蘇振輝與藝術家們眼中的大稻埕「裏町」之景──名單之後#57

文／許伯瑜（國立臺南藝術大學藝術史學系學士）

蘇振輝 臺展入選第3、4、10回

隨著民眾移動的方向匯入街巷，摩肩擦踵的人潮佔據了大半視野。人們有的頭戴斗笠挑擔叫買，有的聚集在攤位前交頭接耳。店舖裡不時傳來攤商吆喝，與民眾要價還價。街道兩旁的建築林立著「蓬萊名產」、「黃裕源布行」等五彩繽紛的招牌，不時還飄來了霞海城隍廟焚香燃燭的煙霧。讀到此處，你或許能直接講出：是那幅描繪迪化街的作品！

我們對日治時期大稻埕的印象，不外乎以郭雪湖《南街殷賑》所描繪迪化街為代表：熱鬧、喧嘩。然而，一座城市或地域的秘密，往往藏匿於那最隱密的街頭巷弄之處。你是否曾想像過，熱鬧的迪化街後，會有怎麼樣風情？

蘇振輝，《大稻埕ノ裏町》，1929。

「裏町」 繁華大街身後的另一種風貌

你是否曾有過這種經驗？走在熱鬧繁華的大街，轉個彎走進小巷，周遭的氛圍驟變，所有的聲響都落在了身後的大街，安靜了下來。蘇振輝於1929年入選臺展的作品《大稻埕ノ裏町》[註1]中，便以水彩描繪出大稻埕市井小民在離開熱鬧的大街後，身處於裏町中的安靜氛圍。

畫面前景以一條小路開闢觀者的視野，右側空地有人群聚集，另側則以磚牆劃分出私人領域。小路蜿蜒，至遠處聚落消失。畫家以簡筆描繪出路上行人疏疏落落的大致身形，有人挑擔而走、有人駕車而行，都背向觀者，向道路盡頭走去。道路盡頭是傳統二層樓的街屋聚落，是彼時洋樓林立的大稻埕的另一種常見風景。少了迪化街上的招牌林立與熱鬧人群，有別於郭雪湖所描繪的大稻埕，竟顯得有些落寞孤寂。

蘇振輝不選擇熱鬧的迪化街，而是選擇大稻埕的裏町。隔年1930年，他又以《大稻埕の一角》入選第4回臺展，一樣描繪的是大稻埕巷弄間的風情。事實上，當時的藝術家們，不約而同地都曾選擇「大稻埕」的「裏町」風情作為入畫題材。

蘇振輝，《大稻埕の一角》，1930。

臺府展入選之大稻埕主題相關作品整理統計。筆者搜尋臺展入選大稻埕主題之作品共計11件，其中題名「裏町」者便有4幅，於11件作品之中尚有更多描繪巷弄卻未題名「裏町」之作品。（資料來源：臺展資料庫，筆者自行整理）

描繪裏町首選 百變風情的大稻埕

然而臺北裏町何其多，為何畫家們又都喜歡選擇大稻埕作為畫題呢？

這其實與日治時期的城市空間經驗有關。當時的臺北市中，臺人與日人的生活空間有明顯的分化。日人多半為殖民地官僚，居住生活空間多集中於「城內」與其附近。[註2]而大稻埕，則延續著清代以來港口的地利之便，大量漢人群聚從事經商等活動，因此，在日人眼中，大稻埕具有濃厚的異國風情。《民俗臺灣》創辦人池田敏雄甚至曾說過：「過了北門的平交道，就進入了大稻埕，這裡不像城內的商店街道有那麼多日本人，所以有一種越境的樂趣。」[註3]

此外，彼時的大稻埕亦成為文化萌芽之地，是當時世界各式新思潮的匯聚之處，有政治運動、新文學、新美術等活動，亦有咖啡廳、酒家、電影館等各種大眾文化風行著。藝術家們當然也參與其中，見證大稻埕最黃金的年華。當時許多熱愛藝術之士，匯聚於大稻埕的咖啡廳、酒樓，籌組畫會、舉辦展覽，或與其他文人志士暢談時事。

濃厚的漢人風情、人文薈萃之地，藝術家們選擇大稻埕作為畫題，除了迎合當時臺展「地方色」的潛規則，想必也被這樣的文化氣息所吸引吧！

就現有史料來說，我們難以追溯蘇振輝個人的生平，但或許當時仍就讀臺北第二師範學校的蘇振輝，漫步於熱鬧的大稻埕時，也曾與我們一樣體會過那種由街上轉入小巷裡的氣氛轉變。而對他而言，更邂逅了他心儀的風景、理想的畫題。

＃名單之後057 註釋 1. 關於《大稻埕ノ裏町》與《大稻埕の一角》兩幅作品媒材之認定，儘管現存資料未載明媒材資訊，但作品入選為西洋畫部，加之透過黑白影像的觀察可知疊暈的效果不可能為油彩筆觸，故認定為水彩。 2. 門田晶，《日治時期大稻埕與城內美術活動之比較》（國立政治大學臺灣史研究所碩士學位論文，2012），頁28。 3. 莊永明《大稻埕逍遙遊》（臺北霞海城隍廟〈非賣品〉，2007），頁28。轉引自門田晶，《日治時期大稻埕與城內美術活動之比較》，頁30。 參考資料 門田晶，《日治時期大稻埕與城內美術活動之比較》，國立政治大學臺灣史研究所碩士學位論文，2012。 盛鎧，〈試探日治時期與1970年代鄉土運動的巷弄美學〉，《藝術學研究》，9（2011-11），頁129-166。臺展資料庫。 顏娟英譯著，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》，臺北市：雄獅，2001。

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