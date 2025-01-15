令人驚嘆三大布達佩斯的圖書館　從書海探索匈牙利文化

撰文、圖片｜葉翠玲

在世界圖書館的發展過程中，匈牙利堪稱「歷史悠久」，早在15世紀末，馬蒂亞斯（Matthias Corvinus）國王就以擁有豪華的科爾維納宮廷文庫（Bibliotheca Corviniana）聞名於世。無論你是對歷史文化充滿熱愛的網美，還是渴望在書海中尋找心靈慰藉的文青，參訪圖書館絕對是抵達匈牙利首都布達佩斯後不可錯過的行程。

國立塞切尼圖書館（Országos Széchényi Könyvtár, OSZK）成立於1802年，位於布達佩斯布達城堡壯麗的建築群之中，其創始人是貴族塞切尼．費倫茨伯爵，他將多年來在海外收集的匈牙利書籍捐贈給圖書館，並於1803年對外開放，1985年遷入布達城堡。

位於匈牙利布達佩斯，國立塞切尼圖書館外觀與入口

國立塞切尼圖書館 守護紙本典藏的文化殿堂

國立塞切尼圖書館對紙本文獻的典藏與保存，成為圖書館館員與圖書館專業研究學者的朝聖地，在數位化時代，這裡仍保留傳統的紙本檢索目錄系統，館內收藏了匈牙利珍稀文獻與搖籃本。走進圖書館，撲面而來的是古籍書香，耳邊似乎能聽見歷史在翻頁的聲音，彷彿進入一個跨越時空的知識世界，這種親手觸摸知識的感覺，讓人回到那個紙本至上的時代，充滿儀式感。

國立塞切尼圖書館致力收藏與匈牙利相關的文獻，所藏的800餘萬件藏品中，包括圖書、報刊、地圖、樂譜、音像資料、手抄本、繪畫、海報及小印刷品、微縮膠捲等等多種類型，使其成為研究匈牙利歷史、文學和語言的重要資源。其中最著名的當屬搖籃本收藏《匈牙利國家年鑑》（Chronica Hungarorum），這本巨著完成於西元1473年，而匈牙利18世紀所出版的豐富古籍也都盡藏於此。為了保護這些文獻，圖書館實行嚴格的管理制度，僅限館內閱覽，不提供外借服務，而為各種學術領域提供支援，設有專門的研究閱覽室，學者可以在這裡進行深入的文獻調查，探索匈牙利歷史文化中的細節。

最令人好奇的問題是，這座圖書館建築面積達數千平方米，這些書籍如何從書庫到達讀者手中？館員解釋道，由德國公司開發的OSZK運書「小火車」在國家圖書館搬入布達城堡時，就出售給圖書館，如同遊樂園的雲霄飛車軌道和藍色小書車，軌道路網覆蓋整座圖書館，總長約2公里半。

運書小火車的路網總長約2公里半

在閱覽室，讀者需提交調閱單並附上準確的索書號，館員根據調閱單資訊調整書車側面的磁性數字編碼，再將藍色書車引導到相應庫房的軌道上，當磁碼被讀取後，頁面會顯示目的地，書架上的書籍便會被找到並放入書車中，再根據頁面上設定的閱覽室代碼送回閱覽室。透過纜車機房的監控螢幕，可以看見藍色書車在牆壁之間蜿蜒而行，附在車底部的爪狀結構設計，即使有360度的環路，書籍也不會因此翻轉掉落。若發生交通堵塞或故障，會有不同顏色的燈亮起，以示警告，館員只需查看信號，即可在地圖上迅速找到需要修理的被困車輛。值得一提的是，如果書車追上了較慢的一輛，它會耐心等待，不會有任何推動行為。

在圖書館員、研究人員、管理員和館藏管理者的共同努力下，對不斷增長的數百萬份文獻進行物理保存、豐富與開放，讓熱愛文化和科學的人能夠接觸到這些寶貴資料。隨著庫存增加，文獻所占用的空間也成為一個重要考慮因素。因此，館內「館長的書櫃」袖珍書收藏成為該館特色之一，每年館慶時，圖書館會出版1本約7公分長寬的袖珍書，以此紀念這項傳統。更令人驚喜的是，館內還設有專門的收藏室，展示早期圖書館的歷史器物，例如用於慕尼黑編目的目錄櫃、中世紀閱覽室的桌椅，以及與書籍裝訂、修復相關的設備。這些展品配有知識點說明卡，勾勒出匈牙利圖書館從中世紀到近代的歷史演變，每一件物品都承載著圖書館的靈魂。

「館長的書櫃」袖珍書展示櫃

埃爾文．薩博圖書館 靜謐的心靈漫遊

對於熱愛到圖書館的文青而言，埃爾文．薩博圖書館（Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, FSZEK）無疑是最有名氣的一座圖書館，這座圖書館原本是貴族溫克海姆伯爵的府邸，搭乘地鐵在Kálvin tér站下車，步行不久後便可看到圖書館巴洛克式的建築外觀。圖書館入口在建築物左邊側門，走進1樓大廳，旁邊有休息區和咖啡館，直接向服務台人員購票後即可進入參觀。搭乘電梯到4樓，發現最著名的巴洛克風格華麗閱覽室，已成為專供出租服務的場地，但側邊仍保留社會學閱覽室，開放給讀者使用並供遊客參觀。走入閱覽室，腳步會不自覺地放輕，精美的鐵藝雕花盤繞在古老的木質樓梯曲線而上，天花板有著19世紀歐洲貴族風情的華麗大吊燈，精緻的雕花窗戶上每條線條彷彿在低聲述說過去的奢華盛景，伴隨著書卷氣息，隱約散發出高貴靜默的富麗堂皇。

中央庭院則被巧妙改造成一個透著自然光的兒童圖書室，戶外栩栩如生的龍形雕塑令人著迷，彷彿從童話故事中走出，靜靜守護著這片奇幻之地。這條陶磚製的龍蜿蜒在兒童遊戲區域，充滿了神秘和魔力，也為這座圖書館注入了魔幻的靈魂。

埃爾文．薩博圖書館富麗堂皇的閱覽室

埃爾文．薩博圖書館原巴洛克風格的宮殿閱覽室，現為對外提供出租服務的場地

布達佩斯科技經濟大學中央圖書館 洋溢學術氣息的知識寶地

絕對不能錯過前往的，還有布達佩斯科技經濟大學（Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, BME），這座學府是歐洲最古老的理工學院之一，曾培養出多位諾貝爾獎得主。布達佩斯科技經濟大學的中央圖書館成立於1848年，是匈牙利專門收藏科技與自然科學書籍的圖書館，由匈牙利建築師薩穆．佩茨（Samu Pecz）於1909年設計，是匈牙利最重要的參考圖書館之一，走進圖書館馬上被充滿學術氣息的新哥德式圓頂閱覽室所吸引。校區於1892年建成，位於多瑙河岸，1987年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產。沿著河畔散步，邊欣賞美景，邊感受這座百年學府的魅力，絕對是旅途中的一大享受。

不僅如此，在布達佩斯的街頭常會看到古老的行動書車，書車旁整齊擺放著各類書籍，從當地的歷史故事到世界文學經典，每一本書似乎都在低聲訴說不同的時代與文化。閱讀愛好者隨意挑選翻閱，沉浸在知識海洋中，像是擁有一座移動的微型圖書館。特別造型的郵筒靜靜矗立街角，連結著布達佩斯的過去與現在，讓遊客在每一步中感受布達佩斯悠久歷史與現代的和諧共生。

布達佩斯街邊的古老行動書車和特別造型的郵筒

●本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌176期：讀「繪」好時光，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。