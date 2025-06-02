豬腎臟移植手術可能嗎？國家地理雜誌6月：異種移植大未來

文／《國家地理》雜誌中文版總編輯 李永適

等待腎臟移植，但可移植的比例不足4%，即有超過一半病人得不到可移植的器官。因此，如果這項異種移植技術能夠廣泛成為治療的手段之一，應能拯救許多寶貴生命。我們在這期雜誌中還報導了摩洛哥一個社區拯救綠洲的行動。他們通過傳統文化與現代科技，以可持續的方式灌溉椰棗，從而穩定綠洲的存在。這個結合地方文化與科技手段來保護家園的故事，值得閱讀與借鏡。

此外，我們還報導了印尼的新時尚風格：慢時尚。新一代的設計師以慢工出細活的方式，透過自然、低汙染、手工來建立一種新的流行趨勢。相較於近年流行但極度浪費並汙染嚴重的快時尚，這種方式提高了本地業者與設計師的收入，也提供了一種對地球更友善的消費方式。在每天的新聞標題都讓人懷疑我們文明的走向時，這些故事或許能讓您得到一點欣慰：在世界各地，值得樂觀與正面看待的事仍在發生，希望也依然存在。多年前讀過一本小說，描述某毒品大亨為了長生不老，複製了許多個自己，需要時便加以「收割」，用以替換老化的器官。這本多次獲獎、中文翻譯為《蠍子之家：複製人崛起》的科幻小說，作者是南茜‧法墨，她在書中描述了一個被複製出來的孩子如何生存並尋找自我的故事。其中對器官移植的描述，雖駭人聽聞，但既然技術手段存在，也就並非不可能發生。好在如今新的醫療技術或許能讓我們免於這種夢魘。

圖／取自《國家地理》雜誌第283期：異種移植大未來

我們在本期雜誌中報導了異種器官移植的最新發展。美國一家生技公司在去年完成了首例將豬腎成功移植給人類的手術。關於這項醫療科技各種先進基因處理的手段，請閱讀這篇報導。臺灣腎臟病罹病比率一向在全球名列前茅。日本透析醫學會統計2022 年全球52 個國家與地區的洗腎人口比例（盛行率），臺灣高居第一；香港位居第12 名，也算前段班。臺灣衛福部統計，2021 年新增的透析治療（洗腎）患者約1 萬2000 人，而總洗腎人口將近9 萬人。其中大約9% 的病人在等待腎臟移植，但可移植的比例不足4%，即有超過一半病人得不到可移植的器官。因此，如果這項異種移植技術能夠廣泛成為治療的手段之一，應能拯救許多寶貴生命。我們在這期雜誌中還報導了摩洛哥一個社區拯救綠洲的行動。他們通過傳統文化與現代科技，以可持續的方式灌溉椰棗，從而穩定綠洲的存在。這個結合地方文化與科技手段來保護家園的故事，值得閱讀與借鏡。

此外，我們還報導了印尼的新時尚風格：慢時尚。新一代的設計師以慢工出細活的方式，透過自然、低汙染、手工來建立一種新的流行趨勢。相較於近年流行但極度浪費並汙染嚴重的快時尚，這種方式提高了本地業者與設計師的收入，也提供了一種對地球更友善的消費方式。在每天的新聞標題都讓人懷疑我們文明的走向時，這些故事或許能讓您得到一點欣慰：在世界各地，值得樂觀與正面看待的事仍在發生，希望也依然存在。

試閱內容：

「長遠來看，我想我們可以預期⋯⋯到那個時候，我們就不再需要有人類捐贈者。」

己符合試驗資格。曾在麻州運輸部擔任主管、總是笑臉迎人的斯萊曼，一生飽受高血壓和糖尿病所苦，而這兩種經常共生的疾病引發了末期腎衰竭，導致他的腎臟嚴重受損，兩側腎功能都明顯衰退。斯萊曼開始洗腎，不過正如威廉斯後來說的，這項治療還沒進行多久，就已經耗費醫療團隊大量的時間，也給斯萊曼帶來極大的痛苦。「要進行血液透析，」威廉斯告訴我，「需要有可靠的血管通路。」傳統的做法是透過手術連接動脈和靜脈，形成動靜脈瘻管作為血管通路，每次治療會使用兩個針頭穿刺透析，其中一根針將病人的血液引出，再經由另一根針將「乾淨」的血液導回體內。

「斯萊曼先生遇到的狀況是，」威廉斯說，「他有很嚴重的凝血問題，這使得他的血液在透析治療時很難持續流動。某一年，他在一間醫院接受了多次抗凝血治療。這樣的情況一直反覆發生。」這種生活對任何人來說都非常煎熬，更不用說是像斯萊曼這樣天生充滿活力的人。而且，洗腎的長期預後並不理想，這一點威廉斯也很清楚。透析治療縱使有效，也沒辦法逆轉腎臟損傷，只是讓患者可以活下去。到頭來，還是需要實施移植手術，前提是要能夠取得器官。

2018年，美國大約有9萬5000人等待換腎，只有25%的患者成功接受移植。2018年12月，斯萊曼幸運成為那25%的其中一人。他的手術在麻州總醫院資深外科醫師河合達郎的操刀下順利完成，術後沒有明顯併發症。斯萊曼重返全職工作。然而不到三年，熟悉的症狀再度出現：他的身體開始水腫，疲勞感重現。檢查結果顯示，移植腎出現疤痕組織，並且伴隨糖尿病復發的早期跡象。「我看得出來，」威廉斯對我說，「那顆移植腎撐不了幾年。」斯萊曼不得不再次經歷洗腎與抗凝血治療的痛苦循環。後來，醫生安排他使用抗凝血劑，並在他的大腿根部安置了新的瘻管。可是，病情依舊沒有起色，反而出現更令人憂心的徵兆，例如高血鉀症，也就是血中鉀濃度異常升高，導致斯萊曼喘不過氣，立刻趕往當地急診室就醫。「他必須接受許多項介入性治療，那些都會需要麻醉和長期住院，我記得他對我說：『醫生，我不知道我能不能繼續這樣下去。』」威廉斯告訴我，「他考慮要徹底放棄透析治療。而我們都知道，那等於是判自己死刑。」於是，威廉斯想到異種移植這個方法，也想起他與eGenesis有過的對話。威廉斯信得過這家生技公司的科學團隊；他曾經親自造訪他們的實驗室，對他們的工作讚歎不已。儘管如此，他明白斯萊曼可能會對這樣的做法有疑慮。

威廉斯跟斯萊曼一樣都是黑人，因此他立刻想起了惡名昭彰的塔斯基吉實驗――美國政府針對數百名感染梅毒的黑人男性進行了為期40年的研究，故意不向病患透露診斷結果，甚至在青黴素問世後也不為病患治療。「你必須了解，塔斯基吉實驗在非裔美國人的心中留下了無法抹滅的陰影，」威廉斯說，「讓他們很害怕被當成白老鼠。」在後續進行好幾次的知情同意會談中，威廉斯清楚地向斯萊曼說明了接受這項最新治療與不做治療各自會帶來的風險。這個決定很不容易，斯萊曼必須拿出勇氣。不過，斯萊曼說他了解。斯萊曼的女兒皮婭．斯萊曼後來回憶，當時在與家人的談話中，父親「很有信心手術一定會成功，所以我只能全力支持他」。

●文章授權轉載自《國家地理》雜誌第283期：異種移植大未來，未經同意，請勿轉載。

國家地理雜誌：第283期

出版社：異種移植大未來

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-06-01

雜誌簡介 《國家地理雜誌》 於1888年成立的美國國家地理學會，是以「增進並普及地理知識」為宗旨的非營利組織。學會的「研究與探索委員會」贊助過的計劃，已超過一萬件，以促進人類對大地、海洋與天空的知識。而《國家地理雜誌》自1888年創刊以來，以精采絕倫的攝影、謹慎真實的文字、精密準確的地圖與生動創意的插圖，獲得全球數千萬讀者的肯定。

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