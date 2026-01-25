305轟史上第一人！專訪中華職棒大師兄：人生總有揮棒落空時，看下一球就好

文_李智凱/旅讀

圖_陳育陞/旅讀、味全龍

2025年9月7日，在臺北大巨蛋滿場四萬球迷的見證下，林智勝完成球員生涯最後一次揮擊，正式結束他長達22年的傳奇生涯。你說，有多少球員能在43歲，生涯最後一個打席還擊出全壘打？

三天後，在智勝正式卸下球員身分後的第一個比賽日，天母球場的球員休息室被眾多記者團團包圍。也許是卸下球員包袱、也許是轉換身分帶來的新鮮感，智勝在休息室的一角，少了賽前一如既往的肅穆神情，反倒是像面對老朋友般，與記者們侃侃而談。而我也有幸能在當天與這位傳奇球星見面，聽他聊棒球、聊人生。

© 味全龍

大師兄紀錄牆

★全壘打：生涯總計305支，為中職史上第一人

★總冠軍：6次

★年度MVP：1次（2015年）

★全壘打王：3次（2009年、2010年、2012年）

★打點王：1次（2010年）

★金手套：1次（2007年）

★杜哈亞運金牌（2006）

★世界棒球12強賽全壘打王（2015）

© 味全龍

用全壘打見證台灣棒球

翻開整部台灣棒球史，「野球」這項運動從日本傳入至今不過百餘年，中華職棒也僅走過35年光陰，而智勝22年的職棒生涯就見證了許多台灣近代棒球的重要時刻。從2003年成為選秀狀元的那一刻起，經歷了簽賭事件影響、聯盟規模縮小的黑暗期，也見證了職棒復甦、中華隊成為世界冠軍的光榮時刻。而這一切，大半都能看見林智勝的名字在裡頭出現。對此，智勝沒有將功勞歸於自己，他謙虛地表示，以前的環境確實沒這麼好，但當時學長們都非常努力創造好的環境給學弟們。他也一樣，努力用好表現一步一步將球迷找回來。智勝舉了自己所屬球隊味全龍為例，他認為，現在的味全龍是一支蓄勢待發的隊伍，陣中年輕小將都已慢慢成熟，球迷也越來越多。「我們會展現韌性，帶來更精彩的比賽給大家。」正如發展中的味全龍，如今每支球隊都有自己的主場、球迷和啦啦隊，比賽可看性增加不少，一切都在朝好的方向前進。

© 味全龍

林智勝 Ngayaw Ake'

綽號_大師兄

生日_1982/1/1（44歲）

身高_體重：183cm／108kg

守備_投打：內野手／右投右打

MBTI_看似E人的I人

興趣_高爾夫球、打電動、F1賽車

喜愛旅行國家_日本

喜好旅行方式_自駕旅行

當中華隊英雄卸下戰甲

每當球迷談論到智勝，都不免俗地要提及他在國際賽場上的精彩表現，無論是2006年杜哈亞運對日本隊打出的再見安打，還是2015年世界棒球12強賽，讓古巴隊總教練梅沙「掉下巴」的致勝全壘打，都是人們茶餘飯後津津樂道的話題。

然而，在面對國際賽如此高張力的情境，並且對手都是從來沒碰頭過的各國精英，智勝也分享了自己的心法：「選手們能做到什麼就努力去做，把自己最好的一面展現出來，只要不愧於心，全台灣都會替你們加油！」而或許就是凡事「不愧於心」的態度，讓智勝能在球場上屢屢建功，成為台灣的全壘打王、成為中華隊的英雄。

即便是英雄也有卸甲歸田的一天，智勝也是如此。引退賽當日，隨著小白球飛越左外野全壘打牆，這位傳奇用最不可思議的方式結束自己的球員生涯，猶如棒球人生寫照，總是不負眾望帶來最熱血的感動。

採訪尾聲我問智勝：「最後一個賽季，有什麼話想對球迷說嗎？」智勝露出微笑，他說：「謝謝球迷這22年來的支持與鼓勵，我知道總有一天會卸下球員身分，但因為你們的陪伴與吶喊，我不會有遺憾。謝謝大家，請繼續用力支持台灣棒球，讓棒球運動蓬勃發展。」

© 味全龍

© 味全龍

大師兄綽號的由來？

智勝加入La New熊時，球隊缺乏穩定的第四棒，而他的加盟立刻為球隊注入強大戰力。當時球迷便引用電影《少林足球》台詞「大師兄回來了！」來形容他的影響力，就連應援曲也是大家耳熟能詳的電影配樂。

© 味全龍

大師兄快問快答

「棒球」對你來說意味著什麼？

答：我將棒球看作是我的生命。棒球帶給我所有一切，它幫助我的家族、我的兒女還有我的人生。

© 味全龍

一場球賽最吸引你的地方在哪裡？

答：投手與打者之間的對決。投手會想方設法將我三振，而我則用手中棒子擊潰對手。

最喜歡台灣哪一座球場？

答：天母棒球場。作為味全龍隊的主場，這裡的比賽本身就很精彩。球場周邊的生活機能也相當方便，有高島屋、SOGO百貨和新光三越等室內空間。球迷們若提早到可以先在周邊逛逛，既能看球又能逛街。

© 味全龍

最喜歡國外哪一座球場？

答：美國洋基球場（Yankee Stadium）。人生第一次看美國職棒就是在紐約的舊洋基球場（現洋基球場於2009年啟用）。還記得當時就坐在右外野標竿旁，球場很大很寬敞，印象非常深刻。

© 味全龍

若以球迷身分進場，智勝會想坐在哪區？

答：當然是坐在啦啦隊前面的應援區。既可以近距離欣賞女孩跳舞，又可以感受比賽的熱烈氛圍。

© 味全龍

