日治時期台灣觀光旅遊指定KOL畫家：中原正幸──＃名單之後154

文/ 張琬琳（臺灣文學基地文學創新小組召集人）

中原正幸 入選 臺展第6、7、8回；府展第1、2、5回

日治時期，隨著殖民現代化的建設和經濟的發展，觀光旅遊的風尚逐漸成形。總督府推廣臺灣觀光，藉由展示在殖民地建設的成果，引導民眾親身遊歷在帝國施政下的臺灣榮景。

1914年（大正3年）出生於日本山口縣的中原正幸，來臺時僅3歲，1932年（昭和7年）自臺北師範學校小學師範部畢業後，任教於臺中第一尋常高等小學校。1934-39年（昭和9-14年）轉任臺北第一師範學校附屬公學校訓導，（註1）中原正幸在臺灣任教的10數年期間，從事教職之餘，也熱衷於旅行，他透過畫筆，描繪了在各地觀光遊歷所見的風景。

中原正幸第一幅入選臺展的作品〈花のある風景〉（有花的風景，1932，昭和7年，第6回）（圖1）以花卉吸引觀者的視覺焦點，兩側陪襯的大樹向天際延伸，以延伸視覺的構圖法，指向遠方搭著茅草屋頂的平房，這般透過花卉特寫來映照背後風景和民情的構圖，與當時介紹臺灣名勝的「繪葉書」（風景明信片），有相仿的視覺效果。例如阿里山鐵道賣店發行的〈阿里山の吉野櫻〉繪葉書（圖2），以櫻花和背景中隱約可見的鐵道驛站意象，來吸引遊客前來觀光。

中原正幸於昭和7年（1932）入選臺展的作品〈花のある風景〉

1924年（大正13年）「日本旅行文化協會」在東京成立，並在臺灣設立了12個案內所，向日本內地推廣赴臺觀光，（註2）1927年（昭和2 年）《臺灣日日新報》舉辦「臺灣八景」票選活動，並在1935年發行吉田初三郎所繪製的「繪葉書」（風景明信片），介紹臺灣風景名勝，（註3）1931 年，總督府遞信部委託畫家鹽月桃甫踏查全臺各地風景，繪製百餘件名勝戳圖，並選定30餘處景點，製作為郵遞紀念章戳使用。（註4）

不同於繪葉書以宣傳為導向的寫實風格，中原正幸畫筆下的風景，映照了畫家內心的思維與地景記憶。這幅〈突堤のある海岸〉（有防波堤的海岸，1933，昭和8年，第7回）（圖3），是臺灣東部宜蘭海岸獨有的特色。對照1933年《蘭陽大觀》的寫真照片【圖4】，也有相似的海岬和單面山地景，而至今宜蘭海岸，亦多見此岩岸地形。

中原正幸於昭和8年（1933）入選臺展的作品〈突堤のある海岸〉。

1931年，總督府成立了國際觀光局，主責推廣臺灣觀光旅遊事業。1935年，總督府在臺灣舉辦「始政四十週年博覽會」，在「臺灣旅行俱樂部」和鐵道部合作下，推出鐵路乘車券、住宿券，及入場券等套裝行程，大力促銷博覽會活動和臺灣全島觀光遊程，透過臺日之間定期的郵輪航班，和運輸便利的西部縱貫線鐵路，短短50天吸引了330多萬人次的參觀人潮，使臺灣旅遊風行，盛況空前。（註5）

在臺灣觀光興盛之際，中原正幸陸續創作了〈田園風景〉（1938，昭和13年，府展第1回）（圖5）、〈木立〉（樹林，1939，昭和14年，府展第2回）（圖7）等風景畫。對照當時的臺灣風景明信片，亦可略見與畫作中相似的景致和構圖，例如（圖6）明信片裡的梯田與山脈，以及（圖8）的深山林野。

中原正幸於昭和13年（1938）入選府展的作品〈田園風景〉。

中原正幸於昭和14年（1939）入選府展的作品〈木立〉。

另一幅〈東尋坊風景〉（1942，昭和17年，府展第5回〉（圖9）是中原正幸旅行日本福井縣的海岸景致（圖10），畫中呈現了東尋坊安山石岩柱海岸的獨特樣貌。

中原正幸於昭和17年（1942）入選府展的作品〈東尋坊風景〉。

1934年，中原正幸離開了臺中，前往臺北任職。這一年，他的畫作〈家〉（1934，昭和9年，臺展第8回）（圖13）耐人尋味，究竟所繪的這個「家」，是位在臺中市寶町六丁目的原籍處，還是記憶裡的日本出生地——山口縣大島郡屋代村西屋代的祖厝呢？從戶籍登錄的資料來看，他在臺中的「家」，位於今市府路上的繁華區域，從當時的地圖來看，可知中原正幸居住地（六丁目）周遭的環境：有臺中公園、神社、市尹（市長）官舍、公會堂，周邊為綠川所環繞（圖11、圖12）。另一幅經上色後的臺中寶町街景照片（圖14），可窺見當時建築的形式，對照中原正幸的畫作〈家〉的二層樓洋式建築，或有幾分相似之處。

中原正幸戶籍所在六丁目一帶的市街和地景。1937年〈臺中市地圖〉。

中原正幸於昭和9年（1934）入選臺展的作品〈家〉

至於中原正幸的祖籍地——日本山口縣的西屋代，村民多為夏威夷移居日本的移民及後代，（註6）究竟中原正幸是否為夏威夷裔的日本人？有待後續研究考察了。但無論如何，移民的血脈，流露於他擅長創作各地風景的繪畫裡，展現中原正幸喜愛旅行、四方登山林臨水的旅人特質。

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