【尋客Meet Hakka】初春循著魯冰花，遊玩大北坑

聯合新聞網／ 桃園客家專刊
大北坑社區魯冰花海綻放，228連假可來賞花。 圖/大北坑農村發展協會提供
大北坑社區魯冰花海綻放，228連假可來賞花。 圖/大北坑農村發展協會提供

採訪撰文｜朱惟君　

攝影｜Biride、朱惟君　

圖｜大北坑農村發展協會提供　

插畫｜彭昱庭（彭彭）

魯冰花如何賞最美？

這幾年逐漸打響名聲的大北坑魯冰花季，一到花季期間，總能引來大批人潮，「單單2、3個禮拜間，就累積有數十萬人次的遊客到訪」。大北坑農村發展協會總幹事江增平表示，當地魯冰花約從2月中開始，持續開到3月初，但以2月底前是最佳賞花期。

漫步大北坑社區，沿途多條步道及地點皆可賞花，江增平特別推薦，「尤其以水土保持教室園區內以及龍泉步道沿途，花況最好」。也因此，協會在水土保持教室園區內的龍泉步道口，特別設置了具魯冰花意象的裝置藝術。

另外，他也建議，在走訪龍泉步道前，不妨先前往位於步道口的大北坑觀景台，「可於制高點賞魯冰花海及茶園景觀，另有一番風情，也可遠眺大霸尖山及雲海。若是冬季到訪，有時還能見到山頂的覆雪」。

至於賞花時段，他分享個人心得，只要好天氣，全天皆宜賞花。但清晨時，遊客少，山間空氣清新，賞花時格外安靜且舒心自在；而傍晚時，在橘紅夕陽的印襯下，魯冰花海格外柔和，非常美麗。

水土保持教室園區內，以及龍泉步道沿途的花況最好。 攝影／Biride

不只是賞花

大北坑魯冰花季，已辦5年，期間讓江增平印象深刻的是，曾有一位退休醫師及其夫人，自花季期間開始，幾乎天天來訪，時間長達2、3個月。而其他於花季期間到訪的遊客，一周來個4、5天的也大有人在。

「花季期間雖然只有2、3周，但為大北坑帶來的經濟效益，卻可長達一整年」，他指出，自從當地魯冰花季廣為人知後，遊客的回訪率相當高，而且維持終年不斷，舉辦花季前，大北坑每年的遊客量大約在2、30萬人次；舉辦花季後，全年的遊客量達到了近百萬人次，連帶提高當地的經濟產值，粗估至少也有1.5倍以上，且有逐年增加的趨勢。

從青仔到魯冰花的前世今生

談及大北坑魯冰花季為當地帶來的正面效應，江增平非常感謝市長鄭文燦，甫一上任，就提出希望各個農業休閒園區都能各自找到一種具當地意義的花，來營造特色。當時他詢問在地多位長輩，其中一位長輩提出，「『青仔』最能代表我們大北坑」。

原來，魯冰花是後來的說法，早期當地人都稱之「青仔」。龍潭大北坑之所以成為台灣在最早栽種魯冰花的區域，與當地江家密切相關。日治時期，茶葉屬於高經濟作物，日本政府為了提高其產量，補助茶農於春夏時期以豆餅（黃豆豆粕）施肥，入冬後就發放青仔種籽施種於茶行間，供作來年綠肥，最初沒有茶農願意使用。

「後來是因為我叔公在當時擔任保正（約相當現在的村里長），日本人就責令我們家作為先行示範區」，江增平說，實施2年後，其他茶農看到施肥後的產量明顯增加，開始紛紛仿效，才推展開來。之後，村落路邊也尋常可見，路邊花、路邊花喊久了，就成了魯冰花。

從前，魯冰花在每年的10月、11月灑種，2月底開花，可持續開到3月底，花期約1個月；現在因氣候變遷，冬季冷得晚，不宜太早栽種，不然魯冰花一遇熱就停止生長，很快就開花，導致植株過矮不利觀賞。所以近年復育的魯冰花，灑種時間延至11月底、12月初，到了2月中又提前開花，相較過去生長期較短，植株因此略為低矮些，花期也縮短至2、3周。

大北坑農村發展協會總幹事江增平介紹江家古厝的磚橋交錯設計，可通風又可防遇盜匪。 攝影／朱惟君

賞花之餘，體驗在地客家人文

訪大北坑，除了遊賞魯冰花，大北坑農村發展協會更期待遊客藉此認識在地的客家人文，因此從2015年開始，陸續利用社區中的駁坎營造多處紅磚文化牆，當遊客步行其間，可以接觸到這些隱含的俚語、歌謠、傳統祭祀等。

除了上述已歷時多年營造的「客家生活文化園區」外，江增平說，協會內部也已依照社區中各區位特色，另規劃有「客家產業文化園區」、「客家伯公文化園區」、「客家義民文化園區」以及「客家文創藝術區」，預計在明年二月完工後，可有更完整的呈現。

其中的「客家文創藝術區」，後續將交由「大北坑後生協力組合」來規劃營運。他透露，得利於魯冰花季所帶來的效應，也提供了年輕人洄游或留駐當地的環境，近年協會組織另設立了青年團「大北坑後生創拓嘗」，「大北坑後生協力組合」便屬於其中的文化組，與產業組的年輕人互為支持系統，一起舉辦在地農事體驗等相關活動。

「由於花季期間常常造成過於壅擠的交通問題，位於大北坑南邊的『客家文創藝術區』，剛好可以適度疏導人潮，也能增加這區居民的參與感。」大北坑後生協力組合的陳鉦翰說，目前他們的成員約有10位，歡迎遊客在賞花之餘，也可來這邊參與木工、木雕、陶藝、剪粘、彩繪、絹印等傳統工藝的客製化體驗活動。

※本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第32期〈初春循著魯冰花，遊玩大北坑〉。

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