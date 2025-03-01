匯集山與海的閱讀新風景　基隆市公共圖書館讓知識在地方流動

撰文╱游苔 攝影╱高國展 圖片╱基隆市公共圖書館提供

伴隨著海風，像是走進電視劇《八尺門的辯護人》的場景，也像是文字躍出了紙張的範疇。沿途的歷史故事與原住民文化，在導覽老師的娓娓道來中，讓人感受到時間的回溯與文化的延續。引人入勝的走讀活動，正是基隆市公共圖書館中正分館（以下簡稱中正分館）的創新嘗試。

「我們不希望圖書館只是靜靜地存放書籍，而是希望每一本書能帶來故事，連結居民與這片土地。」基隆市文化觀光局圖書資訊科科長鄭婕希如此描述基隆努力突破既有框架、打造書香城市的願景——基隆各區圖書館的面積普遍不大，周邊停車位一格難尋，加上數位化時代改變了人們的知識獲取來源，圖書館必須積極尋求新的定位與生存之道。

中正分館與基隆市公共圖書館暖暖分館（以下簡稱暖暖分館）便是其中的兩顆耀眼寶石，前者以海洋文化與歷史走讀活動，串聯起基隆的地景與文化記憶；後者則透過親子教育與社區活動，將知識的力量注入地方每個角落，這些創新活動讓知識在基隆流動起來。

基隆市公共圖書館結合在地人文，探尋地方故事與社區記憶，從濱海到山城，持續以閱讀描繪城市風景

從海洋故事出發 走讀文化的深邃與廣闊

位於基隆東岸近海地帶，既非緊鄰繁華的商業區、也不是人口稠密的住宅區——中正分館就坐落於基隆市政府全力修復的沙灣歷史園區的中心，這塊區域是基隆先民最早的定居處之一，曾經擁有基隆唯一的海水浴場，也是目前臺灣少數現存經歷鴉片戰爭、清法戰爭等歷史事件的重要歷史現場。因此，中正分館館藏以海洋文化和在地歷史為主軸。

文化走讀是中正分館最受歡迎的系列活動，包含自然生態與人文歷史兩大類型，帶領參與者深入探索基隆的文化與故事。例如，實際帶著民眾健走基隆「港城丘」，走進八斗子潮間帶，認識基隆獨特的潮間帶物種與自然風貌，特別受親子家庭歡迎，簡單的科普講解不僅增強了趣味性，也讓孩子們留下深刻的學習印象。

而在人文歷史的部分，除了透過基隆和平島的阿拉寶灣了解基隆的原住民文化，也帶著民眾走進遊客如織的正濱漁港彩色屋，述說正濱漁會大樓在基隆漁業史中扮演的重要角色，以及與圖書館比鄰而居的二沙灣砲臺、基隆要塞司令官邸、基隆要塞指揮所，領會圖書館鄰近地區的重要文化遺跡。結合書本與實地探訪，讓知識在日常生活中活了起來。

中正分館所在區域經歷多次重要歷史變動，館藏以海洋文化與在地歷史為主軸

中正分館「基隆原住民文化探索之旅」走讀活動，帶領民眾深入原民文化深厚的歷史

職人現身說法 探索基隆海洋產業與文化

除了走讀活動，中正分館還策劃了備受好評的「海洋職人系列講座」，邀請基隆在地的造舟師傅、基隆嶼導覽員等相關專業人員現身說法，讓參與者近距離接觸基隆濱海文化的核心故事。這些講座不僅是知識的傳遞，更是對基隆海洋產業與文化價值的深度探索。

其中，造舟與海洋教育推手溫志榮（大沐老師）的講座格外吸引人。溫志榮分享他如何帶領孩子們親手打造獨木舟，從選材到雕刻、從拼接到完成，甚至在成功打造獨木舟之後，一起划舟環島。造舟不只是做一艘船，而是讓孩子們學會尊重海洋，找到合作的力量與生命的方向。

山城之間 創造知識與社區的共振效應

與中正分館積極拉攏對海洋文化及歷史有興趣的民眾相比，位於基隆山城的暖暖分館，展現了截然不同的特色。毗鄰臺灣最北邊的淡蘭古道，暖暖分館將自身定位為在地社區的知識節點，透過與地方資源的結合，為居民提供多樣的文化與教育活動。

暖暖分館與暖暖親子館一直都有深度合作，一年四時各式節慶都少不了暖暖分館的活動參與，例如萬聖節的派對、書展市集等。此外，更與基隆市暖西非營利幼兒園合作，帶領孩子認識自己居住的社區，再進一步寫作、繪製繪本，以山城生活為背景，搭配生動的圖畫與故事內容，深受家長與孩子喜愛。

暖暖分館、暖暖親子館與基隆市暖西非營利幼兒園合作，以在地主題繪本帶領孩子認識自己居住的社區

暖暖在地社區能量很強，一年到頭眾多不同社團組織舉辦的活動絡繹不絕，暖暖分館針對這些多元的活動主題，精選相關書籍辦書展，例如在知名露營地「拉波波村」漫讀山林主題、在綠色餐飲工作坊閱讀植物與永續飲食主題、在眷村蔥油餅手作活動中閱讀眷村文學。最具代表性的莫過於每年夏天的暖暖親水季，親子打水仗之餘，也能在閱讀專區申辦借書證、交換二手書，讓炎熱的夏日帶上一絲清涼的書香，誰說親子打水仗的笑聲，不能與翻動書頁的沙沙聲交織呢？

閱讀無處不在 知識跨越時間與場域

「圖書館的價值在於它是否能成為串聯城市記憶與生活的橋梁。」鄭婕希特別提到，這些創新活動能夠成功，最應該被嘉獎的，是服務現場的館員們。

中正分館的館員們向心力強，從構思走讀活動開始，便付出極大的努力。每場活動都需深入踩點、熟悉地景與故事背景，設想活動流程，確保參與者有所收穫，逐步建立起如今的口碑與受歡迎程度；暖暖分館的承辦館員曾任里幹事，對地方社團組織如數家珍，擅長與在地資源接軌，不僅是圖書館員，更像是串聯社區的文化推動者。

暖暖分館將自身定位為在地社區的知識節點，透過與地方資源的結合，為居民提供多樣的文化與教育活動

鄭婕希坦言：「要辦好一場活動，館員必須放下『館員』的刻板印象，把自己當成活動企劃人員，甚至是里長的好夥伴。如果沒有熱忱，無法做到。」從踩點規劃、資源整合到活動執行，每場成功的背後，都是館員的付出與堅持。

無論是山間的親水季，還是濱海的文化走讀，中正分館與暖暖分館的每場活動，都是館員們用心與熱情的最好體現。他們用行動證明，圖書館不只是書本的存放地，而是一座城市文化的心臟，讓知識不僅流動，還能滋養每一位市民的生活。他們的努力讓圖書館超越空間與時間的限制，成為基隆人心中最溫暖的文化記憶。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌177期：樂讀在地學，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。