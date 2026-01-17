連續10年入選常勝軍！粉筆與畫筆雙管齊下的小學老師：竹內軍平——#名單之後184

撰文｜余怡儒（國立暨南國際大學歷史碩士）

竹內軍平 入選 臺展第1-10回

春陽高掛，海風颯颯。

穿著輕便裝束，提著簡單行李的竹內軍平，緩步走下停泊岸邊的輪船，踏上臺灣的土地，深深吸一口氣。來自新潟縣山區村莊的他，感受著和家鄉故里截然不同的氣息。他已獲得小學教師資格，為了生活進而投入日籍教師來臺甄選考試，取得來臺資格後，即將進入臺北師範學校附屬小學校師範部再次進修。這年，1921年，他22歲。

「先生，請問這道題目應該怎麼解答呢？」一個認真的孩子，捧著書本從教室追出來，恭敬的請教。

「這個啊，就是這樣……。」竹內看了一眼題目，拍了拍手上的粉筆灰塵，在學生的書本上比劃解釋著。

回到辦公室，竹內放下教科書本，背起油畫箱，準備從文武町（註1）前往表町（註2）的臺北大樓，參加素壺社洋畫研究所的聚會。該會以臺北第一中學校教諭鹽月桃甫為中心，指導會員素描及油畫技巧，亦不定期舉辦習作展覽會，讓大家有對外展示成果的機會，也跟各界交流切磋。

「竹內，你下個月要展出的作品準備好了嗎？」（註3）同為會員的鶴峰良一，停下揮灑著炭筆的動作，問道。

「經過去年兩次的習作展和展覽會，我覺得這次更有把握了，想把認真練習過後的作品，展示給大家看。」竹內看著眼前的油彩畫布，很滿意的點頭微笑。可惜的是，1926年素壺會對外召開第2回展覽會後便不見活動訊息。

即便如此，會員們仍各自持續著繪畫的興趣，1927年臺灣美術展覽會成立，首屆獲選的作品中，素壺會員竹內軍平和長崎清子就名列其中。（註4）隨後，1929年間，竹內軍平與鶴峰良一轉而參與古川義光、野田正明等人籌組的二九年社，持續在繪畫上精進，並積極參與二九年社舉辦的展覽會。（註5）

1931年，鹽月桃甫於京町二丁目小塚美術社2樓，再次成立師門性質的京町畫塾（圖1），竹內再度投入鹽月門下。該畫塾從成立之初，便有許多會員在臺展中獲選，1935年第9屆臺展更有十餘名會員入選，入選人數屢創新高，故有「臺灣第一流美術研究所」的美譽。（註6）

1936年，第10回臺展統整了歷年來獲選的藝術家，共有10位藝術家連續10年入選，竹內軍平便是西洋畫列名者之一，與陳澄波、李石樵、李梅樹、木村義子齊名，獲得臺灣總督府表彰。（註7）1937年，他因家事之故，離臺返鄉。

攤開竹內入選臺展的10件作品，靜物畫7件，其餘3件為風景畫，且集中在前期之作。（註8）在靜物畫中，主題所佔畫面的比例、擺放物件的檯面大小，以及畫家描繪的視角，皆會給予觀者不同的感受。〈雞頭〉（圖2）中僅以最底部的區塊表示檯面，著重放大雞冠花的比例，呈現靜態綻放的美麗，而〈金魚〉（圖3）中的檯面佔據幾近一半畫面，看似搖曳的金魚尾巴、水缸中的水波以及桌邊軟質桌巾的皺褶，都讓靜止的畫面增添許多生動與活潑。相異其趣的畫作，也正凸顯出竹內對各式主題的嘗試與技巧的掌握。

圖2. 竹內軍平，〈雞頭〉（雞冠花），1936年。 圖片來源：財團法人學租財團，《第十回臺灣美術展覽會圖錄》，臺北：財團法人學租財團，1937。

圖3. 竹內軍平，〈金魚〉，1931年。 圖片來源：財團法人學租財團，《第五回臺灣美術展覽會圖錄》，臺北：財團法人學租財團，1931。

此外，值得一提的是，或許受到鹽月的野獸派畫風影響，竹內的第9回作品〈材料〉（圖4）呈現與其他時期迥異的技法表現，用粗實的線條勾勒出物體堅固性，「題材表現出堅固與強硬，但仔細思索後卻想不到在哪裡見過的印象」，（註9）是東洋畫審查員宮原彌太朗對其畫作的評語。

圖4. 竹內軍平，〈材料〉，1935年。 圖片來源：財團法人學租財團，《第九回臺灣美術展覽會圖錄》，臺北：財團法人學租財團，1935。

綜觀來看，即便竹內獲獎頗豐，但他所留下的事蹟、作品甚至是畫作評論的記載，都相當片段且零散，僅能從他參與畫會及展覽會活動的記錄中，窺看出他在臺灣生活的些微點滴。

