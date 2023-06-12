人權館導覽新突破！「2022安康接待室」線上活動側記 解開調查局祕密偵訊的基地

文｜謝佳穎(白色恐怖景美紀念園區導覽員)

圖｜雅凱藝術事業有限公司

在推動轉型正義的時間賽跑中，空間的記憶傳承刻不容緩。臺大城鄉所的黃舒楣副教授曾在《不義遺址：轉型正義的空間實踐》序文中寫道：「遺址、博物館紀念空間這些當代新機制，提供機會我們走進歷史記憶現場，透過身體經驗和感知，想像歷史過程中的暴力，能深刻感受，才可能期望我們不重蹈覆徹。」不但點出保存不義遺址的意義，也凸顯出教育推廣至關重要。

奇蹟般保存的偵訊空間

「安康接待室」這個見證調查局祕密偵訊的基地，自從1987年停用後便長年閒置於新店安坑，隱沒於山中。也因此，使得安康接待室奇蹟似的、近乎原封不動的佇立於原址，成為臺灣唯一完整保存的偵訊空間。具有高度的歷史價值及轉型正義的重大意義，也令它2009年首次在媒體曝光之後，終於在2022年初，由促轉會審定為不義遺址。主管機關也從調查局移交國家人權博物館，進行後續建物修整，並研擬如何對社會大眾開放。

連續三年，導覽辦公室帶領社會大眾走進安康接待室參觀。過往，在進行空間觀察與體驗的同時，受限於現場如廢墟般的環境及氛圍，無法在有限時間內釐清與安康接待室有關的歷史脈絡。2022年7月23日，配合國家人權博物館已著手建置的環景數位影像，導覽辦公室整合各界所提出的文史調查成果，透過多次進入現址空間的探索與印證，規劃安康接待室線上導覽，試圖打破空間的藩籬，以線上形式降低異地學員參與的門檻限制。

透過數位技術可以讓民眾不限空間與時間感受安康接待室現場氛圍(作者提供)

本次線上導覽分為上、下兩個場次，並分別邀請到美麗島事件受難者張俊宏前輩，以及暗坑文化工作室主持人吳柏瑋，二位特別來賓獻聲分享。從一般民眾最容易感到好奇或困惑的疑點出發，一次完整呈現威權體制在此運作的種種細節。

上集：導覽員出任務

線上導覽伊始，導覽員聚焦在安康接待室的保存歷程。2009年3月18日，平面媒體進入荒廢多年的安康接待室，發現成捆的政治檔案散落一地，數量多達兩千八百五十四本；此外，鐵架上一罐罐浸泡著福馬林的解剖屍罐，更在照片曝光後引起輿論譁然。

同年4月初，法務部部長、調查局局長、檔案局局長至立法院，進行「安康接待室文件之調查及處理情形」專案報告。到了4月底，由林世煜、李禎祥、陳芳明、賴澤涵等專家學者，進行檔案保存價值鑑定小組會議。而當年在安康接待室找到的政治檔案，不少已能在國家檔案局瀏覽，如「留質室被留質人資料袋」、「安康接待室被告資料袋」一千兩百三十二份，「人犯保密切結書」三宗等。導覽員也列舉了幾份人權館籌備處時期的史調。在2014至2015年的「臺灣白色恐怖時期相關史蹟點調查案」、2017「臺灣監獄島：白色恐怖時期不義遺址特展」，都有安康接待室的身影在其中。

除了安康接待室之外，「調查局還擁有過什麼其他的偵訊空間？」「這些空間又是如何透過政治受難者口述，重建其樣貌？」也是上集一大亮點。導覽員分別介紹了安康接待室的前身—1950至1958年間使用的大龍峒留質室、1958至1972年的三張犁招待所。藉由交叉比對眾多資料，將平面圖像與口述文字相互對照，與學員分析其觀察。

美麗島事件參與者被分為四組偵訊。第一組（黃信介、施明德、姚嘉文、張俊宏、陳菊等人）分別帶往安康接待室，接受調查局偵訊。導覽員遂請教張俊宏前輩，是如何得知自己的偵訊地點？他說道，儘管對於自己在安康接待室的遭遇記憶深刻，卻因被帶往該處的過程被矇眼，這數十年間始終找不到當年的偵訊地點究竟在何處。直到近一兩年受到人權館之邀，才知道原來自己與安康接待室的淵源。

張俊宏前輩(右)與導覽員透過視訊分享安康接待室的故事

下集：安康雲端走讀

上集導覽員為大家抽絲剝繭安康接待室的前世今生；下集則聚焦在其本體與周邊的關係。本集亮點其一，是了解調查局作為安康接待室的興建者及使用單位，是如何在空間設計上具現其問案的需求，政治受難者又是如何描述他們身在此處的空間經驗。而國家人權博物館近年來致力投入的數位創新成果，藉由最新公開的「安康接待室環景網站」，讓線上的瀏覽人彷彿身歷其境，

一步一步踏進神祕的安康接待室。調查局精心設計的「工作區」，從硬體設備到偵訊手法，都訴說著當年屢屢上演的不當偵訊；到了被稱為地牢的「休養區」，押房的監聽設備、造成受難者莫大心理壓力的「窺口」，無不凸顯調查局對於心理戰的嫻熟應用。

此外，新店聚集了諸多軍事、情報相關單位的特殊現象，讓人更加好奇調查局當年選址的考量，以及安康接待室與周圍聚落之間的關係。因此很榮幸邀請到吳柏瑋先生，他既是暗坑文化工作室主持人，也是安康接待室的文化資產提報人。在新店土生土長的他，從在地人視角和我們分享了安康接待室如何彷若一個不存在的空間，低調又神祕，直到2009年媒體曝光後居民才有所驚覺。如今致力於新店文史保存的他，相當希望安康接待室能取得古蹟身分，讓這個空間和記憶能得到重視、長久保存。

結論：新店人權廊道串聯

雖然無法進入實體空間，仍得以透過數位資源搭配線上導覽，進入這座白色恐怖時期不義遺址，探索威權統治加害體制的面貌。從偵訊、羈押、審判到執行，都可以在新店找到指標性的地點，顯現新店作為人權教育廊道的特殊性。導覽辦公室在景美園區深耕多年，也希望能夠串聯起這些深具教育性的人權場域，向更多人訴說安康接待室這段奇蹟的保存故事。

延伸閱讀 安康接待室線上導覽與環景影像網

●本文摘選自國家人權博物館出版之《向光》第7期〈奇蹟的保存—2022安康接待室線上開放活動側記〉，未經同意，請勿轉載。