花。

2011年建置的「圓夢繪本資料庫」至今收錄逾1,500本作品，更榮獲第42屆金鼎獎數位出版類肯定。

圓夢繪本平台除了讓學生原創作品被大眾看見，更成為臺灣創作者躍上國際的跳板。插畫家楊美恩高中時在此發表的青澀之作《追求夢想》，畫下青春的徬徨與追尋，成為她日後以《The Boat and Whale》入選義大利Silent Book Contest國際無字繪本獎的底氣。圓夢繪本資料庫不僅存放作品，更像一雙溫柔的手，穩穩接住了年輕創作者追夢的第一次勇敢。

看見創作者的內在宇宙 繪本與社會情緒學習（SEL）

近年，國資圖進一步將「社會情緒學習（SEL）」作為選書與策展的核心處方箋。數位資源服務科助理輔導員洪敦明直言：「短影音的狂潮正將人們的專注力無情切碎，情緒在聲光刺激中劇烈起伏，卻難以沉澱；而少子化的現實，更讓孩子們少了與同伴吵架、和好、練習同理心的珍貴機會。如果我們不主動為孩子遞上一把理解情緒的鑰匙，他們將很難學會溫柔待人，更難以在跌跌撞撞的成長路上，與他人建立深刻而真實的連結。」

為將SEL體驗具象化，2025年「微光筆觸下的光影」特展便是絕佳實踐。展覽從圓夢繪本資料庫精選「原創之星100」，巧妙結合古董幻燈機與數位繪本；讀者能親手重組故事結局，或依當下心情抽取數位牌卡選書，讓抽象的情緒找到安放之處。

在「原創之星100」繪本中，《花花熊》故事裡那朵怎麼摘都摘不掉的花，是作者許哲綸當年腦海中真實存在的腫瘤。在飽受腦瘤折磨、連手都顫抖到必須請人繪圖的日子裡，他卻在故事中讓花花熊把花朵送給了全世界。他用創作證明：當生命拋給你無法躲避的痛楚，你依然能選擇將它熬成最溫柔的祝福。「繪本創作就像藝術治療，幫助作者轉換心情面對病痛，也讓讀者感受到其中起伏的心路歷程，這正是情緒學習的一環。」洪敦明說。

魏伶芸創作的《阿曼》，藉由動作慢的樹懶，引導青少年化解校園人際的誤解與衝突，反映青少年在意的人際關係，以及缺乏瞭解造成的誤會，如何透過反省、勇敢與原諒來化解，讓讀者從故事中學習情緒處理的方式。陳畇臻、邵靖淳、許芷歆創作的《The Black Cat》，講述男孩與被視為厄運的黑貓成為朋友的故事，則帶領讀者跨越偏見、培養同理心。

許哲綸創作的《花花熊》，將飽受腦瘤折磨的痛楚熬成最溫柔的繪本故事。

魏伶芸創作的《阿曼》，藉由動作慢的樹懶，引導青少年化解校園人際的誤解與衝突。

樂齡繪本創作坊 繪出精彩生命故事

豐富的人生閱歷是繪本創作的最佳題材，近期收入圓夢繪本資料庫的另一批作品，背後是一群特別的樂齡創作者。國資圖2026年首度開辦「樂齡繪本創作工作坊」，邀請專業講師陪伴長輩從閱讀欣賞、粉彩繪畫、整理回憶、文字撰寫到動手創作，把累積多年的想法與感受轉為創作能量，製作出獨一無二的生命故事繪本。

講師張素貞（張漁）一邊教學，一邊創作出《那個小女孩》，以繽紛柔和的粉彩畫搭配自行撰寫的新詩，描述一位小女孩，總是在主角害怕、迷茫、憂傷時，溫柔而堅定地為她指引方向。那位小女孩，反映的是自己內心的聲音，象徵生活中遭遇的問題，都可以從心中尋找解答。

學員曾蕙芳以童年經歷創作《釀一甕童年的光陰》，描述兒時家中栽種葡萄的點點滴滴。樸實畫風搭配優美文字，彷彿帶讀者穿越時空，走進數十年前彰化二林的葡萄園，隨著主角一家人豐收而歡喜，也因為颱風吹襲，理解農民看天吃飯的無奈，是一本融合地方特色與家族情感的作品。「我的母親因年邁逐漸退化，只記得年輕時辛苦的回憶，透過這本書，不僅記錄我的歡樂童年，也希望能讓她回憶起曾有的美好時光。」曾蕙芳說。

回憶故人美好 從創作中面對人生

學員吳綺慧創作《阿公的木箱》，描述一份深厚的祖孫情。面對未善盡養育責任的父親，阿公不僅保護吳綺慧遠離家暴 ，成長過程中也百般呵護，她在臺中唸書時生病發燒，阿公急到半夜從南投騎車送棉被過去。然而，還來不及回報養育之恩，阿公就因病離世，讓吳綺慧留下深深遺憾。「我不敢打開阿公留下的木箱，怕觸景傷情，但透過繪本創作，我畫出想對阿公說的話，故事最後我打開了木箱，裡面是阿公留給我滿滿的愛。」吳綺慧笑著說。

「樂齡繪本創作工作坊」陪伴長輩從閱讀到動手創作，講師張素貞（張漁）《那個小女孩》、學員吳綺慧《阿公的木箱》、詹德福《雙生仔》及曾蕙芳《釀一甕童年的光陰》（由左到右），皆繪出動人的生命故事。

學員詹德福的繪本《雙生仔》，畫出自己與長相酷似的雙胞胎弟弟，一同成長、玩耍、學習、吵架，甚至拿錯准考證的趣味往事。兩人長大後南北分隔，仍然維持絕佳感情與默契，直到32歲那年一場意外，雙生仔從此剩下詹德福形單影隻。多年過去，詹德福畫出永生難忘的真實記憶，「這次參加圖書館的課程，不僅是教我創作繪本，更教我們怎麼去面對生命，從中學習到很多，是退休後很快樂的一段時光。」詹德福更透露，課程開啟他的創作靈感，陸續製作關於父親、母親的繪本，期待未來能畫出更多故事，豐富自己與他人的樂齡人生。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光 》雜誌184期：「繪本的多重宇宙」，授權於聯合新聞網．琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。