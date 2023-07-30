來自獄中的語文課：讀《美麗島》雜誌編輯魏廷朝獄中書信

文｜典藏研究及檔案中心 蔡雅祺

作為「臺灣民主鬥士」的魏廷朝先生於1999年辭世，臺灣人民對他的認識泰半來自於他在政治理想上的奮鬥與堅持，例如1964年他與彭明敏先生和謝聰敏先生共同撰寫《臺灣人民自救宣言》，1970年涉「美新處爆炸案」，1979年擔任《美麗島》雜誌的執行編輯，以及出獄後持續推動臺灣民主運動等工作。這些他對於臺灣政治民主化的理想，處處表露出他獨特的人格精神，也導致他三度被捕入獄，於獄中度過前後長達十七年餘的歲月。

作為一名民主鬥士之餘，在家人眼中的魏廷朝又具備什麼樣面貌？本文將透由他在獄中寄予家人的信件，尤其是寫給兒女魏新奇、魏筠的書信，一窺他作為人父不為人知的一面。本館於2020年受魏廷朝子女捐贈其於獄中撰寫的家書共計五十七封，在這些信件中可以看見魏廷朝為人夫、為人父的模樣，也在字裡行間看見魏廷朝對於人生的思考，以及他對於文學、歷史典故的熱愛。文物典藏作為博物館的核心工作，就在於透由文物能夠多樣性地展現該物件創作者的樣貌，並經由展示、研究、教育、推廣呈現文物背後的時代意義和價值，典藏文物所產生的魅力就於此。

民主鬥士的家書

1979年美麗島事件發生，魏廷朝第三度入獄，此時兒子魏新奇一歲，而女兒魏筠尚未出生。對於魏新奇和魏筠而言，從小父親無法陪件在身邊，只能每隔幾週隨著母親張慶惠到景美看守所或龜山監獄探望父親。透過鐵窗與父親魏廷朝相見，他們當時對父親的印象就是個黝黑、長滿鬍渣，卻慈祥的中年阿伯。

兩人雖然不常與父親見面，但在獄中的魏廷朝平均一到兩週就會寄出一封信給兩個孩子。為了讓孩子能讀懂這些文字，在寫給他們的書信中魏廷朝的字跡十分工，且對於較艱澀的生字，更會特別加上注音符號，甚至連信封上的字都標上注音。

書信中提及孩子們的「阿太太」（阿公的阿公）魏蘭帶（國家人權博物館提供）

魏廷朝寄給孩子的書信信封也標上注音（國家人權博物館提供）

在寄予孩子的信件中，充滿著魏廷朝對於魏新奇與魏筠兩人的期許與關愛，他常常透由歷史典故給予孩子們鼓勵與期勉，更以說故事的型式傳遞過往的家族歷史，例如為魏筠寫下魏廷朝曾祖父魏蘭帶年輕時好賭的生活和改頭換面的歷程，此外也在信中講述寓言故事，讓孩子明白世間的道理及處世的態度。

與魏新奇來往的信件中，常常可見魏廷朝鼓勵他應該多多練習寫信、寫字，並希望魏新奇能將自己遇到的事和想說的話嘗試寫出來，即便對於生字不熟悉，也應該使用注音符號練習表達。魏廷朝每每耐心地在回信中修正魏新奇的注音及文字。甚至在信件中，更可看到魏廷朝為魏新奇描述詩詞對聯的寫作方法，這一封封的信件彷彿一堂堂來自於獄中的語文課。

●本文摘選自國家人權博物館出版之《向光》第七期〈來自獄中的語文課：讀魏廷朝獄中書信〉。