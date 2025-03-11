一睹百年棄船遺骸！國家地理雜誌2025年1月：尋獲堅忍號

文／《國家地理》雜誌中文版總編輯 李永適

持續探索

在本期雜誌裡，我們深入報導了堅忍號沉船發現的過程。

堅忍號是1914年英國探險家恩斯特•沙克爾頓組織的南極探險隊搭乘的木製帆船，在1915年1月就因船在南極洲海岸被海冰困住被迫棄船，同年11月，因為船身被浮冰擠壓破裂而終告沉沒。

沙克爾頓率領的28人探險隊是要挑戰人類首次橫越南極洲大陸，但最終功敗垂成。然而他克服各種困難，在極度惡劣的環境中將所有隊員安全救回，成為後世領導統御的典範，反而因此名留青史。後人稱沙克爾頓的探險為「最成功的失敗」。也因此，這艘沉船具有獨特的歷史意義。

這艘船在南極洲的冰下塵封超過百年，一群沉船獵人憑藉現代科技以及堅韌的意志，幾經失敗終於在2022 年3月5 日，正是沙克爾頓逝世百年整兩個月後，發現了這艘沉船的遺骸。本期《國家地理》雜誌的作者與攝影師，從內部記錄了這次重要發現。

同樣值得探索的是茶的原鄉：雲南山區的世界文化遺產，普洱景邁山古茶林。這片千年歷史的茶園是現存保存最好、年代最久、面積最大的人工栽培古茶園。這片古茶園一直維持著古老、永續的栽種方式，然而全球性氣候變遷卻讓這些茶園與布朗族耕作者面臨新的挑戰。

面臨威脅的還有紐西蘭的鳥類。由於地理的隔絕，紐西蘭本是鳥類天堂，缺乏天敵使許多原生鳥類甚至失去飛行能力。然而隨著人類足跡引入的各種捕食者入侵，紐西蘭已有超過55 種原生鳥種滅絕。紐西蘭正在準備以前所未有的規模大量撲殺這些會捕食鳥類的動物，目標是在2050 年在野外根除捕食者。這個作法也引起一定爭議。我們報導了這個計畫的進行，也探索了相關的議題。

探索世界一直是國家地理秉持的理念，也謝謝您持續伴隨我們探索的腳步。

圖／取自《國家地理》雜誌第278期：尋獲堅忍號

試閱內容：

尋獲堅忍號

文森喜歡說，他從不制定B計畫，他會制定計畫2。

他認為講B計畫會想到字母表，暗示至多只有26個選項。阿古哈斯二號在2022年航行到威德爾海，劍齒虎號撲通落進嚴寒的開放水域展開搜索的時候，這已經是文森的計畫3了。

劍齒虎號一下水，重大故障警報隨即響起。劍齒虎號有六個推進器，其中一個無法運轉，妨礙了潛水器的活動能力。它被吊拉上來，更換了推進器，電池重新充電。隔天，劍齒虎號再度下水。原本應該能續航九小時的電池，五小時就耗盡了，原因是新的絞車對劍齒虎號的纜繩施加太大的壓力，就像曳力調得太緊的釣竿一樣。接著，絞車徹底失靈。團隊改用備用的絞車，但問題還是一樣。

最後，文森團隊裡的海上統籌――前法國海軍上校JC．凱揚――建議搬出那具芬蘭的舊絞車。結果運作得出奇順利，減低了纜繩承受的張力，也延長了劍齒虎號的電池壽命，而且只有一個簡單要求。

「老太太不喜歡天冷，」文森說，「所以我們為她搭了個帳棚，放了個電暖爐在裡面。」

文森的直覺很準，但是勝利去得也快。往後17天，沿著海床進行的一連串搜尋都沒有什麼成果。從2月進入3月，天候急遽惡化，阿古哈斯二號的後甲板溫度在風寒下驟降至遠低於零度，凍瘡和失溫的風險升高。這時，一塊巨大的多年冰挾帶著一座冰山，漂進了船的所在區域，占據搜索區塊的三分之一。威德爾海張開嘴露出了利齒。

來到3月5日，絕望來襲。團隊搜過了81%的搜索區塊，只發現幾根覆滿泥巴的圓柱和幾個煤塊，令人空歡喜一場。文森在他的艙房裡寫進度報告，說明船骸尚未尋獲。海冰上，希爾斯和邦德暫時離開其他船員，思考他們該怎麼向贊助者、向數以千計透過「接軌世界」教學計畫線上追蹤探險進度的學童報告這個壞消息。但當希爾斯在冰上踱步時，這位不苟言笑的考察隊長突然有一股奇特的預感。他回頭對邦德說：「曼森，我覺得啊，今天會是個好日子。我覺得她就在我們腳下。」 (全文未完)

圖／取自《國家地理》雜誌第278期：尋獲堅忍號

●文章授權轉載自《國家地理》雜誌第278期：尋獲堅忍號，未經同意，請勿轉載。

國家地理雜誌：第278期

出版社：尋獲堅忍號

出刊頻率：月刊

出版時間：2024-12-22

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