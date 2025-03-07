回顧影像的力量！國家地理雜誌：2024年度精選影像

文／《國家地理》雜誌中文版總編輯 李永適

影像的力量

照例在一年結束之時，我們精選出一系列在今年雜誌裡刊登的最精采照片，作為年度圖輯。這些照片不僅僅是視覺的饗宴，除了賞心悅目的色彩與構圖之外，它們呈現我們世界的真實面貌，而不是用美麗的影像掩蓋嚴肅的議題。它們表達我們世界的複雜性，而不是簡化我們對世界的理解，以符合某些特定的敘事方式。

它們讓人產生好奇，讓人想進一步了解照片背後的故事，並且引發我們的情緒：可能是喜悅、悲傷、憤怒，甚至激發我們起身行動。

今年選出的20 張照片中，從在南極洲冰崖上第一次躍下的皇帝企鵝幼崽，到美國德州撲天蓋地的墨西哥游離尾蝠；從塔吉克山區裡綜合各種信仰元素的虔誠禮拜者，到加彭洞穴裡嘗試重建歷史氣候紀錄的科學家；從充滿前景的未來燃料，到非洲因獸車爭道造成的人與大象的死亡悲劇。這些照片提醒我們，我們生活的世界是豐富、複雜、多元的，既充滿了挑戰，也蘊含著希望。

在這些照片中，我印象最深刻的是艾咪•維塔利在肯亞拍攝的犀牛胎兒照片（40 頁）。照片裡科學家帶著藍色外科手套的雙手捧著一個僅有拇指大的動物胚胎，藍色手套與棕色的犀牛胎兒形成鮮明的對比，讓觀者既受到色彩和構圖吸引，又同時對照片的內容產生好奇。

圖／取自《國家地理》雜誌第277期：2024年度精選影像

關於這張照片背後的故事，要請讀者移駕到篇章的內容進一步了解。但是這是一個既悲傷，又讓人滿懷希望的故事。這張照片結合了引人入勝的影像，觸動人心的故事，表達了我們面臨的挑戰，也揭示了容許樂觀的未來。這是國家地理影像的力量。

感謝您這一年對《國家地理》雜誌的支持。

我所追尋的家族故事。文件與家譜有其價值， 但最珍貴且無價的是人的記憶。

圖／取自《國家地理》雜誌第277期：2024年度精選影像

試閱內容：

2024年度精選影像

最近我開始主持一些家族史工作坊，也巡迴美國分享我寫的書。書中我走訪阿根廷各地追尋爺爺的父親，也就是那位安地斯山區的敘利亞裔猶太行商所留下的行跡。與許多人對談讓我發現，我們不是不想聽見我們自身的故事，但時間和惰性始終是最大的阻礙。一旦守護答案的人逝去，很多時候只剩下成堆的文獻等待我們整理──出生證明、DNA檢驗報告、沒有標示的照片──而不是能說上好幾個小時的故事（空有時間地點，卻沒有起因和經過）。

我們這些有幸還能追尋的人，一定要把握現在，趁還來得及的時候問問父母和祖父母的往事。寫日記、寫信，把細節感受條列記錄下來。問問家裡看似尋常的擺件，說不定藏有關於往事的線索。把餐敘時的閒聊錄下來謄寫成文字，或者如果很少自然談到相關話題，那就規畫類似訪談節目的時段，由家族中的年輕成員訪問長輩，讓家族其他成員當觀眾。如果你屬於老一輩的，現在就是你發言的時間了。想想你可以怎麼樣讓這些故事在家族中活過來，可以用什麼樣的工具──例如我爺爺那一冊又厚又神祕的《古老歷史》──激起家族年輕一代和你本身的興趣。

家族故事對我們的生存有其價值。這些故事深埋在我們人生旅程一路習得的傳統中。這些故事是我們在或陌生或熟悉的世界裡創造的身分，現在尚且記得，但永遠有遺忘之虞。(全文未完)

圖／取自《國家地理》雜誌第277期：2024年度精選影像

●文章授權轉載自《國家地理》雜誌第277期：2024年度精選影像，未經同意，請勿轉載。

國家地理雜誌：第277期

出版社：2024年度精選影像

出刊頻率：月刊

出版時間：2024-11-22

雜誌簡介 《國家地理雜誌》 於1888年成立的美國國家地理學會，是以「增進並普及地理知識」為宗旨的非營利組織。學會的「研究與探索委員會」贊助過的計劃，已超過一萬件，以促進人類對大地、海洋與天空的知識。而《國家地理雜誌》自1888年創刊以來，以精采絕倫的攝影、謹慎真實的文字、精密準確的地圖與生動創意的插圖，獲得全球數千萬讀者的肯定。

《國家地理雜誌》於公元兩千年獲得美國雜誌出版最高榮譽─美國雜誌編輯學會之艾力獎，證明這份歷史悠久的刊物，仍是全球雜誌出版的標竿。