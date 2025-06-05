聽見金句／談判中最好的語言，是聆聽。

商務談判的實戰心法系列課程，是由陳穎杰法務長彙整多年商務談判經驗與心得所編輯而成。

以一場完整的商務談判為主軸，每一集穿插核心的談判理論與親身經歷的實際案例，歸納出可以應用在具體實戰的談判心法、策略與技巧。

商務談判，從談判前的準備到談判桌上的攻防；測探雙方的虛實、如何取得優勢到運籌帷幄、攻心，皆有深入的剖析與講解。

同時也為了與實務工作連結，也特別增加了商務談判中常用契約的重點攻防條款，讓你可以將談判技巧與契約條款進行整合，而理解商務談判。

直接幫助你在職場上每個關鍵場合的進退應對，讓你在談判中可以達成期望目標，同時贏得尊重。

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