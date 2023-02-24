ChatGPT讓世人見識AI，但詩人不怕：訪《谷川俊太郎詩選全集》譯者田原

近日ChatGPT與AI熱潮風起雲湧，正當所有人感到無助，陷入即將被機器人取代的思維時，一位詩人表示他「不害怕AI」。他是詩人是谷川俊太郎的研究者兼長期譯者，田原。 2022年底由合作社出版發行的《讀谷川的詩：谷川俊太郎詩選全集1+2》，書中收錄了詩人譯者田原為谷川俊太郎進行的獨家專訪。這兩位詩人不僅是作者與譯者的關係，田原也是谷川的研究者與多年好友。華文世界幾乎所有谷川的詩都是由田原翻譯，透過本篇專訪，Openbook帶讀者一窺谷川俊太郎的推手──詩人田原。（編按）

文／煮雪的人（詩人）

台北如平常下著細雨，視訊鏡頭彼端的東京則相変わらず（與往常一樣）天氣晴。陽光下的田原圍著紅色圍巾，背後貼著「北九州詩人会議．詩と遠方」的海報。

比起「詩」，我更在意「遠方」兩個字。寫詩的人值得欽佩，卻不稀奇，田原寫詩，谷川俊太郎也寫詩，途經世界各個角落，都有可能與默默寫詩的人擦肩而過。至於「遠方」，則真正契合了今天的主題，遠方既是谷川俊太郎的特質，也是田原一直以來進行之事：翻譯。

谷川的詩之所以能傳遍遠方，第一個原因當然是蘊含其中的普遍精神，或者用老派的說法：世界主義。相較於日本詩史，我們更容易將谷川俊太郎放進世界詩史；然而日語畢竟不是人類共通的語言，因此還有一個原因——我們需要翻譯家來解放語言的枷鎖，讓作品走向遠方。

華文世界中幾乎所有谷川俊太郎的作品，都是由田原經手。打動讀者的不只是谷川俊太郎，其中也有部分的田原。會著手翻譯谷川俊太郎的詩，其實源自諸多偶然，田原稱自己能夠到日本留學完全是「被動的」，是「命運的安排」。初到日本之際研究的也並非日本文學，而是中國文學，距離谷川俊太郎可以說是相當遙遠。其後是在莎士比亞專家小林孝信的牽線下才與谷川俊太郎搭上線，相關故事網路上已經有諸多精彩的文章，在此就不贅述。

谷川俊太郎（中）與田原（右）不只是作者與譯者，更是忘年之交。

到日本是偶然，遇見谷川也是偶然，這個雙重偶然的緣卻長達30年之久，且仍在持續。谷川究竟有什麼樣的特質，讓田原願意擔任譯者至今？「谷川俊太郎從不將自己置身於特定社會或時代，而是在浩瀚無垠的宇宙空間盡情地去發揮想像。」他說這是谷川最迷人一點：一位經得起「時間、讀者、翻譯」三者考驗的詩人。「遇到這樣的詩人，不去譯介給自己的母語讀者，感覺會產生一種罪惡感。」田原說。

經得起時間與讀者的詩人不少，經得起「翻譯」的卻並非多數，總是不乏在自身國度享有盛名，卻不被其他語言接納的詩人。田原認為他們的問題在於文本過於封閉、缺乏普遍性，這些作品「內在的『小我』與個人情緒表現得無可挑剔，但缺乏與外部廣闊世界和宇宙的關聯性。」可能徒有空洞的抽象，可能僅停留在感傷的層面。





➤​俗不傷雅vs. 俗不可耐

谷川的詩因為普遍而通俗，然而有時候，我們會將通俗視為是文學性的敵人。於是我好奇田原如何看待詩與通俗的關係，文學／藝術性與通俗之間，詩應該站在什麼位置？對於這個問題，田原認為應該要將「俗不可耐」與「俗不傷雅」劃分清楚。「如果是前者的『俗不可耐』，即使作品一時暢銷，對文學本身也意義不大。關鍵得是『俗不傷雅』，也就是說他的詩歌不流於鄙陋而有傷高雅。」這種俗不傷雅的作品才是真正難寫的。

俗不傷雅的詩是谷川，小說的話則可能是村上春樹，兩人的作品都被大量、廣泛地閱讀，卻又被界定在真正意義上的「純文學」。田原認為關鍵在於「文本的語言構成和內部結構、以及潛伏在語言背後的思想」。

俗不可耐能夠暢銷；俗不傷雅才能長銷。1882年日本開始脫離定型詩至今已140年，期間出現過不少「暢銷卻不長銷」的詩集。對此田原引用惠特曼的話：「二流的詩很快就能受人歡迎。」暢銷並不能證明自己一流，而必須是長銷。他舉例東日本大震災之後，暢銷160多萬部的詩集《人生別氣餒》，作者是90歲後開始寫詩的柴田豐。田原也讀了《人生別氣餒》，理解到這本詩集確實能夠鼓勵受挫的人，撫慰了廣大的災民。「但若從專業角度來看，這本詩集還沒有進入真正的詩歌門檻。」他說。

讀谷川的詩：谷川俊太郎詩選全集1+2 (詩を読む——谷川俊太郎詩選全集1+2) 作者：谷川俊太郎 譯者：田原 出版：合作社出版

➤詩人不害怕AI

2023年的今天談到「普遍」，不得不想到「AI」。這一年來急速發展的AI繪圖，正是擷取大量資料庫中的普遍特徵來作畫。那麼AI是否總有一天也能寫出普遍性的詩？對此田原抱持悲觀的態度。「理由是AI寫作無論如何組合詞語，其致命的缺點是顯而易見的，那就是缺乏心靈。」他說。

AI也許能寫出「普遍像詩」的作品，若要找出語言背後的「普遍精神」，卻必須仰賴人類的心靈。甚至不要說AI，田原觀察到當代有不少寫作者儘管身為人類，卻也只是在機械式地組合詞語。「這類詩歌很容易會被初學寫作的文藝青年誤認為是前衛和新穎，其實不過是錯覺而已。」他認為這些作品詞語華麗，卻不知所云，讀起來如同嚼蠟。更重要的是：無法翻譯。對田原來說，經不住時間和翻譯考驗的詩，稱不上一流文本。

田原更點出谷川詩中的人文主義，其對他者無差別的關懷，也正是目前的AI尚無法模仿的。（圖／Openbook閱讀誌 提供）

田原曾幫日本集英社的雜誌《青春與讀書》寫了篇〈語言的匠人——關於谷川俊太郎〉，其中強調谷川詩中的人文主義（ヒューマニズム），強調谷川對他者無差別的關懷。在這裡「普遍的語言」不過是谷川的手段，「普遍的人文」才是他活躍至今的原因。而這點，正是目前的AI尚無法模仿的。「對於谷川俊太郎來說，語言並非僅是表現的道具，而是存在。」田原在文中寫道。

還有一點，既是詩的弱勢也是優勢：「跟小說比，詩幾乎沒有太多的商業價值。或許恰恰正是基於這一點，詩歌始終保持著純粹性和神聖性。」田原說。

或者我們可以這樣理解：當作品的價值來自社會上的實用性，便很容易被他者取代，因此比起畫家，商業價值較高的「繪師」更能直接感受到AI的威脅。對於沒有實用性與商業價值的詩來說，更重要的條件是「必須由人類心靈來完成」。

所以詩人（目前還）不害怕AI。





➤沉默是夜晚，又是母親

田原曾以詩集《石的記憶》獲頒被稱作「日本詩壇芥川賞」的H氏賞，最近也在台灣出版了詩集《夢的標點》。我問他自身的創作是否有被谷川影響？他說這題的答案應該由第三人來回答，否則會缺乏客觀性。不過也坦言谷川的作品難以模仿，理由在於他是語言表現的天才。

比起詩，影響田原更多的是谷川的處世。兩人第一次見面，是1996年在萩原朔太郎的故鄉群馬縣前橋市，谷川受邀在世界詩人大會讀詩，當時最鮮明的印象是他與川端康成、吉川幸次郎、小澤征爾、大岡信等人同樣屬於「身高不足一米六的巨人」。至於生活中的谷川與詩中的谷川，田原認為兩者並無太大差異，〈自我介紹〉這首詩就道盡了一切：

我是一位矮個子的禿頭老人 在半個多世紀之間 與名詞、動詞、助詞、形容詞和問號等 一起磨練語言活到了今天 說起來我還是喜歡沉默

谷川從不覺得寫詩是至高無上的榮耀，也不覺得詩人是高高在上的存在，他在隨筆〈沉默的周圍〉中如此寫道：「沉默是夜晚，它本質上是非人類的，而且是人類的敵人。但沉默同時又是母親，我們大家都是從沉默誕生的。」與其說用語言去揭示沉默的本質，莫如說詩人更忠實於自己內心沉默的力量，田原說：

「他謙卑、勤勉、對他者和世界萬物懷有巨大的同情心。這個謙卑，正是支撐谷川走到高處最重要一點。」

谷川俊太郎與田原，兩人合影。（圖／Openbook閱讀誌 提供）





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