日治時期台灣觀光旅遊指定KOL畫家：中原正幸──＃名單之後154
文/ 張琬琳（臺灣文學基地文學創新小組召集人）
中原正幸 入選 臺展第6、7、8回；府展第1、2、5回
日治時期，隨著殖民現代化的建設和經濟的發展，觀光旅遊的風尚逐漸成形。總督府推廣臺灣觀光，藉由展示在殖民地建設的成果，引導民眾親身遊歷在帝國施政下的臺灣榮景。
1914年（大正3年）出生於日本山口縣的中原正幸，來臺時僅3歲，1932年（昭和7年）自臺北師範學校小學師範部畢業後，任教於臺中第一尋常高等小學校。1934-39年（昭和9-14年）轉任臺北第一師範學校附屬公學校訓導，（註1）中原正幸在臺灣任教的10數年期間，從事教職之餘，也熱衷於旅行，他透過畫筆，描繪了在各地觀光遊歷所見的風景。
中原正幸第一幅入選臺展的作品〈花のある風景〉（有花的風景，1932，昭和7年，第6回）（圖1）以花卉吸引觀者的視覺焦點，兩側陪襯的大樹向天際延伸，以延伸視覺的構圖法，指向遠方搭著茅草屋頂的平房，這般透過花卉特寫來映照背後風景和民情的構圖，與當時介紹臺灣名勝的「繪葉書」（風景明信片），有相仿的視覺效果。例如阿里山鐵道賣店發行的〈阿里山の吉野櫻〉繪葉書（圖2），以櫻花和背景中隱約可見的鐵道驛站意象，來吸引遊客前來觀光。
1924年（大正13年）「日本旅行文化協會」在東京成立，並在臺灣設立了12個案內所，向日本內地推廣赴臺觀光，（註2）1927年（昭和2 年）《臺灣日日新報》舉辦「臺灣八景」票選活動，並在1935年發行吉田初三郎所繪製的「繪葉書」（風景明信片），介紹臺灣風景名勝，（註3）1931 年，總督府遞信部委託畫家鹽月桃甫踏查全臺各地風景，繪製百餘件名勝戳圖，並選定30餘處景點，製作為郵遞紀念章戳使用。（註4）
不同於繪葉書以宣傳為導向的寫實風格，中原正幸畫筆下的風景，映照了畫家內心的思維與地景記憶。這幅〈突堤のある海岸〉（有防波堤的海岸，1933，昭和8年，第7回）（圖3），是臺灣東部宜蘭海岸獨有的特色。對照1933年《蘭陽大觀》的寫真照片【圖4】，也有相似的海岬和單面山地景，而至今宜蘭海岸，亦多見此岩岸地形。
1931年，總督府成立了國際觀光局，主責推廣臺灣觀光旅遊事業。1935年，總督府在臺灣舉辦「始政四十週年博覽會」，在「臺灣旅行俱樂部」和鐵道部合作下，推出鐵路乘車券、住宿券，及入場券等套裝行程，大力促銷博覽會活動和臺灣全島觀光遊程，透過臺日之間定期的郵輪航班，和運輸便利的西部縱貫線鐵路，短短50天吸引了330多萬人次的參觀人潮，使臺灣旅遊風行，盛況空前。（註5）
在臺灣觀光興盛之際，中原正幸陸續創作了〈田園風景〉（1938，昭和13年，府展第1回）（圖5）、〈木立〉（樹林，1939，昭和14年，府展第2回）（圖7）等風景畫。對照當時的臺灣風景明信片，亦可略見與畫作中相似的景致和構圖，例如（圖6）明信片裡的梯田與山脈，以及（圖8）的深山林野。
另一幅〈東尋坊風景〉（1942，昭和17年，府展第5回〉（圖9）是中原正幸旅行日本福井縣的海岸景致（圖10），畫中呈現了東尋坊安山石岩柱海岸的獨特樣貌。
1934年，中原正幸離開了臺中，前往臺北任職。這一年，他的畫作〈家〉（1934，昭和9年，臺展第8回）（圖13）耐人尋味，究竟所繪的這個「家」，是位在臺中市寶町六丁目的原籍處，還是記憶裡的日本出生地——山口縣大島郡屋代村西屋代的祖厝呢？從戶籍登錄的資料來看，他在臺中的「家」，位於今市府路上的繁華區域，從當時的地圖來看，可知中原正幸居住地（六丁目）周遭的環境：有臺中公園、神社、市尹（市長）官舍、公會堂，周邊為綠川所環繞（圖11、圖12）。另一幅經上色後的臺中寶町街景照片（圖14），可窺見當時建築的形式，對照中原正幸的畫作〈家〉的二層樓洋式建築，或有幾分相似之處。
至於中原正幸的祖籍地——日本山口縣的西屋代，村民多為夏威夷移居日本的移民及後代，（註6）究竟中原正幸是否為夏威夷裔的日本人？有待後續研究考察了。但無論如何，移民的血脈，流露於他擅長創作各地風景的繪畫裡，展現中原正幸喜愛旅行、四方登山林臨水的旅人特質。
＃名單之後154
註釋：
1. 中央研究院臺灣史研究所，「臺灣總督府職員錄系統」（檢索日期：2021-06-30）
2. 蔡龍保，〈日治時期臺灣鐵路與觀光事業的發展〉，《臺北文獻》直字第142期，2002年，頁69-86。
3. 蘇碩斌，〈觀光／被觀光：日治臺灣旅遊活動的社會學考察〉，《臺灣社會學刊》，第 36期，2006年，頁167-209。
4. 王淑津，《南國．虹霓．鹽月桃甫》，臺北：雄獅圖書，2009年。
5. 呂紹理，《展示臺灣：權力、空間與殖民統治的形象表述》，臺北：麥田出版，2011年再版修訂。
6. 西屋代為夏威夷裔移民村相關介紹與史料，參見日文維基百科フリー百科事典「ウィキペディア（Wikipedia）」搜尋關鍵詞：日本ハワイ移民資料館。（檢索日期：2021-06-30）。
參考書目：
1. 山路勝彥，《近代日本の植民地博覧會（近代日本殖民地博覽會）》。東京：風響社，2008年。
2. 王怡茹，〈製造地方感：以《臺灣鐵道旅行案內》臺南驛收錄之地景相片為論述中心〉，《中國地理學會會刊》，第63期，2019-06，頁77-105。
3. 王淑津，《南國．虹霓．鹽月桃甫》，臺北：雄獅圖書，2009年。
4. 林淑慧，〈再現修學旅行：《臺灣教育會雜誌》漢文報遊記的視域〉，《觀光休閒學報》 21：1，頁1-20。
5. 呂紹理，《展示臺灣：權力、空間與殖民統治的形象表述》，臺北：麥田出版，2011年再版修訂。
6. 曽山毅，《植民地臺湾と近代ツーリズム》，東京：青弓社，2003年。
7. 齊藤啟介，〈《臺灣鐵道旅行案內》塑造的臺灣形象〉，政治大學臺灣史研究所碩士論文，2012年。
8. 蔡龍保，〈日治時期臺灣鐵路與觀光事業的發展〉，《臺北文獻》直字第142期，2002年12 月，頁69-86。
9. 臺灣總督府交通局鐵道部、日本旅行協會臺灣支部編，《臺灣鐵道旅行案內》，臺北：臺灣日日新報出版。*自1908年（明治41年）每隔一至五年重新編集改寫，直至昭和17年（1942）最後一版，前後至少刊行共十二個版本。
10. 蘇碩斌，〈觀光／被觀光：日治臺灣旅遊活動的社會學考察〉，《臺灣社會學刊》，第36期，2006-06，頁167-209。
參考資料庫：
1. 中央研究院歷史語言研究所，南國美術殿堂「臺灣美術展覽會（1927-1943）作品資料庫」（檢索日期：2021-06-30）
2. 中央研究院臺灣史研究所，「臺灣總督府職員錄系統」（檢索日期：2021-06-30）
3. 日文維基百科フリー百科事典「ウィキペディア（Wikipedia）」，網址： https://ja.wikipedia.org/wiki（檢索日期：2021-06-30）
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