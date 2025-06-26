聽見金句／極簡如果沒了細節，那不過就是陽春罷了。

「孤獨，也要讓夢想開花」——安藤忠雄（Tadao Ando）

當代最具影響力的建築師，來自日本的安藤忠雄，是絕對不容錯過的大師之一。

安藤忠雄的作品善用幾何，強調「人、建築、環境」三者共生的東方哲學，走進他設計的建築，就彷彿展開一場現實與虛幻交錯的日式美學體驗。

透過「建築美學家」胡琮淨，將以專業的視角，與你探索安藤忠雄位於各地經典代表作，從每個作品的創作理念到必看點，用深入淺出的故事，帶你發現他對建築的熱情與堅持。

同時，正如巡迴世界的展覽《挑戰》，挑戰精神貫徹了安藤忠雄充滿傳奇性的人生。究竟他如何從非科班出身，最終成功成為獲獎無數的建築師呢？就歡迎你在主題包中一探究竟囉！

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