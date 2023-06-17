安西勘市：畫家的創作與傳承──名單之後#73

文／王德合（臺南應用科大美術系兼任講師，東海大學美術研究所碩士，藝術創作者）

安西勘市 入選 府展第4-6回

安西勘市獨照。山口实圖版提供。 安西勘市與作品合照。山口实圖版提供。

「5年級時，來自日本四國的美術老師安西勘市，指導他水彩人物、靜物等基本技法，並督促他勤於寫生。當時準備升學的5、6年級生都要留校補習，老師卻規定他每天都要完成一幅水彩寫生再參加升學補習，兩年下來，獲得全校繪畫比賽第一獎，心中也隱隱浮現要成為畫家的夢想。」[註1]這是五月畫會創會畫家郭東榮（1927年出生於嘉義）的回憶報導。安西勘市於1933-1940年任教於嘉義白川公學校（今嘉義市大同國小），啟發了郭東榮的畫家之夢。

筆者拜訪畫家郭東榮（左一）伉儷，2020。

郭東榮（右一）由安西勘市女兒陪同至墳前追思，約1970。山口实圖版提供。

筆者根據上則媒體報導訊息，前往板橋訪談已高齡93歲的郭東榮老師。郭老師於1962年前往日本留學並定居就業，直到1989年才返臺任教於國立藝專（今國立臺灣藝術大學）。在日期間，郭老師惦念著小學的恩師安西勘市，並找到其位於四國小豆島的居所，然而恩師早已於1951年逝世，僅能由其家人陪同到墳前追思。郭東榮2012年舉辦85歲回顧展時，安西勘市的次子山口实[註2]也曾專程來臺祝賀，筆者因此取得山口实的聯繫方式及其後續提供的資料。

安西勘市（後排左一）與原崎武知入伍歡送會紀念照。山口实圖版提供。布幅署名「嘉小獨身黨一同」，應為1933年4月入伍時與嘉義尋常高等小學校之同事合照。

安西勘市的家族原在日本四國香川縣經營味噌屋，父親安西嘉助於1909年帶著妻子與長子來到臺中經營味噌業。安西勘市1913年出生[註3]於臺中，1932年臺中師範學校講習科畢業，旋任教於嘉義尋常高等小學校（今民族國小）。1933年4月，勘市短暫入伍於臺灣第二連隊，8月轉調白川公學校任教。

1932-1940年在嘉義任教期間，安西勘市與其他嘉義地區西洋畫家多有交流，並於1940年共組「青辰美術協會」（後文均簡稱「青辰會」）。嘉義西洋畫在「臺展」時期，幾乎是陳澄波獨撐大局，直至「青辰會」成立，並聘請陳澄波擔任顧問，嘉義西洋畫家逐漸形成一股振作興起的力量。[註4]筆者統計1940至1943年間（府展第3至6回），「青辰會」成員計有矢澤一義（府展第3至6回）、安西勘市（府展第4至6回）、石山定俊（府展第4、6回）、林榮杰（府展第5回）、翁崑德（府展第5回）、磯部正男（府展第6回）等人入選府展，加上年年受邀參展的陳澄波，足見當年榮景。

青辰美術協會會員合影，1940。陳澄波文化基金會圖版提供。左起為翁焜輝、翁崑德、張義雄、劉新祿、陳澄波、安西勘市、林榮杰、林夢龍。

山口实先生提供筆者數幀安西勘市與友人之合照，比對其中人物形貌，應與1933年入伍時的照片年代相仿。泛黃破損的老照片，掩蓋不了年輕畫家自信展現的藝術熱情與生命力。當年受指導的郭東榮（約於1939年時），想必也是在此熱切的學習氛圍中，心生嚮往地走上了畫家之路。

安西勘市（前排左一）與友人合照。山口实圖版提供。

安西勘市（前排左一）與友人合照。山口实圖版提供。

安西勘市於1941年離開嘉義，轉調北斗東國民學校（今彰化縣北斗國小），1943年轉調新高國民學校（今臺中市新高國小），1945年轉任臺中第二中學。在嘉義期間累積多年的繪畫基礎與能量，似乎在「青辰會」成立的氛圍下水到渠成，1941-1943連續三年入選府展。綜觀安西勘市入選府展的作品，皆以描寫鄉土自然的寫生風格為主。〈秋日〉的田間水車、〈瀨之音〉的山野溪流、奇美盛放的熱帶蘭花，都具有臺灣的地域特色。

安西勘市，〈秋日〉，1941，《第四回府展圖錄》。

安西勘市，〈瀨之音〉，1942，《第五回府展圖錄》。

安西勘市，〈花〉，1943，《第六回府展圖錄》。

1946年，安西勘市返日任職於小豆郡大部國民學校；1948年，與同校音樂老師山口綾子再婚，並隨妻家改姓山口。返日生活穩定後，勘市即恢復繪畫。小豆島位居瀨戶內海之中，羅列的大小島嶼、港灣、山坡、農村等美景，都一一進了安西勘市的畫中，「小豆島風景特別美，只要有好的繪畫題材就忘我地作畫」[註5]。1947年，他以〈小豆島之春〉參與香川縣美展，爾後年年參展。年輕熱情的畫家，以畫筆勤奮紀錄著土地之美，當一切看似圓滿完美， 卻於1951年因腦瘤驟然離世，令人唏噓。

安西勘市，《小豆島之春》，1947。山口实圖版提供。

＃名單之後073 註釋 1. 〈為時代而畫-五月畫會發起人郭東榮〉，郭麗娟，《臺灣光華雜誌》（2010.11），網址 2. 安西勘市1938年結婚，妻富士子於1946年1月離世，4月返日；1948年與山口綾子再婚，隨妻家改姓山口。山口实，1949年出生，武藏野美術大學畢業，現為「大森山王美術教室」負責人、東京都大田区美術家協会副会長、東京小豆島会会長。 3. 依中央研究院建置「臺灣美術展覽會資料庫」網站之「日本人西洋畫家」名錄資料記載，安西勘市出生於1912年。然根據其子山口实提供之1950年「履歷書」文件記載，安西（山口）勘市為大正二年（1913）11月24日出生。 4. 林柏亭，《嘉義地區繪畫之研究》（臺北市：國立歷史博物館，1995），頁224。 5. 〈山口勘市の思い出〉，弟安西勇回憶摘要，山口实提供。

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