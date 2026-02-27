被地殼攪拌過的賽道？墾丁Xtrail世界級越野跑道歷史解密與半島秘境

文_曾令愉/旅讀

墾丁Xtrail這條百公里路線，不僅打造出世界級越野跑賽道，更架構出一部史詩級人文歷史地圖。讓我們慢下腳步重新回溫，探索賽道上的故事，走入更深層的半島秘境。

Running解鎖Xtrail時空密碼

這條賽道有故事

恆春古稱琅嶠，在現代行政區域劃分與觀光地圖覆蓋之前，19世紀的琅嶠是一個由多元族群共構，並維持著微妙權力平衡的自主世界。當時清帝國有效統治範圍止於枋寮一帶，官員普遍將枋山以南視為「番界」，一片不願也無力深入治理的化外之地。這片土地的真正主人，是強大的斯卡羅（Seqalu）四大社與共同生活的琅嶠十八社（注），以及陸續移墾的福佬與客家人。他們彼此衝突又相互依存，共同維繫著一種脆弱的平衡，直到一艘失事的外國商船羅妹號，將此地捲入世界舞臺的驚濤駭浪。

這起事件引起美國駐廈門領事李仙得來台交涉，清廷官員卻以事發番界、非其管轄為由推諉。被激怒的李仙得繞過清廷，直接深入半島心臟地帶，尋求與斯卡羅頭目卓杞篤談判。這場歷史性會面，促成台灣原住民部落首次以對等政治實體身份，與西方國家簽訂國際盟約——「南岬之盟」，保障未來海難者安全。

然而漣漪並未平息。它迫使清帝國不得不正視這片「化外之地」的主權問題，更讓列強看見清廷在台灣南端的權力真空。這個破口，為數年後的牡丹社事件埋下伏筆，最終迫使清廷改變對台灣的消極態度，並於1875年建立恆春縣城。

150年後的今天，Xtrail越野跑賽事在恆春半島規劃出這條近百公里的賽道，看似越野與公路兼容的耐力挑戰，實則沿著人文脈絡與自然地形，逐段讀取土地的故事。若以斯卡羅與近代史的視角加以疊合，這條賽道可謂族群路徑的復原圖、自然地貌的現場教材，以及近代治理的行動線。

在這一條縫合山海、族域與近代史的路線上，每一個地名，都通往一段故事。且讓我們放慢腳步，細細讀取半島上的琅嶠記憶。

注_斯卡羅本為卑南族知本社的其中一支，其南遷恆春半島後，與當地人口多數的排灣族通婚排灣化，並以強大武力及巫術先後統合瑯嶠其他排灣族、阿美族、平埔馬卡道族等部落，建立一個跨部族的貴族制政治實體，稱為琅嶠十八社。斯卡羅一詞為排灣族語Seqalu，一說是「來自卡羅地區（知本卡砦卡蘭部落）的人」，亦有認為指「乘坐轎子來的人」。

帶路人 林瓊瑤

墾丁國家公園管理處資深解說員、屏南社區大學講師。土生土長的恆春人，淡江大學中文系畢業後回到恆春，堪稱第一代返鄉青年。長期關注恆春半島人文自然之美，為古城解說員的先驅，由她指導的半島解說員及志工超過千人，著有《琅嶠史話》、《半島今昔》等書。

被地殼攪拌過的賽道 Mountain山

賽道沿途各種奇岩怪石，其實源自兩種截然不同的奇特地質景觀，訴說恆春半島在海底與陸上的兩段身世。

被咬一口的蛋糕：孤立山峰

不論是腳下跑的大山母山，抑或眼中眺望的大尖山、小尖山與門馬羅山，它們都屬於「孤立山峰」，源於一種名為「墾丁層」的特殊地層──某次海底劇烈的地殼運動，像一個巨大的攪拌器，在柔軟的泥岩（蛋糕粉漿）中混入外來的堅硬礫岩（堅果）。當整個「蛋糕」被抬升至陸地，柔軟的泥岩被風雨侵蝕殆盡，堅硬的礫岩則被保留下來，兀自矗立為如今所見的孤立山，又稱外來岩塊。

看似天外飛，其實海中來：珊瑚礁地形

與之相對，社頂公園則是另一種主角——珊瑚礁。恆春半島的地殼至今仍在抬升，原本在海中生長的珊瑚礁被一層層抬離海面，形成階梯狀的臺地，高雄的壽山也屬於此種高位珊瑚礁地形。

這些臺地的邊緣，因海浪掏蝕與雨水沿著天然破裂面節理的溶蝕，一旦失衡便會轟然崩落，形成崩崖地形。船帆石正是從高位珊瑚礁臺地上崩落的珊瑚礁岩，同例還有貓鼻頭的貓岩與關山高山巖的福靈龜──看似天外飛來的石頭，實際上是因為差異侵蝕形成的地景。

小尖山標高245公尺，是石牛溪的發源地，山形奇特如一對大門牙，屬於外來岩塊經風化裸露而成的孤立山丘。

大山母山標高325公尺，擁有台灣本島最南端一等三角點基石，是墾丁地區最高峰，亦為小百岳之一。

船帆石高達27公尺，是一顆從鄰近臺地滾落至海岸的巨大珊瑚礁岩，因形如美國前總統尼克森側臉而又稱尼克森頭。

跟著社頂部落去探險 社頂公園屬於高位珊瑚礁臺地，原是排灣族龜仔甪社舊址，日治時期曾為熱帶植物殖育場母樹園，如今是農業部林業試驗所的自然保留區，擁有眾多珍貴熱帶動植物。想一探社頂秘境，不妨跟隨龜仔甪後裔「社頂部落」展開奇幻冒險。社頂部落是墾丁國家公園最早推動社區生態旅遊的典範，有梅花鹿、毛柿林、彩蝶尋覓等眾多遊程，日夜都精彩！ © 墾丁國家公園管理處 © 墾丁國家公園管理處 © 墾丁國家公園管理處

尋找大尖山

您知道Xtrail的LOGO畫的是哪座山嗎？

正是斯卡羅人心中的聖山──大尖山。

海拔318公尺的大尖山，是由泥岩與礫岩混成的墾丁層，經過風化侵蝕後留下堅硬的礫岩，而成為聳立的孤立山峰。由於岩石風化日漸嚴重，目前不開放攀登。

大尖山二戰後初期的歷史照 © 國立臺灣歷史博物館OPEN DATA

大山母山步道 © Xtrail Kenting by UTMB

門馬羅草原 © Xtrail Kenting by UTMB

埔頂草原 © Xtrail Kenting by UTMB

墾丁福華飯店外圍 © Xtrail Kenting by UTMB

墾丁牌樓 © Xtrail Kenting by UTMB

石牛溪 © Xtrail Kenting by UTMB

墾丁牧場外圍 © Xtrail Kenting by UTMB

從各地眺望大尖山，有時像鯊魚鰭，有時又像大雞冠。Xtrail設計總監JOE說，LOGO靈感源自日出時從墾丁福華所見粉紅色大尖山，不過根據記者實地走訪，要看到粉紅色的大尖山頗需運氣（笑）祝福大家能看到心中最美麗的聖山！

© Xtrail Kenting by UTMB

