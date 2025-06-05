新竹居家選物推薦「小部屋家居」：從零打造美好的法式生活夢想

文／ 黃翊嘉

攝影／黃英程

信步走在隆恩圳河道旁，經過甜點店、咖啡廳、花藝室，讓人沉浸在輕鬆愜意的浪漫午後，拐入小巷中，便能遇見白淨優雅中被綠意妝點的小部屋家居。

小部屋家居於2020年開幕，由 Cindy、Andre 夫妻倆共同主理。這間位在隆恩圳旁的家居選物店，店中選品都是 Cindy 一家人在旅行中所找到的心愛物件，有來自法國、英國、日本等地的家飾以及兒童用品，是優雅又充滿童趣的舒心選物店。

成為彼此的最佳旅伴

下班後與朋友小酌、以音樂與紅酒為襯料理晚餐、在公園閱讀小說度過一個下午，Cindy 分享在法國旅行時所感受到的生活氛圍，「其實生活可以慢慢的過，你可以做自己喜歡的事花很多時間，或是你什麼都不想做，純粹休息也可以。」

她很投入旅行中的啟發，更享受與家人在過程中的緊密相處。「我很享受每個人生階段的不同狀態，雖然現在旅行不會像過去一樣一個人想去哪就去哪，想停留多久就停多久，但是我們在一起可以一起冒險，創造回憶。」兒子在蘇黎世音樂學院中吹直笛街頭表演、一家人在巷弄間探險偶遇公園，在旅行中 Cindy 一家人互相陪伴、探險、磨合與解決問題，他們共同學習成長，並成為彼此生命中的最佳旅伴。

經營小部屋的 Cindy 一家人享受互相陪伴、成長的過程，是彼此生命的最佳旅伴。

從零打造美好的小房間

部屋的日文原意為「房間」的意思，而 Bon Petite Chambre 的法文原意則為「美好的小房間」，小部屋從佈置小房間為出發點，營造家的美好氛圍。聊到開選物店的契機，Cindy 笑說其實當初最想開店的是先生 Andre。工程師出身的 Andre 自學室內設計，雖然平日話不多，但卻一手包辦與木工、水電、瓷磚師傅間的溝通協調；而 Cindy 則是負責家具、家飾物件的選配，以及從零摸索如何聯繫廠商與進貨等事務。

從2018年開始一步步張羅開店的大小事，Cindy 和 Andre 一人負責佈置集貨、一人負責裝潢，面對全新的挑戰，他們學習一一克服，也在過程中嘗試找到工作、開店、家庭間的平衡。Cindy提到：「在開店的過程中只要有一個亂，就會覺得有點負荷不來，後來想開了，其實也不用這樣要求自己，亂就亂、錯就把它修正，然後就會發現自己一直能力解鎖！後來可能小孩也越來越長大，覺得自己也慢慢開始去調整自己的步調。」從一開始希望夢想盡快實現的迫切，到後來調整步伐，找到自我平衡的節奏，Cindy 分享與自己好好相處的重要性。

小部屋家居運用溫暖、具安全感的選品，打造給孩子的舒適房間，房間內的選物也歡迎客人細細挑選、購入！

小部屋家居運用溫暖、具安全感的選品，打造給孩子的舒適房間，房間內的選物也歡迎客人細細挑選、購入！

走入客人的生命故事

推開小部屋的玻璃門，受溫柔光線、舒心氛圍、精緻選品所吸引，更被主理人 Cindy 欣喜的迎接，如同到訪朋友家中，讓人既期待又享受，「旅行是自己主動踏出去，而開店是客人踏進來。」Cindy 享受不同狀態所受到的啟發，她說客人就像朋友一般，與自己在生命中相遇，分享彼此的故事就如同參與了不同的生命歷程一般，是很令她著迷與喜悅的事。

牆壁色調、沙發材質、地板顏色，Cindy 依據客人的描述提供家飾品的建議，未來也想提供客人室內陳設的諮詢，依照主人的性格、需求等提供佈置的建議，幫助客人創造自己的風格。

除了選物，小部屋計劃未來提供室內陳設諮詢，幫助客人創造自己的風格。

陪伴孩子成長的溫馨空間

靈活運用軟件，讓空間與孩子一同成長布置孩子的房間，Cindy 建議以不同軟件靈活搭配，以配合孩子的成長與需求做彈性調整。選物上可選擇具有「童趣」而非僅限「兒童」的選品妝點空間，讓不分年齡層的物件可以在空間中延續使用性。

靈活搭配不同軟件，陪伴孩子成長。

營造家人相聚的溫度與回憶 以選品為空間點綴典雅與溫度

客廳是家的重要門面，也是家人相聚的主要空間，透過輕裝潢的方式以沙發、櫃體、燈飾等家具形塑風格之餘，善用植栽、織品、掛布等營造家的溫暖氛圍也是重要訣竅。透過家具與選物間的搭配，傳遞家的溫度。

透過家具與選物間的搭配，傳遞家的溫度。

讓陳列自成一道風景

用餐是家人相處的魔幻時刻，彼此言談交流間，如何透過空間的選品，點綴料理是一門重要學問。空間中可以選用較低的吊燈，讓餐點更加明亮而美味，同時還可以善用素雅的盤器、可愛花色的小物，營造輕鬆活潑的用餐氛圍。

OYOY 矽膠餐墊 產地：臺灣 餐墊是餐桌與餐盤間的橋樑，可視顏色與材質自由選擇與搭配。

Tente 棉質面紙盒 產地：日本 造型面紙盒成為一種生活美感，讓素雅的用餐空間畫龍點睛！

DYBDAHL 植栽海報 產地：丹麥 海報是展示空間氛圍與風格象徵，細膩的筆觸與厚實的紙材，讓植栽海報成為空間中的一番風景。

Bon Petite Chambre 小部屋家居

地址：新竹市民族路 173 巷 1 號

營業：週三至週五 13:00－18:00 週六 13:00－19:00

●本文為 《貢丸湯》30 期「30歲，大人中！」授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「新竹居家選物推薦：小部屋家居的法式生活夢想」，未經同意，請勿轉載。

《貢丸湯》Vol.30〈30歲，大人中！〉