靈感源自生活：後浪賞〈路上的字〉從隨景攝影到造字

路上觀察，新型態造字基礎

書名：《書上設計展2021》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2022年1月15日

以目前各大畢業設計聯展的比賽獎項設定來說，已經越來越難包容各種不同媒材與題材的畢業製作，當網際網路不斷打開國內同學視野，這些陳舊獎項的設定，是否真能給予新人創作者們必須的肯定，心中一直有問號。比如說〈路上的字〉這件作品，就是一個很難被定義的全新型態。

以最後的載體來說，看起來的確像是一本路上隨景攝影集，只是看起來比較抽象而已。但其實團隊隨機在路上拍攝物件與風景的抽象型態，藉由那些景色本身帶有的質地（比如說斑駁、陳舊）加上原有的造型，抽象變化成設計文字的基礎架構，接著再將這些看似抽象不可解的基礎結構，變化成新型態類似永字八法的造字基礎。

第七屆後浪賞‧原創實驗藝術獎－〈路上的字〉（圖／尼普利 提供）

該離開螢幕，起身走走了

邏輯上來說，這個專題最後應該會產生出一套「字體」作品才是，但團隊卻以「書籍」這個載體呈現。團隊中的設計師徐瑄鴻說，當初覺得現代人活在資訊量爆炸的世界，很少人能專心靜下來好好觀察身邊周遭的景物，想以一個全新的概念、透過書籍，引導大家從圖像開始啟發，將思想與意念轉化為文字與視覺記號，讓觀者不會只是看見影像表層，而是透過引導，讓人能從內觀發展出其它對生活的啟發。

第七屆後浪賞‧原創實驗藝術獎－〈路上的字〉（圖／尼普利 提供）

靈感源自生活細節的發現

也就是說，此畢業專題的目的不在字體、也不在攝影或書籍裝幀，而是希望大家透過這個研究概念形式，從中獲得觀察生活細節靈感的啟發，進而找到自己生活裡的「路上的字」，但是不是字其實已經無所謂。舉個例來說，就像有時候會覺得三孔插座看起來像是一個無辜的驚訝臉孔，那麼生活中是不是還有其他會讓你看起來像表情符號的物品呢？或許你就可以開始在生活裡觀察、探索。

一種「心」的研究方法──觀察

這個團隊裡甚至沒有所謂特別喜歡攝影的人。〈路上的字〉作為一個攝影集已有它的水準，作為一套字型開發也是一個很有趣的切入點，但團隊想瞄準的是更精神層面、不可觸摸的，一種觀察生活的全新研究方法。你說，這要怎麼在一個傳統設計獎裡有所獲得呢？

第七屆後浪賞‧原創實驗藝術獎－〈路上的字〉（圖／尼普利 提供）

做出屬於自己的設計

設計師徐瑄鴻說，「雖然在學校，難免會從師長的期望下背負得獎壓力，但大家都還是希望能做自己喜歡的事情。我們其實一直覺得這樣形式的題目，在傳統視傳來說比較沒太大機會，但在學校展覽時，意外得到很多外賓的鼓勵與尖銳評論，掀起兩方討論。也因為經歷這些，我們從懷疑自己到開始覺得，好像可以對這樣性質的題目給予更大的包容。」

我想，不論有沒有得獎，他們已經做出屬於自己的設計，這才是畢業設計的意義所在。

→ 路上的字Facebook

→ 設計發浪後浪賞報導

第七屆後浪賞‧原創實驗藝術獎－〈路上的字〉（圖／尼普利 提供）

設計團隊

樹德科技大學 視覺傳達設計系

Designer｜徐瑄鴻、曾雅靖、曾駿為、劉峻瑋、康茨妍、林家贊

Advisor｜邱惠琳

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2021》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】