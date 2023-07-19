唐美雲歌仔戲新作《臥龍》談諸葛亮也談人性！將在高雄衛武營登場

在這個時代看見那個時代《臥龍：永遠的彼日》

文字｜許美惠

圖源｜衛武營國家藝術文化中心

攝影｜李建霖

《臥龍：永遠的彼日》（以下簡稱《臥龍》）是唐美雲歌仔戲團（以下稱唐團）2023年推出的年度創作，先前在國家兩廳院首演四場票券全數完售，觀眾好評不斷。提到諸葛亮、孔明、臥龍先生這些姓名稱號，大家腦海中應該無意外會浮現「羽扇綸巾、運籌帷幄」的形象，以戲曲的橋段來說，舌戰群儒、草船借箭，或是借東風火燒連環船、設計謀讓周瑜賠了夫人又折兵等橋段，觀眾早就耳熟能詳，他擅長計中計，將敵人玩弄於股掌之間，料事如神、幾無失誤，在數百年的傳唱中，孔明簡直是神一般的存在。

2023年要再演孔明，應該如何演？談「忠孝節義」對現代觀眾而言可能疏離無感，講「英雄無敵」來造神是否了無新意？於是《臥龍：永遠的彼日》捨棄了上述豐功偉業，選擇了劉備死後、諸葛亮輔佐阿斗的時代，並以諸葛亮之子諸葛瞻的視角回望父親生平，把諸葛亮從英雄的神壇上請下，直寫人性中的各種情感。

劇情從諸葛亮已然過世的「後臥龍時代」開始──當天下已然三分，蜀漢彷彿已從亂世進入太平時代。然而實際上，各國都仍懷有一統天下的野心，看似偏安的盛世實則暗藏凶險。對百姓而言，諸葛丞相已然仙去，為了安慰自己生活還是會好好的過下去，他們把希望寄託在「臥龍之子－諸葛瞻」身上。但諸葛亮在兒子八歲之時就已溘然長逝，諸葛瞻對父親一點也不熟，只能從眾人的描述中，一點一滴拼湊父親印象。

唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》臺北場總彩排。李建霖攝影

編導鋪排的情節推進是多時空跳接的、也是多重視角的，透過說書大娘、黃月英（諸葛亮之妻）、劉禪（阿斗）、姜維（以諸葛亮為師之蜀將）所帶出的橋段，塑造了以點串接出雙主軸的敘事模式，一方面述說以劉備及諸葛亮為軸線的故事，另一方面透過諸葛瞻與眾人的互動，表述了他對諸葛亮逐步理解的心路歷程。

諸葛亮的軸線從三顧茅廬展開，彼時他是懷抱理想出仕的少年，為報知遇之恩慨然出仕；爾後劉備壯志未酬臨終託孤，將蜀漢天下與幼主劉禪一併交託，他涕淚縱橫一肩承擔。但另一方面，也是透過諸葛瞻與這些人的互動，來表陳自己對於諸葛亮的不諒解、不認同，甚至做出與他不同的抉擇，帶出千古以來父子之間從不曾消失的矛盾，從而進一步描寫不同世代面對時代困境時，所衍生的徬徨與衝突。從少年出仕到暮年敗亡，《臥龍》不談英雄事蹟，反而呈現他面對困境及敗績的情感及反應，讓觀眾見到諸葛亮身為一個平凡人的不凡之處，直探人性幽光。

展演資訊 唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》 地點｜高雄 衛武營國家藝術文化中心 時間｜2023/10/07 14:30、10/08 14:30 了解更多｜https://wenk.io/t09WqbUu