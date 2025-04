川普貿易戰震動全球！回顧300多年前乾隆與英國使者馬戛爾尼角力始末及省思

當英國使者來敲門 1793 年 9 月 14 日,北京近郊的避暑山莊迎來一場史無前例的會面。代表大英帝國出使的馬戛爾尼,在跪與不跪的掙扎後,終於將國書呈遞給乾隆皇帝。這是中、英兩國首次外交會晤,看似單純的事件背後暗藏兩股價值體系的碰撞。外交談判失敗後,雙方關係日益惡化,直到鴉片戰爭爆發,為千年帝國掀起未有之變局。112 年度胡適紀念研究講座得獎人、中央研究院歷史語言研究所陳正國研究員,將帶我們重回 18 世紀末,探索馬戛爾尼事件發生前後的歷史脈絡。

報導撰文|李芊

責任編輯|田偲妤

美術設計|蔡宛潔

當今的我們身處高度全球化的世界,國與國之間的互動頻繁、經濟發展緊密相連。對社會經濟活動深深鑲嵌在全球貿易網絡的臺灣來說,爭取參與國際交流是在世界體系生存的必要法則。

然而,在 18 世紀時,「全球」的概念尚未普遍確立,當時有一起著名的外交事件,凸顯東、西方對貿易及外交關係截然不同的理解。

1792 年 9 月 26 日,英國任命馬戛爾尼(George Macartney)以祝賀乾隆 80 大壽的名義,率團出使中國。此行目的在於打開中國的貿易市場、解決貿易紛爭,並與清廷建立外交關係。

詳細的協商事項包含:請求加設廣州之外的貿易點;允許英商在某小島居住、存貨和停泊船隻,並允許自由來往廣州;明確訂定並公開應繳的稅額,不另加徵收;更期望兩國能互派大使常駐倫敦與北京。

1793 年 6 月 19 日,經歷近 10 個月風塵僕僕的航程,約六百人的使節團終於靠岸廣州,隨後一路北上,於 8 月抵達北京。團員包括天文學家、藝術家、醫生等,他們帶了上百箱裝有望遠鏡、地球儀、前膛槍、炮艦模型等最新科技儀器作為禮物,期待向清廷展示英國的文明與進步。

然而,在正式會面前,雙方卻因是否行三跪九叩之禮而產生嫌隙,究竟馬戛爾尼該跪?還是不跪?成為眾人議論的焦點。

根據黃一農院士研究,在雙方讓步下,馬戛爾尼在 9 月 14 日這天呈遞國書的環節,以單膝下跪之禮,親手將國書交給乾隆皇帝,並由使節團展示贈送的禮物。然而,返回北京的馬戛爾尼從此吃了閉門羹,最終在 10 月初收到「與天朝禮制不合」的敕書,請求協商的事項遭全數駁回,宣告首次外交會面以失敗收場。

回顧這場跨越歐亞大陸的會晤,不僅是兩大文明一次歷史性交會,更深藏英國政經勢力向全球擴張的企圖。

究竟英國派使節團訪中的迫切原因為何?該事件反映中、英之間有何不同的世界觀?一起跟著中研院歷史語言研究所陳正國研究員,深入探索馬戛爾尼事件發生前後的歷史脈絡。

英國使節團隨行製圖員威廉亞歷山大(William Alexander)根據團員的手稿創作的速寫,描繪馬戛爾尼呈遞國書給乾隆皇帝。

圖|Wikimedia

大英帝國面臨的嚴峻挑戰

18 世紀的英國適逢快速蛻變時期,工商業的蓬勃發展、生產技術的創新引發了工業革命,讓英國的科技與經濟實力與日俱增,但同時也面臨了戰爭帶來的嚴峻挑戰。

擴及各大洲的七年戰爭(1756-63)最終由英國取得決定性勝利,雖然鞏固了海上霸主地位、擴大了印度殖民範圍,但也背負了龐大的戰爭開銷。為了緩解七年戰爭後的財政困境,英國對北美殖民地頒布了一系列稅收法令,進而引爆了北美獨立戰爭(1774-84),在耗費十年征戰後,英國還是失去了資產豐富的北美十三州殖民地。

陳正國統計,從 1739 至 1784 年,英國每年在大大小小的戰爭上平均花費 657 萬鎊,且費用逐年增加。而中國在當時約占英國出口值的 5-10%,對戰爭花費的挹注也等比例增加,自然成為英國積極叩關的對象。

下一個問題是,要透過什麼途徑使中國資源為英國所用?

依據英國對自身軍事實力的評估,以武力癱瘓中國沿海並非不可能,但當時的主政者重視貿易對帝國發展的長遠益處,更傾向與其認為的「富有國家」建立外交關係,藉由商業活動獲取最大利益。

派遣使節團與清廷協商,開啟更完整、大規模的經濟交流,遂成為 18 世紀末英國經營對中關係的優先選項。

1780 年後,英屬東印度公司前往中國的船隻顯著增加,顯示中國逐漸成為英國依賴的貿易市場。

圖|研之有物(來源|H. B. Morse, The Chronicles of The East India Company Trading to China, 1635-1834, vol. ii)

帝國擴張的兩大後盾

為何英國會這麼看重商業與貿易的實踐?背後緣由得回溯至 17 世紀,當時的英國正處於帝國擴張的開端;在此時代背景下,兩個極具影響力的機構──英屬東印度公司、英格蘭銀行──應運而生。

成立於 1600 年的「英屬東印度公司」(English East India Company)既是私人貿易公司,也是英國在印度殖民地的「準政府」。憑藉女王伊莉莎白一世授予的皇家特許狀,壟斷了英國與亞洲的貿易長達兩世紀。公司更將觸角伸入印度的統治階層,並在當地建立了專屬軍隊,最終成為英國殖民帝國的先鋒。

這幅畫描繪 1757 年的普拉西戰役(Battle of Plassey)。陸軍少將羅伯特克萊芙(Robert Clive)帶領英屬東印度公司軍隊,擊敗由法國支持的孟加拉王公。該戰役讓英國在孟加拉建立霸權,逐步清除法國在印度的勢力。

圖|Wikimedia

1694 年設立的「英格蘭銀行」(Bank of England)最初由私營方式成立,負責為政府提供金融服務,資助對抗法國的戰爭。如今則作為英國的中央銀行,維持國家貨幣與金融體系的穩定運作。剛成立的銀行也為英屬東印度公司加碼增資 77 萬 4 千鎊(相當於今天的 1 億 2 千萬鎊)。

這兩大機構與相應制度的崛起並非偶然,而是因應歐洲國際政治的需要,對英國的財政運作與對外政策影響深遠,也共同塑造了英國從國家到帝國的歷史軌跡。

英格蘭銀行總部,1734 年起座落於倫敦針線街,被戲稱為「針線街上的老管家婆」。

圖|Wikimedia

英國史上首次出使中國

然而,海外貿易在提升獲利之前,必須先被開發打造。戰爭帶來的財政負擔,加上英國將海外事業重心移至印度,讓中國市場的開發迫在眉睫。英國政府其實不只一次嘗試出使中國,早在馬戛爾尼之前,卡斯卡特(Charles Cathcart)就曾在 1787 年奉命出使。

從首相與商務大臣給卡斯卡特的協商指示可知,英國對中國的商品與市場相當重視,例如他們有壟斷中國茶葉貿易的野心,也看好中國能作為印度農產品、手工品的廣大銷售市場。

此外,英國政府也關注英商在中國的合法待遇,期許中、英兩國的商人能夠各自接受母國法律的制裁,不再發生英商被迫接受中國連坐懲罰或處決等狀況。

對此,卡斯卡特的想法是,出使中國的目標是希望在清廷的保護下,擴大英、中之間的商貿往來。但英國政府應先立法約束海外商人的行為,讓清廷相信英國國王的子民可以受法律的管控。他更直言:「我們不是要去買中國宮廷的歡心特權,也不是要透過軍事力量的脅迫來獲得〔特權〕。」

由此可知,這是一次懷有法治精神與對等尊嚴理念的出使,可惜卡斯卡特在抵達中國前不幸染病身亡,未完的使命由馬戛爾尼在 5 年後接續執行。

自由貿易的啟蒙導師

卡斯卡特為何在談貿易之前,會這麼重視司法制度的落實?陳正國整理了卡斯卡特出使前的文獻後發覺,這與當時英國的政治經濟思潮有著密切關聯。

18 世紀末的英國,早已將商業視為國家發展的引擎,其中政治經濟學者亞當史密斯(Adam Smith)在 1776 年出版的《國富論》(The Wealth of Nations)廣受英國政界認可。

《國富論》是第一本闡述歐洲產業和商業發展史的著作,介紹了自由市場經濟、勞動分工等經典理論。

圖|Adam Smith Institute

在 18 世紀以前,英國重商主義的貿易觀強調貿易順差、增加稅收,看重商業對帝國環境的幫助。18 世紀以後,轉而強調以政治的穩定與法律的執行為前提,也以提升人民的物質生活為目標。

換言之,貿易的本質已不只是商品與金錢的交換,還關乎文化之間的交流與互惠。

亞當史密斯對商業與國際貿易的看法為:有效的司法制度與正義原則的實踐,是商業繁榮的前提。他也懷有貿易自由化思維,強調國際貿易應該讓它自然發展,不應特別鼓勵,也不應禁止。甚至主張,國與國之間的衝突與戰爭是事實,商業貿易是唯一能讓兩國和平交流的方法。

當時的國家掌權者將上述論點作為對外貿易與外交政策的指引,從一個小故事就能感受到亞當史密斯的重要性:

1787 年,也是卡斯卡特出使中國的同年,剛從商務大臣一職卸任的亨利當德斯(Henry Dundas)邀請亞當史密斯到倫敦共商國事。某天彼特首相(William Pitt the Younger)作東,宴請史密斯與倫敦政界人士,席間眾人齊向這位《國富論》的作者致敬道:「先生,我們都是您的學生。」

能讓首相以學生自稱,可見亞當史密斯倡導的自由貿易、促進國際交流,是當時英國的政經思想主流。事實上,不論是重商主義或自由主義,都將「貿易」視為國家強盛的基石。馬戛爾尼與卡斯卡特的出使,正是這類思想的實踐,展現了英國藉由貿易擴大其全球影響力的決心。

悲傷劇目的序曲

英使團製圖員威廉亞歷山大繪製的乾隆皇帝儀隊。

圖|Wikimedia

然而,馬戛爾尼的無功而返,以及 1816 年阿美士德(William Amherst)又因下跪禮節問題無法見到嘉慶皇帝,讓英國冀望的和平外交夢想破滅。對清廷來說,在歐洲如日中天的大英帝國似乎與邊疆的「朝貢者」無異。

究其原因得從上位者的觀點出發。馬戛爾尼造訪的中國正處於乾隆盛世,乾隆皇帝及其官僚體系仍滿懷優越感,自信地以為「天朝德威遠被,萬國來王,種種貴重之物,梯航畢集,無所不有。」

之所以會有這樣的想法,是因為長久以來,中國政權與周邊國家之間的關係是以「朝貢體制」維繫,各藩屬國會自動奉上奇珍異寶,皇帝需要的物品只需交代製辦即可。

乾隆皇帝雖然對西方的新興科技感到好奇,對英國提出的貿易方案卻不以為然,他認為中國已自給自足,引進外國商品沒有太大好處。就連他的兒子嘉慶皇帝也認為,允許外國人來華貿易,只是為了彰顯天朝的寬容,並非為了獲取財富。

此外,根據陳正國的觀察,在清廷 200 多年的歷史中,雖然透過征戰周遭國家逐步擴張領土,但其勢力範圍始終限縮於陸地,而且是以自身為中心來認識外界。這或許就是乾隆年間,太平洋的另一端爆發北美獨立戰爭時,中國對美國的誕生竟一無所知的原因。

大英帝國勢力以放射型擴張至美洲、西非、印度、澳洲與中國沿海等地,可說創造了最早的「全球化」;相反地,清廷的勢力範圍仍限於亞洲一隅。截然不同的世界觀讓兩國走向不同的命運。

圖|研之有物(來源|陳正國)

馬戛爾尼使節團意圖敲開中國大門時,撞上的正是清朝的退縮時期,反映出中、英兩國迥異的世界觀:

英國追求的是透過「協商」創造的自由貿易世界,而清朝在外交上仍維持朝貢體制的傳統。

遣使來華策略失敗後,雙方外交與經貿關係日益惡化。廣州一帶的貿易糾紛越演越烈,直到 1840 年鴉片戰爭爆發,清朝開始被迫簽訂不平等條約,開出李鴻章口中「三千年未有之變局」,東亞乃至世界政治版圖也為之丕變。

陳正國談到,許多史家將鴉片戰爭視為中國近代史的屈辱開端,在這樣的歷史圖像中,馬戛爾尼的使華彷彿這悲傷劇目的序曲。

馬戛爾尼故事的啟示

馬戛爾尼出使中國的故事,提供了一個理解 18 世紀世界局勢與思想史的切入點。陳正國將此歷史事件置於更廣闊的政治經濟背景下進行考察,揭示暗藏在事件背後的英國貿易體制與中國朝貢體制差異。

如今 21 世紀已走過四分之一,國際貿易已成為聯繫各國的關鍵樞紐,也是各國經濟發展的重要引擎,任何風吹草動都將牽一髮而動全身──當然,也包括長期透過貿易對內建構文化、對外經營國際關係的臺灣。

理解世界現況的形成脈絡,可以讓我們在面對複雜的國際局勢時,以更宏觀的視野來應對。

●本文為中央研究院研之有物,以創用 CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「馬戛爾尼訪中真相!揭開貿易野心與天朝秩序的交鋒」,未經同意,請勿轉載。