雲端世代的鎧甲！短篇小說集ab《不道德索引》以「顏文字」關注社會議題

採訪｜《聯合文學》雜誌編輯部

整理｜黃博英

攝影｜ioauue

文字創意工作者ab的第一本極短篇小說集《不道德索引》，以雲端世代慣常使用的顏文字為人稱索引，側寫社會議題，注視陰暗的道德邊境。每一篇小說都像一身鎧甲，讀者走進情節，以自由意志選擇穿戴或褪下。

書名：不道德索引（雲端世代不願提及或被迫忘卻的斷片小說集）

作者：ab

出版社：二十張出版

出版時間：2024/12/04

Q 與其他文學創作者發展的路徑不同，身兼編輯與小說家雙重身分，寫作在你的生命歷程中佔有什麼樣的位置？

A 寫作原先只是抒發心情的過程，直到畢業後進入藝文刊物產業，我才開始自己的書寫。一開始寫詩，到後來發現小說的處理方式更能貼近我的表達，所以嘗試寫小說。

這幾年一直在編輯和寫作的身分之間共存，我覺得在編輯的技藝性與寫作的創作性間流動很有趣，編輯和寫小說，都是需要裁減「我的痕跡」的一件事。我二〇二〇年開啟了一個寫作帳號，在這個帳號裡重建自己的書寫軸心，它讓我發現一群與我素昧平生的人願意讀我的文字——不知為何，這讓我感到沒那麼孤單，便好像可以更有信心地寫下去。

Q 你會怎麼解釋及定義你所書寫的「雲端世代」呢？

A 小說中書寫的對象，大部分是Z世代或成長在千禧年間的小孩。整個科技的演變路徑是很快的，他們身上擁有一種特質：不得不跟隨快速演化的科技與時代去前進，而同時也會丟失許多東西。回應到雲端世代，他們擁有高度數位身分的真實性及虛擬性，這或許是在小說中可以讀到的，以顏文字保留匿名性，閱讀每個故事都像是住進一個人的身體。

Q 書中分作三個篇章，而每一個篇章的結尾作品都恰好以「我」為視角，且拉長了篇幅。這三篇對你而言有什麼意義？

A 書裡所有極短篇都帶有企劃性，在書寫前，我都會先歸納、整理好書寫的核心關鍵詞，去回應邊緣者融入體制內，相互依存與抵抗的複雜性；而每個章節最後的短篇小說則跳脫第三人稱的書寫方式，也是篇章與篇章間，從客觀慢慢靠近主觀視角的過程，讓新生世代與中生代的生命經驗慢慢靠近。這三篇故事所選擇的情境都是身而為人可能會發生的事，比如〈五坪大的情人〉，裡頭談大部分人都曾有過居住在狹小房間的階段，藉由空間感連動著社會位階，讓讀者思索我們究竟活在怎樣的時代。

ab《不道德索引》 二十張出版（2024.12）

編輯，寫作者，策展人。一九九三年生，桃園人。本名李姿穎，寫作是小寫的分靈體。《留白計畫》內容長暨總編輯。曾任文化媒體BIOS monthly副總編輯與藝文刊物主編。關注文化與性別，喜歡拓荒與越界。注目尚未被完整的事物，以文字創作與編輯手藝作為理解世界的方式。專欄見於《大誌》、《釀電影》，文散見於藝文雜誌與平台，參與專書出版如《Wrinkles》、《二〇一七台灣詩選》等。 本文整理作家： 黃博英

一九九九年生，嘉義縣民。淡江大學中國文學學系畢業，清大中文所在讀。曾獲國家文藝基金會創作補助、淡江大學五虎崗文學獎等，作品散見社群媒體與刊物。

《聯合文學》雜誌2025年1月號（NO.483期）

出版社：聯經出版事業股份有限公司

出版時間：2025年1月1日

出刊頻率：月刊