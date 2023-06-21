沉痛歷史紀錄！桃李芬芳十四傷：臺中女中的白色恐怖

文｜李禎祥(國立政治大學臺灣史碩士)

「卓峙南疆，濱攬鯤洋⋯⋯猗歟盛哉，桃李芬芳⋯⋯」傳唱著這首校歌的百年學府臺中女中，創立於1919年，是臺灣中部最有名的女子中學，歷年培育許多優秀的學子。作為白色恐怖研究者，筆者發現這所升學率極高的學校，受難者也不少。雖不能和臺中師範、臺中商校相比，但也有十多人。不過前兩校主要是學生受難，中女幾乎都是教職員入獄；前兩校和臺中一中、臺中農學院甚至臺中光復國校都有地下黨的支部，中女則無。中女的白恐案例類似各自起滅的泡泡，雖有六人牽涉當時中共在臺最大地下組織「臺灣省工作委員會」（簡稱省工委），但彼此沒有工作關係。這說明省工委對該校並未蹲點經營，這點相當費解。

下表是筆者初步掌握，臺中女中現任與前任教師、職員、學生中，受軍法審判的十四個案例，刑度從死刑到無罪都有。

臺中女中白色恐怖涉案者略表（依被捕時間排序）

其中數學教師三名、國文兩名、英文兩名。比較特別的是訓導處，共有四名，包括前、後任訓導主任蔡寄天與范效純。有趣的是，這兩人分屬左右，各有祕密身分，其他兩人（黃蔭榕、張明宗）也各有左翼思想。左右兩派能在訓導處相安無事，這不是互相包容，而是互不相知。略述如下：

林宣生

林宣生，1921年生，福建莆田人，福建師範學院國文系畢業。1945年來臺，先後任《新台日報》總主筆、臺中女中國文教師兼《力行日報》主筆。1949年11月被調查局逮捕。官方指控他在《新台日報》期間，由該報副總編輯唐達聰吸收加入共黨，而唐1946年由浙江大學學生會主席邵浩然介紹參加共黨。由於指控涉及刑求逼供，真假有待考證。

1950年5月，林宣生和黃胤昌、唐達聰、陳正坤被以「共同參加叛亂組織」罪，各處徒刑十年（(39)安澄字1260號），四人都是知識分子，都先後在《新台日報》任職。其中黃胤昌為案首，1955年被羅織新店軍監的「獄中叛亂案」判處死刑。林宣生則在1951年發配綠島，10年刑滿，順利出獄。

新生訓導處對林宣生的考核，官方檔案留下有趣的資料。新生訓導處第三中隊政治幹事的總評是「學習認真、服務熱心、思想純正」；處部政治處的總評，學習成績也是甲等。且查閱平日考評資料，考核官（指導員、分隊長）也對他高度讚許，可說是官方眼中「新生」的完美形象。

林宣生在官方的眼中可說是新生的榜樣（國家發展委員會檔案管理局典藏：AA05140000C/0048/1525.3/13）

相對於官方的好評不斷，若干被獄方布建，用來監視新生的新生，則有不一樣的報告。例如奚仲良1951年10月26日打的小報告，提到林對難友說，研讀科目是做給上面看的，「你又一本正經，用不到如此，敷衍敷衍就算了」。1952年10月24日說，林批評「慶祝領袖祝壽歌」「不知何人所做，其中句子上句不接下句，一無生氣，狗屁不通」；1954年3月15日：「林說想不到一個大學生還要做苦工，好苦，好苦」等。

無論如何，這位身高182公分的新生，終於在1960年苦盡甘來。出獄後，憑其扎實國學底子，在建國中學和東吳大學教了多年國文，並四度被國立編譯館聘為高中國文教科書編審委員。建中教師左德成回憶他在母校上林宣生的課：「老師的國文課其實很輕鬆，因為他上課不廢話，聲音宏亮，清清楚楚，又頗了解學生心理，黑板上每一個字詞的解釋，一條條從右至左，十分有序。」也是建中畢業的古文字學者蔡哲茂（中研院史語所研究員）提到他會走上古文字學這條路，是受到林宣生的影響。他說林上課喜歡引用《說文解字》的字形談漢字，講起課來妙趣橫生。行文至此，筆者不禁為臺中女中失去這位名師感到有點可惜。

蔡寄天

蔡寄天（1923-2000），廣東汕頭人，汕頭海濱中學師範科畢業。先後在廣西賓陽、貴州鎮寧、重慶民建中學等校任教。1948年透過同鄉紀紹明（時任職臺中女中訓導處）的介紹，偕妻林青來臺。蔡寄天除了教國文，來臺第二學期也擔任訓導主任一職。

蔡寄天會捲入白色恐怖，是受到同鄉洪幼樵（省工委臺中地區負責人）的牽連。1949年夏，蔡加入洪的組織，但洪為避免暴露身分，僅把他當成「個別領導」黨員，並未讓他加入支部或小組。不過據官方檔案，黃蹈中（臺中地院推事，死刑）係由蔡寄天介紹給洪幼樵，加入省工委後，曾繕寫「臺灣民主自治同盟為當前局勢告同胞書」交蔡印發，可見蔡也有活動。

1950年2月10日，蔡寄天在臺中女中第一宿舍被保密局逮捕。同年11月，保安司令部軍法處以參加組織罪判他十五年（判決書：(39)安澄字3634號）。1951年5月發配綠島。1953年，與同案的陳定中、陳克鳴三人，突然被送回軍法處，由保密局接管，「妥密運用，以利工作」。

保密局運用他們做什麼工作？檔案沒有交代。1955年保密局改組為情報局，1956年情報局呈報蔣介石，謂三人「對工作有良好表現，懇准賜予減刑」，蔣批「如擬，但釋放後仍應予以監視」。於是三人減刑獲釋，交保安司令部偵防處考管，時間約在1956年底。

蔡寄天等人因工作表現良好，獲蔣介石同意減刑，但釋放後仍需持續監視 ( 國家發展委員會檔案管理局典藏： A305440000C/0044/276.11/14)

蔡寄天出獄後，改名蔡丹冶，轉往文藝界發展。他自稱是北平大學中文系畢業，用丹治、舒玄、凌羽揚等筆名在報紙投稿，文學創作和文藝評論俱擅，曾獲中國文藝協會文藝評論獎、國軍新文藝金像獎文藝理論獎，著有《蔡丹冶自選集》、《共匪文藝問題論集》等作品。

林青

林青，1924年頃生，廣東汕頭人。從小住南洋，十四、五歲返國，就讀汕頭女中，1941年與蔡寄天結婚。從檔案看，其最高學歷僅為汕頭女中一年級，但不知透過什麼關係，也先後隨著丈夫在各中學任教，並在臺中女中擔任數學教師。1950年2月，夫婦同時在宿舍被捕，當時他們已有兩個女兒。同年11月，林被以「知匪不報」罪判刑5年。

服刑未久，出現轉機。1951年6月，《經濟時報》中部總分社主任鄭綿壽（臺中女中前同事，國文教師）幫她申請軍事犯調服勞役，到報社擔任文書工作。報社位於臺中路，離臺中女中不遠。當其他女性政治犯被送到綠島囚禁，林青卻就近在臺中上下班，際遇殊為難得。且從檔案看，她與鄭君都住互助街，毗鄰而居。

1953年3月，林青寫信給保安司令部軍法處，請其提供「蔡寄天判刑年月及徒刑年數證明書」，原因是「認為與蔡寄天有離婚必要」。由於夫妻各在一方，不可能發生勃谿，因此常理判斷，「有離婚必要」是因為「有結婚必要」；結婚對象是不是近水樓臺的鄭君？不無想像空間。林青再嫁，或許有女兒的撫養壓力，卻帶給蔡不小的衝擊。蔡出獄後再娶，妻子姓陳。

黃蔭榕、孫渭真、張明宗、王漢章

這四人都曾在臺中女中服務，都涉「匪諜」案。起因於1950年2月，臺中市警察局刑警隊發現中女設有「流動圖書館」，「祕密供給學生閱讀反動書刊」，並在校方協助下，獲知這些書刊是由紀紹明和黃蔭榕所提供。由於紀已離職，警方遂在2月17日逮捕黃蔭榕（福建龍溪人，當時就讀臺大商學系）、孫渭真（福建龍溪人，中女教務處職員）、張明宗（福建長汀人，中女訓導處職員），隨後又逮捕王漢章（河北新城人，曾為中女數學教師）。

黃蔭榕1927年生，1947年來臺。官方指控他在臺中女中訓導處任職期間，與紀紹明、蔡寄天交往，並受紀之誘惑，參加中共華南局香港分局的組織系統。1948年考入臺大法學院，奉命協助臺中學運、在臺大組織讀書會，「但校方防範嚴密，無隙可乘；而亦無法在臺中女校聯絡，故均停止活動」云云。

黃蔭榕則稱，他被警方刑求，「三晝夜疲勞轟炸，立正，紮緊眼睛，手高舉，抬著重物，繼即用刑。用刑過甚，實在忍受不住，又把我帶走，兜圈子，叫我跪下，說要槍斃」。他「魂飛魄散」之下，只得胡說亂說，「竟為編作偵探小說，說得天花亂墜」。

案件的真相，隨著關鍵證人紀紹明在1949年7月返回中國，已然無解。不過黃蔭榕在臺大參加社團活動，認識一些同學，黃迫於刑求供出他們，還好後來無人被捕。其中於梨華（於唸烏）特別一提，因為她畢業於臺中女中。

於梨華（1931-2020）是浙江人，生於上海，1946年來臺，因父親於升峰為臺中糖廠廠長，她就近在臺中女中上學，也從這時開始寫作。1949年考上臺大外文系，後轉學歷史系。1953年赴美，此後成了著名作家。惟因立場親共，作品在臺一度被禁，自己也變成黑名單。2020年因COVID-19染疫過世，享年八十九歲。

被封為「留學生文學鼻祖」的作家於梨華（右）作品也曾被禁，2020年因COVID-19染疫在美國辭世（思行文化傳播有限公司提供）

1950年7月，黃蔭榕被以「參加組織」罪判刑十五年（(39)安潔字第1433號）。同案還有張明宗和孫渭真，兩人都判無罪（其實都坐了五個月牢）。但張明宗因導演過「反動話劇」《寄生草》，又以「思想不正」感訓一年。至於王漢章，因認識黃蔭榕、紀紹明（紀介紹他到臺中女中任教），且1949年被中女校方以「匪嫌」為由解職，因此1952年又被臺中市警局逮捕，認為他「思想左傾，有感化必要」，將他感化一年半（(41)安潔字第307號）。

值得一提的是，王漢章在教臺中女中之前，先由紀紹明介紹到臺中一中，他帶高二班的學生之一，即後來判刑十年的蔡焜霖。王曾鼓勵蔡參加讀書會，蔡因此入獄，師生倆在新生訓導處第一中隊巧遇。身體看起來不太好的王老師叮囑他：「自己多保重身體，無論如何要忍耐，要堅強地活下去。」

孫渭真的故事還有下文：出獄後，繼續在教育界服務。1960年代在臺南曾文中學高中部任教時，他的學生中，有一個後來成為中華民國第二任民選總統，也是民進黨籍第一任總統：陳水扁。2000年教師節當天，陳水扁特地回到故鄉臺南，向曾經在隆田小學、曾文中學、臺南一中教過他的恩師們致謝，其中一位就是孫渭真老師。

鄧錫章

鄧錫章（1920-1950），臺中縣人，東京法政大學法文部畢業。1946年6月至1948年7月在臺中女中任教，由於他的外文背景，推測應是教英文。1950年3月被捕時，為臺中二中教師。涉案緣由，是在中女期間，認識附近光復國校的教師黃慶聰，黃介紹李舜雨與他認識，李又介紹陳福添與他交往。1948年6月陳吸收他加入省工委臺中市工作委員會，由廖學銳領導，任「國民學校支部」書記。雖是支部書記，但在臺中案，這個頭銜還不足以致命。

真正致命的，是後來「失控的際遇」。1949年5月廖學銳被捕，陳福添逃亡，鄧錫章升任臺中市工委，接替陳福添的工作，由洪幼樵領導。洪將公務員支部、商人支部、教員支部、大肚鄉支部，都交給鄧領導，鄧則吸收李炳崑以協助工作。這突發的狀況，將鄧推上臺中工委的領導班子；也因為收下這麼多支部，而於1950年10月被判死刑（(39)安澄字2804號），同年12月8日與臺中案其他六人被憲四團槍決於馬場町。

簡昭子、游常娥、呂真真

臺中案共有六十三人送軍法審判，臺中女中除了鄧錫章，還有兩名女性：簡昭子和游常娥。簡是臺中市人，1931年生。被捕時十九歲，為中女三年級生，1948年4月被江泰勇吸收加入組織，與陳汝芳、江森榮合組一個未命名的支部。江泰勇常來指導，並批評這個支部工作成績最壞。簡昭子說，江要她在學校發展黨員，但她始終找不到適合對象。1950年1月江泰勇逃亡，支部工作停頓。同年3月簡被保密局逮捕，10月被以「參加組織」罪判刑十二年。二兄簡慶雲（北斗初中教師）在臺中案被判死刑，三兄簡慶源當時正讀臺大農學院，後來成為著名的獸醫師。

游常娥，臺中市人，1930年生，被捕時二十歲。1946年畢業於臺中女中，8月隨即於母校服務，擔任月薪八十元的會計助理。1949年11月與一位賴先生認識，賴將她介紹給張彩雲，然後在1949年12月、1950年3月，與張彩雲、王月戀開了兩次會，由賴先生和林先生指導學習，談論時局戰事。第二次會後不久，游就被捕了。官方稱該組織為「婦女支部」，以「參加組織」將她定罪，惟因「尚無積極活動行為之表現」，判刑五年。

呂真真，臺中縣人，1918年頃生。和游常娥一樣，畢業於臺中女中，1946年4月在母校擔任會計助理，只做半年，10月離職，轉入臺中二中服務。涉案緣由，係其三兄呂國昭1951年逃亡期間，曾寫條子託人約她和張素雲（國昭女友）到大坑一晤，詢問家裡狀況。1954年國昭被捕，供出上情，牽連其妹。惟真真與兄僅敘家常（她不知其紅色身分），1955年4月獲判無罪（(43)審三字155號）。然呂國昭、弟呂敏遜都另案被判死刑；二兄呂國震也於1953年被捕，因曾向當局自首，而未交付軍審。

范效純

范效純，1899年頃生，河南新蔡人。此人頗有來頭，當過縣長、國大代表、省府委員，以及「第五綏靖區政務處長兼軍法處長」和「河南反省院」訓育主任。反省院是關「反革命人」（共黨分子）的監獄，這位對付過共產黨、審判過共產黨的訓育主任，來臺中女中當了訓導主任，未免太過「屈就」。對此，他說是「生活驅使，任教度日」。其實他已五十出頭，走過大風大浪，不無退隱之意。然而1950年4月頃卻被保安司令部逮捕入獄。

入獄之由，是當局清算1948年河南省主席張軫的叛變舊帳。當年張要蔣介石下野，並與河南省參議會通電主張和平，隔年即投共。范效純是張的幕僚，被懷疑參與策劃叛變。這位整肅過共產黨的人，現在被以響應共產黨的指控偵辦，甚為諷刺。然而指控查無實證，范在坐牢約兩個月後，被軍法處判決無罪釋放（(39)安潔字1419號）。

陸效文

陸效文，江蘇崑山人，1922年頃生，中央政治大學（政大前身）畢業。1946年8月進入臺中女中，擔任英文教師，月薪兩百四十元，這時他尚受黨國栽培。之後返回中國，1948年在東北參加共黨，1949年10月奉中共中央局社會部天津辦事處之命來臺滲透，發展組織，搜集情報，伺機策反，先後將所獲情報送出四次。後被《新生報》記者李蔚榮檢舉，於1950年6月被捕，時為國防部政治部新中國出版社編譯。9月被以「二條一」罪判處死刑（(39)安潔字2239號）；11月23日，與同案其他五人於被憲四團槍決於馬場町。

商希韞

商希韞又名商秀治，1917年生，福建晉江人，龍溪師範學校畢業。1946年經臺中女中戰後第一任校長余麗華介紹，來校擔任數學教師。其夫王徵（王人澤）與她同鄉，北平大學畢業，1948年也來中女，先是擔任教務主任，後專任理化教師，1968年獲選為全校優良教師，同時在逢甲學院、臺中農學院兼課。他倆和蔡寄天、林青一樣，都是令人稱羨的夫妻檔，交往也很密切；蔡氏夫婦入獄後，其幼女的生活費即由他們接濟。然而1971年5月，這個幸福家庭破碎了，五十四歲的商希韞被調查局逮捕入獄，在三張犁留置室受到疲勞偵訊的招牌刑求。

調查局對商希韞的約談偵訊計畫（國家發展委員會檔案管理局典藏：AA11010000F/0054/301/07813）

調查局指控商希蘊1930年代在故鄉加入共黨，來臺後未向當局自首，依大法官會議68號解釋，視為「繼續叛亂狀態」而予追懲。這是1960-1970年代許多「潛匪案」的標準模式，實與冤案無異。該局從局長沈之岳到臺中市調查站的司機、跟監人員等，洋洋四十多人，總共領了兩萬五千元獎金。五十七歲的王徵因調查局找不到入罪證據，幸未被捕，仍遭調查局嚴密監控（直到1982年才停偵結案）。1972年1月，商希韞被警總軍法處以「參加組織」罪判刑十年（(61)更字第6號）；1975年蔣介石死，獲減刑為六年八個月；1978年1月從生教所出獄，時已六十一歲。

商希韞留質於三張犁留置室的調查筆錄（國家發展委員會檔案管理局典藏：AA11010000F/0054/301/07813）

最後附帶一提，臺中女中還有一個身分特殊的職員：方廷槐。1947年鳳林張七郎家的滅門血案，事前臥底、事發帶路的就是方某。之後轉調教育界，1959年進入中女，當上訓導主任。筆者尚未掌握該名特務在中女的動態，不便著墨，故僅略述其他十四人的涉案故事，提供該校白色恐怖的一些觀察面向。

徵引書目

一、檔案管理局檔案

《人事類（臺中女中）》，A392016500U=0035=400=001。

《蔡孝乾》，A305050000C=0036=0410.9=44904440。

《參加叛亂組織案》，A305000000C=0039=1571=2320。

《陳軍等叛亂案》，B3750187701=0039=1571=75293750。

《梁錚卿等叛亂案》，B3750347701=0039=3132104=104。

《張伯哲、吳約明、劉員松等叛亂減刑》，A305440000C=0040=273.4=810。

《許敏蘭等叛亂案》，A305440000C=0044=276.11=14。

《呂國昭等叛亂》，A305440000C=0045=276.11=9122.67。

《新生訓導處林宣生案》，AA05140000C=0048=1525.3=13。

《商希韞、王徵案》，AA11010000F=0054=301=07813。

二、報紙

林宣生，〈屈萬里先生是否應該除名〉《中央日報》1979年11月18日10版。

三、專書、論文

國家安全局，《歷年辦理匪案彙編》第一輯，臺北市：李敖出版社，1991。

曹欽榮等採訪，《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》，臺北：書林出版公司，2012。

楊翠等作，陳銘城主編，《秋蟬的悲鳴：白色恐怖受難文集第一輯》，新北市：國家人權博物館籌備處，2012。

歸人，〈用情至深，創作至誠：懷念蔡丹冶先生〉，收於《文訊》雜誌2000年5月號(臺北市：文訊雜誌社)，頁85-87。

古育安，〈記憶碎片的綴合者：蔡哲茂教授的學思歷程與研究成果〉，收於《國文天地》30卷2期(臺北市：國文天地雜誌社，2014年7月)，頁97-104。

四、網路

〈總統回故鄉台南謝師〉，總統府網站，2000年9月28日，連結，2022.08.25瀏覽。

左德成，《回憶我的國文老師》，2022.08.28瀏覽。

洪維健臉書，2018年3月9日，連結，2022.09.11瀏覽。

三橋陽介，〈中国国民政府初期における反省院の設置と人事：党系統の情報機関と司法機関の連繋〉，2022.08.28瀏覽。

●本文摘選自國家人權博物館出版之《向光》第七期〈桃李芬芳十四傷：臺中女中的白色恐怖〉，未經同意，請勿轉載。