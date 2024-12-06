以「光」為「彩」的絢爛創作！黃敏俊個展「光 ‧ 徘徊」即日起在台南米馬羊藝術空間登場

文／徐婉禎 Woan-Jen Hsu

我們可以這樣假想，如果沒有了「光」，我們的世界會變成甚麼模樣？

沒有光，世界將陷入一片幽暗漆黑，萬物將不得被我們看見，換言之，世界之所 以被看見，那是因為有了「光」。我們未必能直接看見光，卻能看見因為光的存 在所帶來的存在者的存在，而此正呼應了基督教聖經在創世紀第一章第三節所言：「神說：『要有光』，就有了光。」，神開天闢地之初始要先有「光」。

然而以自然科學而論，「光」究竟是一種甚麼樣態的存在？

「光」在物理學被視為具有「波」「粒」雙重性。光的粒子性質以「光子」稱之，主要表現為「光電效應」。光的波動性質以「光波」稱之，主要表現為具有波長、頻率、振幅等性質，而相異顏色的光所對應的是相異光波的波長或頻率，例如：紅色光（Red）的波長是 640-780nm、綠色光（Green）的波長是 498-530nm，而人眼可見的光波波長大概集中在 380-780nm 之間，超出這個範圍即成為不可見的紫外光、紅外光。

今年10月中旬在秋刀魚藝術中心展出的「遺忘與凝望—雙向奔赴的創作思維」，展覽現場即有藝術家黃敏俊的創作。圖／秋刀魚藝術家中心Instagram @fishart

今年10月中旬在秋刀魚藝術中心展出的「遺忘與凝望—雙向奔赴的創作思維」，展覽現場即有藝術家黃敏俊的創作。圖／秋刀魚藝術家中心Instagram @fishart

1666 年牛頓（Isaac Newton）以三稜鏡將太陽光折射分解為：紅（Red）、橙（Orange）、黃（Yellow）、綠（Green）、藍（Blue）、靛（Indigo）、紫（Violet）等連續變化的色光，並在 1704 年以「光學」（Opticks）為論題發表他的發現：太陽光的透明光線經三稜鏡折射可分解為不同顏色的「色光」，再經凸透鏡可將所分解的不同顏色色光再匯集起來，還原而成原來的透明光線。所謂物體的顏色，即我們肉眼所見某物體的顏色，是該物體吸收了大部分光的波長，卻僅有該顏色「色光」波長不被吸收而被反射進入我們肉眼，經我們肉眼視神經的接收產生反應所視得的顏色，即，我們所視得的世界是「色光」作用下產物。

「色光」和「色光」之間可相互混合，「色光」混色是以「加法」方式進行，而當藝術家以顏料作畫，顏料的調色相混則是「色料」混色以「減法」方式進行。無論是「色光」抑或是「色料」，都有無法再被分解的色彩，即無法再由別的「色光」或「色料」進行混色而得，此稱為「原色」。「色光三原色」為 Red、Green、 Blue，色光三原色 RGB 加法混合，明度增加，會出現透明白光。「色料三原色」為 Magenta（偏紫的紅色）、Cyan（偏綠的青色）、Yellow，色料三原色 MCY 減法混合，明度降低，會出現混濁接近於黑的深灰黑色。

流光1 Fluidic Light 1

120.5 x 91.9 cm／油彩畫布 Oil on canvas／2024

藝術家黃敏俊於其藝術創作思及：如何從世界最原初的本質「光」出發，以藝術創作製造產生出色光混合效果？觀察「加法」混色與「減法」混色，兩者之間具有連動關係，色光三原色一次色兩兩加法混合所得到二次色顏色，即為色料三原色的一次色，R+G=Y、G+B=C、B+R=M，此使得色光加法混合與色料減法混合得以有所關連，於此基礎上，黃敏俊開發出「光色合一」的《新‧光色論》（New Color Light Theory）。

黃敏俊研發生成的「光色合一」，其採用的是「三光色」：黃光色（Yellow）、鮮綠光色（Viridian Green，較接近一般認知不帶黃的綠色）、洋紅光色（Magenta），《新‧光色論》之新創色彩學中的色彩，回歸到自然界中光線照射物體最根本的運作，讓我們從作品中看到「光」，而得到「光即是色彩、色彩即是光」的成果。

虹1 Rainbow 1

69.5 × 59.5 cm / 油彩畫布 Oil on canvas / 2024

光景1 Light scene1

118 × 45 × 50 cm／不銹鋼、烤漆、油彩 Stainless steel, Liquid Coating, Oil paint／版數：12／2021

米馬羊藝術空間「光徘徊｜黃敏俊個展」展覽現場。圖／米馬羊藝術空間 Mi Ma Yang Art Space Instagram @ mi.ma.yang

黃敏俊不諱言曾說：「自從 2017 年提出《新‧光色論》以來，我的創作就一直圍繞在如何把彩虹的光彩呈現在作品上。」「彩虹一直是我創作的靈感來源，『光色合一』即是對彩虹的觀察。」然而，「彩虹」或是「極光」雖做為作品名稱，卻只是開啟藝術創作的原初命題，「罩染」技法的使用下，黃敏俊作品顯現出斑斕絢爛，色彩光暈籠罩下所呈現的不是經光反射所成的物體輪廓，而是光自身的形狀，此創作乃以「光」為「彩」的藝術，已然超越了平面二維向度乃至立體三維向度的制約，其中之存在，看似有形卻是無形，見是抽象卻又隱然具象，實存與虛構之間同時並呈。不禁令人想起中國宋代理學家朱熹《活水亭觀書有感》詩句：「半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊」，黃敏俊作品猶如方開的天地，正如開天闢地之初始要先有「光」，以光為彩的藝術使得真假虛實在這方天地之間同處共生。

極光1 Aurora 1

69.5 × 59.5 cm／油彩畫布 Oil on canvas／2024

極光2 Aurora 2

69.5 × 59.5 cm／油彩畫布 Oil on canvas／2024

藝術家黃敏俊。圖／米馬羊藝術空間 Mi Ma Yang Art Space Instagram @ mi.ma.yang

●本文由Fish Art Center 秋刀魚藝術中心授權刊登於聯合新聞網的琅琅悅讀。原文為「「光 ‧ 徘徊」黃敏俊個展 —以「光」為「彩」的藝術」，未經同意，請勿轉載。

展覽資訊： 「光 ‧ 徘徊」黃敏俊個展

展期：2024/12/04 ——— 2025/01/05（週三-週日10:30 – 19:00）

地點：米馬羊藝術空間（台南市東區仁和路42號） 開幕｜Opening

2024/12/08 14:30 徐婉禎教授 x 特別嘉賓 講座｜Lecture

2024/12/22 14:00 光合一（主講人：黃敏俊，地點：米馬羊藝術空間）

「光 ‧ 徘徊」黃敏俊個展 主視覺。圖／秋刀魚藝術中心