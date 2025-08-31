北美館倪蔣懷紀念展　線上百年手稿串聯台灣藝術、近代與礦業史

臺北市立美術館（北美館）年度臺灣美術史重點展覽「懷德樂美──倪蔣懷紀念展」，以家屬捐贈作品與史料作為研究策展主軸，開展至今廣受迴響。為延續家屬慷慨捐贈倪蔣懷畢生創作與收藏的無私精神，即日起於館方官網公開「研究資源線上版」，共享作品圖錄及史料文獻，並將持續與學者合作、逐步公開倪蔣懷日記釋讀原文。

解讀百年手稿，認識倪蔣懷見證的臺灣

本次線上公開資料當中，以現存1929、1931、1933、1938、1939年共五本倪蔣懷日記與手札為最大亮點。倪蔣懷用簡短的日文文句記錄其日常，內容包含藝術創作心得、巡視礦場行程，以及與畫壇師長同儕的往來，不僅是臺灣美術史寶貴的一手史料，亦是臺灣近代史、礦業史的絕佳研究題材。

館方特別感謝共同參與日記研究的日、臺學者協力，釋讀百年前的日文手稿。倪蔣懷出生於1894年，成長過程中受其父親啟蒙傳統漢學教育，而後接受日治時期學校教育，日記中遂出現中文字、日文新舊漢字交替使用的獨特現象。特別是內文用字與當代日文不同，使得研究釋讀更加不易，也更突顯這批日記的時代意義；而文字書寫的雜糅，亦映照臺灣在殖民時代中語言與文化轉換的歷史軌跡。

「倪蔣懷日記」1939年1月6日，構想「寶峯美術館」段落手稿。

〈猴硐礦區〉，1928，水彩、紙，49 x 66 cm

倪蔣懷，〈陳植棋與白鴛鴦（速寫本）〉，1929。臺北市立美術館典藏。

〈讀書的看護婦〉，1939，水彩、紙，48 x 33 cm

重現臺灣現代美術扎根的時代

1920至30年代的畫壇夥伴如藍蔭鼎、陳植棋、陳英聲、洪瑞麟等人，皆數度出現在倪蔣懷日記的字裡行間，記錄了數段臺灣美術史上的精采瞬間，有新星閃耀的希望，也有才俊殞落的惆悵。如1929年10月，收到陳植棋電報，獲知陳澄波與藍蔭鼎兩位畫友共同入選日本帝國美術展覽會（帝展），當晚倪蔣懷設宴與石川欽一郎共同為藍蔭鼎慶賀；同年11月倪蔣懷則以作品〈裏通〉入選臺灣美術展覽會（臺展）。1931年4月，情誼深厚的畫友陳植棋病逝之際，倪蔣懷在日記中記下最後的記憶與傷懷。日記與手札，是倪蔣懷生命歷程的紀錄，更見證臺灣美術史的重要時刻，讓後代得以一窺當時藝壇人物的風采與時代氛圍。

藍蔭鼎，〈戎克船〉，約1929。水彩、紙，34×52公分。臺北市立美術館典藏。

〈台北李春生紀念館（裏通）〉，1929，水彩、畫布，43.4×58.5 cm

同樣珍貴的是，日記中留下倪蔣懷尋找裸體模特兒的紀錄。為了學習西洋繪畫技法，倪蔣懷曾在大稻埕四處打探，尋找合適的模特兒，如1929年日記寫下與畫友藍蔭鼎、陳英聲在蓬萊閣、江山樓等處尋訪模特兒人選。在百年前相對保守的社會風氣之下，突顯臺灣第一代藝術家在條件限制下，依然堅持探索藝術的精神。此外，1933年所寫的手札中，亦可見藝術家自行撰寫的美術史筆記，從古希臘至近代歐美，內容與石川欽一郎《新美術講義》中所撰「西洋美術史」架構彼此呼應，反映師生之間不僅傳授水彩技術，更承繼著藝術理念與世界視野。

石川欽一郎，〈福爾摩沙〉，年代不詳。臺北市立美術館典藏。

此次展覽特設「寶峯美術館」主題展區，即是依據1939年倪蔣懷日記中撰寫約四百字的短篇構想所打造。這段文字雖短，卻非臨時興起的隨筆，內容包含美術館選址、空間配置、展覽期程等規劃，構想完整而目光長遠。其周延而有計畫的觀點，展現倪蔣懷對於藝術教育與社會普及的深切關懷；在他的心目中，美術館不僅是展覽空間，更是藝文與知識的匯集之所。

「懷德樂美──倪蔣懷紀念展」之「寶峯美術館」展場影像，臺北市立美術館提供。

倪蔣懷，〈田舍家〉，約1925。水彩、紙，38×55公分。臺北市立美術館典藏。

各界好評，響應臺灣美術史推廣

展覽自開幕以來廣受好評。開幕式當日，倪蔣懷家屬熱情支持、多達二十餘人出席響應，倪蔣懷第七子倪侯仁老先生特別代表家族感謝館方團隊的努力與執行成果。展期間更獲得陳澄波、陳植棋、李梅樹、廖繼春等前輩藝術家家屬、基隆市文化觀光局與臺灣美術史文化團體推薦分享。文化部藝術發展司與「重建臺灣藝術史」計畫成員特別來訪，同樣對展覽表示高度肯定。

展覽將於九月底進入尾聲，北美館訂於9月27日（六）舉辦展覽閉幕前最終場對談活動，由策展人廖春鈴與國立臺北藝術大學博物館研究所助理教授楊育睿，聚焦「寶峯美術館」，以「一個在1930年代想蓋美術館的人在想什麼？」為題進行對談。活動報名資訊詳見臺北市立美術館官網，名額有限，敬請關注北美館官網及社群最新活動消息。

〈赤色之山〉，1927，水彩、紙，34 x 50 cm