台灣1930年代業餘卻頂尖的畫家：倪蔣懷的日常寫生──＃名單之後176

撰文│陳昱靜（國立臺南藝術大學藝術史評與古物研究碩士班）

倪蔣懷 入選 臺展1、2、3回

習以為常、微不足道的日常生活占據人生的一大部分，可曾想過如何將這些生命的片刻記錄下來？

圖1. 倪蔣懷，〈習作41（景美街道）〉，1914，24x33cm，水彩、紙，臺北市立美術館藏。 圖片來源：白雪蘭，《倪蔣懷百年紀念展》，1995，基隆：基隆市立文化中心，頁26。

嶄露於展覽的日常寫生

倪蔣懷（1894-1943）出生於臺北富田町（今臺北公館），幼時隨任漢文老師的父親啟蒙。1909年入臺灣總督府國語學校師範部乙科，於圖畫課受石川欽一郎（1871-1945）啟發，開始繪畫之路。隨石川習畫，在媒材、技巧、構圖都受到影響，從臨摹到寫生，並以寫生記錄生活。現存最早作品為1914年的〈景美街道〉（圖1），畫中對於布景的安排透由中央的道路慢慢向畫內變窄、房子的水平線逐漸降低，點綴些許人物讓觀者視線向內延伸，製造深度，表現基礎的透視手法，這是他對於街景構圖的雛型。同年參與國語學校附屬小學的繪畫展覽，報紙上首次出現關於他的繪畫評論，雖然在技法上仍有許多不足之處（註1），但從他的一批美術書籍收藏中，發現其對於當時水彩、現代藝術發展的關注（註2），追求藝術的精神嶄露無遺，1927年臺展開辦，其作品連續三年入選，從中更見他在藝術表現上的進步。第一回入選的〈山間の街〉（圖2）描繪山景，以迅筆展現霧氣照射山嵐、街屋、河流的景致，對於構圖元素安排得宜受到青睞（註3）。第二回入選的〈雙溪夕照〉（圖3）構圖與第一回類似，視線隨蜿蜒河流貫穿整幅畫，不同的是清晰描繪房屋與群山，並安排在河川旁以小橋做連結，在近山與遠山採用明暗色調為畫作增添景深，對比第一回的山景技巧更為優秀，在展覽評論裡被認為是水彩畫中的佼佼者（註4）。

圖2. 倪蔣懷，〈山間の街〉（山間街道），第一回臺展（1927），西洋畫部入選。 圖片來源：臺灣日本畫協會，《第一回臺灣美術展覽會圖錄》，1928，臺北：臺灣日本畫協會。

圖3. 倪蔣懷，〈雙溪夕照〉，第二回臺展（1928），西洋畫部入選。 圖片來源：臺灣教育會，《第二回臺灣美術展覽會圖錄》，1929，臺北：財團法人學租財團。

畫出生活圈：礦場與街道日常

選擇山景的主題是他平凡的日常，師範畢業後原想入美術學校卻被石川勸退，後因與礦業世家（註5）的女兒結婚，在1920年礦業興盛之時，開始投身包採工程。礦場工作與藝術活動填滿他的日記內容，工作之餘不忘到附近寫生，不僅在工作上十分用心，對於藝術的熱情也從未消退。作品〈猴硐瑞三礦業〉（圖4）、〈瑞芳隧道〉（圖5）清楚描繪鐵橋、工廠、隧道，紀錄當時礦業的榮景，如今這些遺跡仍被完整保留。

圖4. 倪蔣懷，〈猴硐礦區〉，67×48.5cm，水彩、紙，臺北市立美術館藏。 圖片來源：白雪蘭，《倪蔣懷百年紀念展》，1995，基隆：基隆市立文化中心，頁62。

圖5. 倪蔣懷，〈猴硐隧道〉，66×48 cm，水彩、紙，臺北市立美術館藏。 圖片來源：白雪蘭，《倪蔣懷百年紀念展》，1995，基隆：基隆市立文化中心，頁64。

雖是業餘畫家但從未放下畫筆，1929年是進入礦業的第九年，自認工作方面不算成功（註6），卻已非常熟稔，工作的穩定讓他有更多時間投入繪畫。這年他的寫生足跡遠至中南部，最常出現與街道相關的作品，更以描繪大稻埕街景的〈裏通〉（圖6）再次入選臺展，陸續也有不少描繪大稻埕、永樂町後街的作品（註7）。此類選景不免與石川有關（註8），據日記所載，參展前將作品給石川批評、入選後感謝老師之情（註9），不難看出石川在他心中的重要性。

圖6. 倪蔣懷，〈裏通〉，第三回臺展（1929），西洋畫部入選，臺北市立美術館藏。圖片來源：白雪蘭，《倪蔣懷百年紀念展》，1995，基隆：基隆市立文化中心，頁98。

不斷的進行街景寫生，創作的思考也有所變化，自搬家後就經常於二樓的房間畫風景（註10），從這時期開始出現俯視角度的街景作品，像是〈台北近郊〉（圖7），描繪從公館附近的丘陵遠眺觀音山，不僅有兩件幾乎類似的作品，且在短時間也多次至公館進行寫生（註11），似乎喜好這樣的視野。俯瞰視角的街景，除了在近景上可以看見他清楚描繪物件的功力，在遠景也表現出臺灣熱帶氣候下，瀰漫水氣的特殊樣貌，這件別出心裁的作品更入選日本水彩畫會第19屆展覽（1932年）。

圖7. 倪蔣懷，〈台北郊外〉，1930，59.3x48cm，臺北市立美術館藏。 圖片來源：白雪蘭，《倪蔣懷百年紀念展》，1995，基隆：基隆市立文化中心，頁104。

觀看畫家筆下的景緻有如時空旅行般，穿越到他的時代，暢遊山裡的礦場、城市的小巷，體驗他平凡且寧靜的日常生活。

＃名單之後176 註釋 1.「倪蔣懷氏色調的○與構圖有許多不足的地方……。」，〈洋畫會雜評〉，《臺灣日日新報》，1914年6月21日，版次04。（筆者自譯） 2.白雪蘭，〈從倪蔣懷的圖書收藏看他的藝術視野〉，收錄於臺北市立美術館，《現代美術》No.192（2019.03），頁71-75。 3.「其他水彩畫者基隆倪蔣懷君之山間街，嵐光山色間以潦草之家屋橋梁，安排有致……。」，〈本日開院式 臺灣美術展讀畫記 本島人藝術家尚要努力〉，《漢文臺灣日日新報》，1927年10月27日，版次04。 4.「……及倪蔣懷氏之雙溪夕照，信斯界之能手……。」，〈臺灣美術展 會場中一瞥 作如是我觀〉，《漢文臺灣日日新報》，1928年10月26日，版次04。 5.指的是基隆顏家，在日治時期與板橋林家、霧峰林家、鹿港辜家、高雄陳家，被合稱為「臺灣五大家族」，倪蔣懷與顏對結婚，其岳父為當時礦業霸主顏雲年的同輩親戚，家族皆從事採礦，互有協助與合作。（資料來源：白雪蘭，《礦城‧麗島‧倪蔣懷》，2003，臺北：雄獅美術，頁34。） 6.三月十日日記內容：「今天是陸軍紀念日，同時也是我進入礦業界之紀念日。自大正九年，到今年滿九年，有時順利，有時坎坷，實在不算成功。……」（資料來源：臺北市立美術館展覽組，《藝術行腳：倪蔣懷作品展》，頁116）。 7.在1929年有兩幅〈町裏〉及年代不詳的〈迪化街〉。 8.石川在〈臺灣風光的回想〉一文曾經提及：「永樂町後方，有條環繞的小陰溝，其上架著一座橋，如今已被換成新造的眼鏡橋，……沿著水溝的兩旁，往往可找到絕佳的作畫題材。」（資料來源：《台北李春生紀念館》，臺北市立美術館（點閱日期：2020-12-22） 9.十一月七日日記內容：「……晚上訪問石川老師請批評出品作品，受陳植棋交代提出作品。」；十一月十二日日記內容：「早晨八時接到「裏通」一件入選通知，感謝老師之情，入選同時得需要努力用功。」（資料來源：臺北市立美術館展覽組，《藝術行腳：倪蔣懷作品展》，1996，臺北：臺北市立美術館，頁122-123）。 10.1929年2月搬入基隆港邊的房子（租屋）。（資料來源：臺北市立美術館展覽組，《藝術行腳：倪蔣懷作品展》，頁25。） 11.九月十六日日記內容：「……下午去公館寫生，因天氣變陰不能畫由公館看台北平野，而畫往新店溪上游方向看去四開一張……。」；九月十七日：「上午擴大在公館畫的作品至半開，下午畫石硬港半開。」；九月二十二日：「……下午與英聲去公館寫生，四開一張及人體一部分……。」（資料來源：臺北市立美術館展覽組，《藝術行腳：倪蔣懷作品展》，1996，臺北：臺北市立美術館，頁51）。 參考資料 1.臺灣日日新報資料庫（點閱日期：2020-12-22） 2.臺北李春生紀念館，臺北市立美術館，網址：https://reurl.cc/0O7gYM（點閱日期：2020.12.22） 3.臺展資料庫，網址：https://reurl.cc/ldGRpv（點閱日期：2020-12-22） 4.白雪蘭，《倪蔣懷百年紀念展》，1995，基隆：基隆市立文化中心。 5.白雪蘭，《礦城‧麗島‧倪蔣懷》，2003，臺北：雄獅美術。 6.白雪蘭，〈從倪蔣懷的圖書收藏看他的藝術視野〉，收錄於臺北市立美術館， 《現代美術》No.192（2019.03），頁71-80。 7.臺北市立美術館展覽組，《藝術行腳：倪蔣懷作品展》，1996，臺北：臺北市立美術館。

● 本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。