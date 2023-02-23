【尋客Meet Hakka】初春循著魯冰花，遊玩大北坑

採訪撰文｜朱惟君

攝影｜Biride、朱惟君

圖｜大北坑農村發展協會提供

插畫｜彭昱庭（彭彭）

魯冰花如何賞最美？

這幾年逐漸打響名聲的大北坑魯冰花季，一到花季期間，總能引來大批人潮，「單單2、3個禮拜間，就累積有數十萬人次的遊客到訪」。大北坑農村發展協會總幹事江增平表示，當地魯冰花約從2月中開始，持續開到3月初，但以2月底前是最佳賞花期。

漫步大北坑社區，沿途多條步道及地點皆可賞花，江增平特別推薦，「尤其以水土保持教室園區內以及龍泉步道沿途，花況最好」。也因此，協會在水土保持教室園區內的龍泉步道口，特別設置了具魯冰花意象的裝置藝術。

另外，他也建議，在走訪龍泉步道前，不妨先前往位於步道口的大北坑觀景台，「可於制高點賞魯冰花海及茶園景觀，另有一番風情，也可遠眺大霸尖山及雲海。若是冬季到訪，有時還能見到山頂的覆雪」。

至於賞花時段，他分享個人心得，只要好天氣，全天皆宜賞花。但清晨時，遊客少，山間空氣清新，賞花時格外安靜且舒心自在；而傍晚時，在橘紅夕陽的印襯下，魯冰花海格外柔和，非常美麗。

水土保持教室園區內，以及龍泉步道沿途的花況最好。 攝影／Biride

不只是賞花

大北坑魯冰花季，已辦5年，期間讓江增平印象深刻的是，曾有一位退休醫師及其夫人，自花季期間開始，幾乎天天來訪，時間長達2、3個月。而其他於花季期間到訪的遊客，一周來個4、5天的也大有人在。

「花季期間雖然只有2、3周，但為大北坑帶來的經濟效益，卻可長達一整年」，他指出，自從當地魯冰花季廣為人知後，遊客的回訪率相當高，而且維持終年不斷，舉辦花季前，大北坑每年的遊客量大約在2、30萬人次；舉辦花季後，全年的遊客量達到了近百萬人次，連帶提高當地的經濟產值，粗估至少也有1.5倍以上，且有逐年增加的趨勢。

從青仔到魯冰花的前世今生

談及大北坑魯冰花季為當地帶來的正面效應，江增平非常感謝市長鄭文燦，甫一上任，就提出希望桃園各個農業休閒園區都能各自找到一種具當地意義的花，來營造特色。當時他詢問在地多位長輩，其中一位長輩提出，「『青仔』最能代表我們大北坑」。

原來，魯冰花是後來的說法，早期當地人都稱之「青仔」。龍潭大北坑之所以成為台灣在日治時期最早栽種魯冰花的區域，與當地江家密切相關。日治時期，茶葉屬於高經濟作物，日本政府為了提高其產量，補助茶農於春夏時期以豆餅（黃豆豆粕）施肥，入冬後就發放青仔種籽施種於茶行間，供作來年綠肥，最初沒有茶農願意使用。

「後來是因為我叔公在當時擔任保正（約相當現在的村里長），日本人就責令我們家作為先行示範區」，江增平說，實施2年後，其他茶農看到施肥後的產量明顯增加，開始紛紛仿效，才推展開來。之後，村落路邊也尋常可見，路邊花、路邊花喊久了，就成了魯冰花。

從前，魯冰花在每年的10月、11月灑種，2月底開花，可持續開到3月底，花期約1個月；現在因氣候變遷，冬季冷得晚，不宜太早栽種，不然魯冰花一遇熱就停止生長，很快就開花，導致植株過矮不利觀賞。所以近年復育的魯冰花，灑種時間延至11月底、12月初，到了2月中又提前開花，相較過去生長期較短，植株因此略為低矮些，花期也縮短至2、3周。

大北坑農村發展協會總幹事江增平介紹江家古厝的磚橋交錯設計，可通風又可防遇盜匪。 攝影／朱惟君

賞花之餘，體驗在地客家人文

訪大北坑，除了遊賞魯冰花，大北坑農村發展協會更期待遊客藉此認識在地的客家歷史人文，因此從2015年開始，陸續利用社區中的駁坎營造多處紅磚文化牆，當遊客步行其間，可以接觸到這些隱含客家文化的俚語、歌謠、傳統祭祀等。

除了上述已歷時多年營造的「客家生活文化園區」外，江增平說，協會內部也已依照社區中各區位特色，另規劃有「客家產業文化園區」、「客家伯公文化園區」、「客家義民文化園區」以及「客家文創藝術區」，預計在明年二月完工後，可有更完整的呈現。

其中的「客家文創藝術區」，後續將交由「大北坑後生協力組合」來規劃營運。他透露，得利於魯冰花季所帶來的效應，也提供了年輕人洄游或留駐當地的環境，近年協會組織另設立了青年團「大北坑後生創拓嘗」，「大北坑後生協力組合」便屬於其中的文化組，與產業組的年輕人互為支持系統，一起舉辦在地農事體驗等相關活動。

「由於花季期間常常造成過於壅擠的交通問題，位於大北坑南邊的『客家文創藝術區』，剛好可以適度疏導人潮，也能增加這區居民的參與感。」大北坑後生協力組合的陳鉦翰說，目前他們的成員約有10位，歡迎遊客在賞花之餘，也可來這邊參與木工、木雕、陶藝、剪粘、彩繪、絹印等傳統工藝的客製化體驗活動。

※本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第32期〈初春循著魯冰花，遊玩大北坑〉。