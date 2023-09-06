作家聯會籌建「香港文學館」鬧雙胞胎 「香港文學館有限公司」發聲明正視聽

文／虛詞編輯部

根據《文匯報》引述香港中通社報導，香港作家聯會會長潘耀明7月22日在香港書展活動期間，表示「經過多年的爭取，在行政長官李家超的關注支持下，香港文學館近日通過馬會的贊助，終於正式構建起來」，文學館也將會在灣仔設立，暫定明年4月開幕。

然而，自2013年開始，一群香港作家、學者、文化人、藝術家、媒體人早已組成「香港文學館有限公司」，並於翌年3月在灣仔富德樓開設「香港文學生活館」。針對新館正式籌建並預告明年開幕的消息，《虛詞》編輯部欲向香港作家聯會了解更多詳情，但截至本文刊登前（8月1日）仍未獲回覆。有關此館「通過馬會的贊助，終於正式籌建」的報導，《虛詞》編輯部亦嘗試向賽馬會公共事務部查詢是次贊助內容，將包括甚麼文學範疇、費用多少、以及未來的計劃方向，唯截稿前並未獲進一步回覆。

➤「香港文學館」概念早已存在

翻查網上資料，身為香港作家聯會會長的潘耀明，亦為《明報月刊》的總編輯，並屬體育、演藝、文化、出版界選委，去年曾向香港特別行政區行政長官李家超發表公開信《呼籲在西九文化區建立「香港文學館」》，表示建館「有利於促進中國的優秀文學傳統及與西方文學的交流」，同時「促進中國文學包括香港文學與世界文學的交流與接軌」。

然而，自從2009年「西九文化區民間論壇」開始，一批香港本地作家和學者早已提出「香港文學館」的概念，董啟章、葉輝、陳智德、潘國靈、廖偉棠、鄧小樺、馬家輝、司徒薇和陳雲組成「香港文學館倡議小組」，爭取設立具備規模的香港文學館，倡議小組曾在報章刊登〈「文要有學，學要有館」支持西九文化區創設香港文學館聯署書〉，得到數百名香港及世界各地作家、學者、文化人、藝術家等人士，包括來自台灣的作家張大春、駱以軍，以及旅居美國的學者王德威、作家聶華苓、作家哈金等，支持於西九文化區創設香港文學館。

鑑於西九管理局員當時沒有給予具體建館的承諾，倡議小組遂在2010年重組為「香港文學館工作室」，及至2014年，香港文學館有限公司在灣仔設立「香港文學生活館」，致力於提供文學的活動、創作、教育、展覽、交流等機會，本地文化界以至一般文藝愛好者熟知的「香港文學館」印象，均來自此。

香港文學生活館在過去10年間，合作過的單位包括西九文化區、康文署、香港電台、大館及各區區議會等，也曾籌劃過多項文化項目，例如定期舉辦文學社區導賞、作者對談、讀書會等，自家創立之「香港文學季」已舉辦至第8屆，2018年開始建立文學發表平台《虛詞》及紙本月刊《無形》，文學館亦曾為多位本地作家出版書籍，持續為香港文學拓闊空間。

➤董啟章：倡議建立實體香港文學館，不應只向當權者爭取

雖然潘耀明在活動致辭上表示，「過去散兵游勇的香港寫作人，有了屬於自己的家園」，接受傳媒訪問時亦提及館內將會收藏香港作家的手跡、手稿等，但有文學業界人士向《虛詞》編輯部透露，對此新建的「香港文學館」並未知情，其中包括本地著名作家董啟章。

董啟章表示：「對於這個實體香港文學館的興建計劃，我完全不知情，也沒有人問過我意見。我覺得任何人或機構，都有權去建任何東西，但前提是尊重已經在那個領域內做了許多相關工作的同業。明明知道已經有一個民間自發的香港文學館在運作多年，而且做出明顯的成績，卻當作完全沒有這回事，這是不合道義的。倡議建立實體香港文學館，不應只是向當權者爭取的，更重要的是面向作家、讀者和文學界的所有從業者，為文學界工作，向文學界負責。」

同為「香港文學生活館」前身、「香港文學館倡議小組」成員之一的詩人廖偉棠，接受《獨媒》訪問時則表示，雖曾聽說過作聯有意籌辦「香港文學館」一事，唯對此不抱期待，因為「沒有一個文聯式的官樣機構能夠發展文學，在香港尤其不可能。香港文學屬於民間。」

已訂閱40多年《明報月刊》的「次文化堂」社長、文化評論員彭志銘，亦在社交平台公開表示，對潘耀明等人強奪「香港文學館」之名的行徑看不過眼，將由下期開始停止訂閱《明報月刊》。曾任《文匯報》副刊編輯、天地圖書公司總編輯的作家顏純鈎，回覆《虛詞》時亦表示「不太知道新的文學館的背景」。

➤「香港文學館有限公司」發聲明：從未和香港作家聯會有過任何形式的合作

因鬧雙胞胎而備受大眾關注的「香港文學館有限公司」，7月26日在社交平台及官方網站發表聲明以正視聽，重申「香港文學館有限公司成立於2013年，服務業界及巿民已10年。在報導之先，香港文學館有限公司並未得悉有關計劃，亦從未和香港作家聯會有過任何形式的合作」。

香港文學館有限公司自2009年「西九文化區民間論壇」開始，倡議及爭取建立香港文學館。而本次香港作家聯會籌建文學館，卻有文學業界人士從未知悉。香港文學館有限公司認為，「若有文學館建立之如此大事，確保業界持份者的知情權與參與度，屬應有之義」，並在聲明最後，強調他們迄今關於建立香港文學館之討論中，一直保持的信念：「香港文學館要以文學豐富香港，就必須避免陳腐、避免攀附、避免閉門造車；必須由下而上、立足於民間，彰顯民間的平等多元精神」，該聲明亦獲多位本地文化界人士轉載，包括董啟章、莊梅岩、周耀輝等。

在「香港文學館有限公司」發表聲明後，潘耀明回應《獨媒》查詢時表示，「文學館是香港文學界共同追求的願望，『香港文學館』這名字亦沒有專利」，不存在「盜用」的概念，對「香港文學館有限公司」的反應感到遺憾。

香港作家聯會永遠名譽會長貝鈞奇認為，「『撞名』確有可能令人混淆」，但只要得到大家認同就沒有問題。《香港商報》日前（27日）亦有引述潘耀明對中通社的談話內容，潘表示為籌建文學館爭取18年，曾經到訪世界各地，其中2009年組團到日本，「看到一個市一個縣，都有文學館，很震撼，因此也通過各種渠道爭取」，對如今終於成功籌建「樂觀其成」，希望能有個平台讓更多人參與、分享，「做到百花齊放、百家爭鳴」。

●文章授權轉載自「虛詞」，原標題與連結：〈作家聯會籌建「香港文學館」鬧雙胞胎 「香港文學館有限公司」發聲明正視聽〉）