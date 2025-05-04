《人間國寶》巴掌大捏麵到12米高雷神像都駕馭 泥塑藝師：杜牧河

人間國寶-系列報導前言 「人間國寶」是無形文化資產的實踐者也是傳承者，透過他們的故事得知歷史的變化以及脈絡，他們窮其一生用身、心、靈、以血淚交織出動人的藝術篇章，在傳統與創新之間尋求平衡與突破，不斷挑戰自我的極限只為在舞台上呈現最美好的霎那，他們傳習自己卓越的技藝只為守護台灣這片土地的傳統文化，透過不同的視角一起來看看他們的故事。 本文出自文化部文化資產局出版《人間國寶：29位傳統工藝藝師的故事》一書，未來將不定期以系列報導的方式向讀者介紹他們的人生故事。

文｜改寫自《人間國寶：29位傳統工藝藝師的故事》，原文：姜泰宇

圖｜文化部文化資產局

串街走巷，巧手捏製各式秫米(糯米)尪仔

從小耳濡目染看著父親製作捏麵人，跟著奔走擺攤在各個市集，販售這種可看可吃的甜食尪仔。父親雖一再跟他強調以後不要做「麵尪仔」，因為感嘆賺不了大錢。但年輕的炎師心中早有想法，他說：「那時候我就躲在牆角邊，不能被父親發現，偷偷學捏麵，我總是可以很快捏出樣子。」

天賦異稟的炎師，13歲小小年紀就能獨自一人到市集擺攤賣「麵尪仔」，而且生意還很好，一天可以賺進遠高於一個成年人一天的工資，對家裡的經濟有諸多助益，讓他自信心大增。炎師自嘲打趣地說：「就讀台南市省躬國小時，其他學科都不及格，唯美術與勞作滿分。」

技藝的本身來自於自我的堅持與不斷學習

有一次年輕的炎師在七娘媽廟(開隆宮)前擺攤，當時受人請託捏製一尊哪吒三太子神像，剛好遇到「剪黏大師」洪順發，他相當稱讚炎師的巧手，並詢問有無意願入門下習藝，後來因家境之故婉拒。但從此之後炎師常藉擺攤，不畏辛勞到廟裡或是工地看前輩師傅們的手藝，也趁機學一些功夫。

在十幾歲時某天突然收到一個泥作老師傅生前慎重贈與的「三枝」(泥作的三個工具)，並交代他以後就會用到，蘊含著傳承的意念，這位戴師傅炎師都稱呼他為「甕公」。有一次炎師做裝黏時，對牌樓規劃困擾許久沒有進展，這時「甕公」入夢帶他到南鯤鯓的廟去參觀，醒來後炎師便前往南鯤鯓從慶成閣得到靈感，後來順利完成鐘鼓樓的設計。又有一次夢中的甕公帶他去看「煙筒管」，則讓他意會到大型泥塑製作的工法要像煙囪一樣留下空間，於是炎師一點就通，採取從泥塑內部先綁骨的工法，順利克服大型泥塑產生的裂痕問題。

杜牧河藝師作品〈武身玄天上帝〉

集多重技藝於一身，寧做「明師」，而不願做「名師」

炎師的泥塑技藝除了源自於家族捏麵人之外，並曾跟隨剪黏大師洪順發、黃順安及糊紙、花燈、粧佛大師陳金泳習藝，並受賜店號「芳青閣」；由於世居臺南喜樹灣裡一帶，另號「喜灣雕塑」。其師承廣泛多元、手法細膩，能充分掌握材料的特性及擅長使用各種工法，其泥塑作品遍佈全臺各地，創造出無數充滿藝術的佳作。

炎師一再強調因為有這些前輩的提攜與教導才有今日的他，對於傳承他認為「心法」比「技法」更為重要，教導後輩無論何時都要讓自己留下空間去學習，才不會停在原地。故他寧願做一個「明師」，而不願做一個「名師」。

書名：人間國寶：29位傳統工藝藝師的故事

作者：心岱, 方梓, 利格拉樂．阿𡠄, 李昂, 林文義, 姜泰宇, 馬翊航, 崔舜華, 陳雪, 陳銘磻, 楊富閔, 楊翠, 葉淳之, 廖振富, 廖輝英, 潘家欣, 蔣亞妮, 賴鈺婷, 鍾文音



起手無回、至臻完美，人間國寶-杜牧河

炎師最為人稱道的作品之一，就是位於台南市歸仁區修元禪寺12米高的風神與雷神巨像。這兩尊大型塑像採用全新的工法，讓炎師在當時賠了一棟房子的錢才得以完工，這般堅持不懈也奠定了他傳統工藝國寶級藝師的地位。

雖已是國寶級藝師，炎師仍持續學習尋找讓作品更趨完美的方法，甚至還去學素描，他說：「素描跟泥塑都需要觀察力，必須要有一種透視的能力，不僅止於透視作品本身的線條與比例，還有作品的精氣神。」

炎師除了樂於傳承傳統工藝，更致力將作品推向完美的境地。投身泥塑工藝數十年，於2020年文化部登錄為重要傳統工藝「泥塑」保存者，被譽為「人間國寶」。

●本文摘選自於《人間國寶：29位傳統工藝藝師的故事》，文化部文化資產局授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。