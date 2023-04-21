—窺現實裡的綺麗：李宴芳──名單之後#62

文／黃博鈞（磚木取夥故事劇場編劇）

李宴芳 入選 臺展第3、4回；府展第1、2回

還記得人生第一堂美術課時的情境嗎？

也許有人對美術或繪畫的第一次接觸，發生在美術教室。地板殘留的顏料，用來臨摹的模型，牆上被掛起的優秀作品。準備上課了，那麼，你還記得那位帶你走進美術領域的啟蒙者是什麼模樣嗎？

會不會是認真板著一張臉的老師？對學生每個動作極為要求，舉凡畫紙是否工整、汲水倒水的方式、圖釘的數量，任何環節，只要稍有疏漏，便直接扣去五分。會像是這樣子的美術老師嗎？[註1]

還是，會是一位摩羯座，講課投入便手舞足蹈像在演戲，讓學生忍不住笑的老師呢？他還繼續渾然忘我、如癡如醉的神情，喃喃說著：「啊，柔味，軟味。」在下課後，將全體師生帶進電影院，進入著名歌舞電影「花都舞影An American in Paris」充滿色彩、爵士樂、印象派繪畫的綺麗世界。[註2]

花都舞影An American in Paris劇照。圖片來源：imdb網站。

兩種截然不同的美術教師形象，真實存在於1948年至1970年的新竹中學。不過，說的其實是同一位老師。這位老師是苗栗銅鑼人，生於1910年，曾就讀臺北師範學校，受教石川欽一郎，畢業後成為國小教員、教導、校長，最後，被辛志平校長延攬到新竹中學任教，他的名字是——李宴芳。

李宴芳（1910-1985）。圖片來源：竹塹藝術家薪傳錄。

李宴芳的生活，直到成為竹中老師後算是穩定下來。在這之前，他也必須在大時代動盪中努力生存。除了曾因臺、日籍教師的差別待遇，和校長發生衝突，在二戰時，掃射的機關槍，還曾從他的身旁掠過。當時，1945年三月，銅鑼遭遇美軍戰機空襲，抱著富士國民學校（銅鑼國小前身）校內寶物「天照大神牌」、「教育敇語」的李宴芳，剛一踏入防空洞，後方走過的地方，便立即被機關槍掃射而過。

不過對我們而言，得慶幸他走過了那段時代，才能讓我們看見他對美術的熱情。在辛志平校長要求需要五育並重的新竹中學，逐漸生根。任教二十多年的美術課，他亦莊亦諧的授課方式，成為每位學生難以忘懷的深刻經驗。不要求學生成為畫家，但必須認真對待每件事物。沒有非要畫技卓越，但希望學生能揮灑情感，自我探索，學會欣賞「美」。李宴芳最常掛在嘴邊的教學理念便是：「不會雕佛像，起碼也要會欣賞佛像。」

不見得能具體說出李宴芳從佛像裡探尋到什麼，但可以知道那份從中得到的感受，或是「美」的眷顧，是他所希望能和每個人一同欣賞的。

李宴芳作品。圖片來源：《新竹中學校友會刊季刊》第一卷第四期，1992。

李宴芳作品裡對「美」的捕捉，許多時候似乎化作了光，而光順著畫筆灑落畫面。使用不透明水彩的他，在各種色彩均融入白色，原本綠色樹影、山景及房舍間的暖色，顯得更加明亮。同時，他認為的寫生，是要藉實際場景作畫[註3]，不可任意增減景物，使得畫面看來不僅真實，還讓人能畫家的表現裡，窺見那份躍出真實之上的美。原來，身邊這些熟悉的事物，是可以被表現得那麼美啊。

李宴芳，〈秋光〉，1938。圖片來源：《第一回府展圖錄》。

即使再回頭看到他所入選臺府展的各幅作品，我們也不難想像當中充斥的明亮色彩。《秋光》門扉內的貨架上，零散陳列的物品各得其所。《農家》一作的老屋，屋上斜斜的紅瓦，後方綠竹搖曳，門前站著彷彿正在交談的兩人。難得的是，從李宴芳兒子李彥輝經營的部落格中，找到了《午後の裏街》彩色圖稿。畫中二層樓的樓房接著一只煙囪，有一人蹲坐在視線盡頭。李宴芳以豐富的生活景象，寫實地記錄下當時的臺灣景象。

李宴芳，《佛陀畫傳》著色圖稿。圖片來源：佛陀畫傳網路版，2019。

瀏覽李宴芳畫作，有個特殊案例出現在他的創作晚期。李宴芳晚年皈依佛教，於1970年代，花了兩年多時間，將218幅由原作泰國畫師Gunapayuta的釋迦摩尼故事畫作一一著色，製成幻燈片宣講，後來也印行成書。再次觀看一幅幅圖稿，在色彩裡那份透進景物的明亮，似乎依然能夠瞥見畫家作畫的身影。

不論美術教育，或是佛學宣揚，看著他的畫，很難不在腦海浮現手舞足蹈的他。「啊，柔味、軟味！」的讚嘆聲像藏在畫裡，藏在明亮的顏色裡，不由得想跟著讚嘆，原來這樣看出的世界，是如此綺麗！

＃名單之後062 註釋 1. 李彥輝，〈我的父親—李宴芳〉，《新竹中學校友會刊》第6期，新竹中學校友會，新竹，1992。 2. 同上。 3. 蔡國川，《竹塹藝術家薪錄》，新竹市立文化中心，新竹，1994。 參考資料 竹塹藝術家薪傳錄。 竹中校友會刊，〈我的父親-李宴芳〉，https://reurl.cc/nVa426。 李彥輝部落格 佛陀畫傳網路版

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