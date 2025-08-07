重現《書劍恩仇錄》《花樣年華》的蓮香記憶與甜膩浪漫：糖藕粥

文字／攝影 潘家欣，取自《鄉間小路》2024年8月號

八月份日頭仍然毒辣，市場上卻悄悄出現了蓮藕，預告著秋季即將來臨。

蓮花全株都有食用價值，花瓣可以供佛、煮蓮花茶，甚至裹粉油炸食用；蓮子不論是鮮食、煮湯、蜜漬都美味；當蓮子採收完畢，還有藏在泥水中的地下莖─蓮藕！蓮藕能做的吃食太多了，細緻的嫩藕可以汆燙後切薄片涼拌；中段的藕軟硬適中，可以燉煮排骨湯，纖維粗大的老藕清洗絞碎後，粉漿經多次澄清漂洗，可以做出清香的藕粉。但，最令我難忘的食譜，卻是小時候躲在被子裡讀金庸小說，讀到《書劍恩仇錄》裡面，紅花會總舵主陳家洛潛回海寧老家避難，婢女看到多年不見的少爺偷跑回家，又驚又喜，趕緊幫（已經成年的）公子梳洗一番，為了哄婢女晴畫開心，陳家洛使出了餵食的撒嬌技能：「把糖藕中的糯米球一顆顆用筷子頂出來，自己吃一顆，在晴畫嘴裡塞一顆。」晴畫一邊幫（再講一次，已經成年的）陳家洛梳頭髮編辮子，一邊笑說公子還是這個老脾氣，天啊，這種餵食秀畫面實在是太刺激了！（請問陳公子是把霍青桐和香香公主放在哪裡？）

蓮對於愛情的想像，不只展現於小說中藕斷絲連的主僕情懷，清香的蓮葉可以包米糕，或是包著糯米雞蒸煮，即是電影《花樣年華》裡梁朝偉跟張曼玉在壓抑情感中偷偷共食的荷葉糯米雞。詩人余光中壯年時期的詩集《蓮的聯想》，更是一整冊獻給蓮的情詩，藉由層層古典意象描繪對愛情、對理想的渴求。

回到《書劍恩仇錄》裡的糖藕鑲糯米，這道經典揚州甜品，其實在臺北南門市場的「億長御坊」裡面就點得到。製作方法是利用蓮藕的孔隙，用筷子塞生糯米進去，糯米蒸熟發脹填滿孔隙，切片食用就很美。不過，如果不想把費工把米灌入藕中，其實還有另一道比較平易近人的南京食譜─糖藕粥。以糯米、紅糖和熟爛的藕段熬製而成，有些還加入紅棗，《神農本草經疏》中提到「藕稟土氣以生」。生食性寒可止血，熟者甘溫，能健脾開胃，益血補心。秋天食用糖藕粥，當然十分滋補。

蓮藕粥要小火慢煨。

糖藕粥食材

糖藕粥食材 蓮藕1根 約500g /60元、糯米或蓬萊米 約180g / 10元、冰糖或貳砂 400g /20元

料理步驟

1.藕生長在泥水中，表皮難免髒汙，直接刨除表皮避免吃到泥巴。切大概3公厘薄片，太厚口感會有點硬。

2.米量可視喜好增加，清洗後，和藕、糖一起煮，水完全淹過蓮藕。請不要減糖，因為這道甜品就是用糖去支撐新藕與米的清香。

3.中火煮到稍滾後，轉小火煨煮半小時，要煮到米粒開花，整鍋會變成稍微有點淡粉色，過程中可以加水攪拌，不要煮乾燒焦。

4.這道甜品熱熱吃非常溫潤美味，冰冰吃也好吃！

糖藕粥料理步驟。

本文作者： 潘家欣

一九八四年生，迷戀各種氣味和玩具，著有散文集《玩物誌》；詩集《如蜜帖》、《如廁帖》、《負子獸》等八冊；藝術文集《藝術家的一日廚房—學校沒教的藝術史：向26位藝壇大師致敬的家常菜》；插畫作品《暗夜的螃蟹》、《虎姑婆》等。

