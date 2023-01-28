「好久不見。」「歡迎回來。」炎上風暴後逆轉勝的灌籃高手

撰文、攝影／黃玟嵐

「上映當天朋友傳給我這個，我才終於鬆了一口氣。」

接受採訪的女大學生秀出手機裡一張新聞網站的截圖：一張灌籃高手的電影海報，上方斗大的標題用日文寫著『灌籃高手電影一掃不滿 讚聲不絕』。灌籃高手電影版《THE FIRST SLAM DUNK》在日本上映不到十天票房便突破三十億日圓，動員超過兩百萬人進戲院觀看，連續兩週佔據票房第一。電影上映首週，東京新宿的バルト9電影院裡和湘北球員海報興奮合影的人潮絡繹不絕，排隊進場的觀眾有的手握湘北球員的紀念飲料杯、有的甚至踩著與主角櫻木花道同款的Air Jordan入場。這一天《THE FIRST SLAM DUNK》在該戲院放映的場次超過二十四場，空前的盛況讓人難以想像電影在上映前曾遭受猛烈抨擊，不少粉絲在踏進戲院前甚至不抱太多期待。

二〇二一年初，漫畫作者井上雄彥在個人推特上公布即將為結束連載已三十年的灌籃高手製作全新電影版的震撼彈。這部席捲九〇年代、在日本被封為「傳說」的國民漫畫將再次復活的消息一出立刻引爆討論，各方對電影的期待也隨之高漲。然而，官方在電影宣傳上卻一反日本電影圈常態，採取徹底的「秘密主義」，不僅極力對電影內容、卡司等消息保密，甚至不舉行試映會、連簡短電影概要也始終未對外公布。與期待相去甚遠的宣傳力道使粉絲焦躁不安，更讓想在電影上映前報導介紹的媒體不知所措。

直到上映一個月前，官方終於釋出電影的唯一一支預告片。短短的一分十五秒中鏡頭僅帶到湘北先發五人的特寫，也看不出來描繪的是原作中的哪段劇情。該預告片釋出後，開始有粉絲質疑官方的宣傳策略是否太過極端，同時間公布的聲優卡司更引爆炎上。觀眾熟悉的動畫版聲優出乎意料地被全數替換，而當時電影的預售票已經開賣，讓不少已購票的動畫版粉絲有受騙之感。其後電影工作人員在訪談中關於漫畫原作的發言也引發不滿，種種負面消息讓許多粉絲期待的心情轉為不安，甚至有日本媒體用「烏雲罩頂」形容電影上映前面臨的局面。

十二月三日，《THE FIRST SLAM DUNK》在日本全國正式上映，如一道閃電劃破長空，一切迎來了巨大逆轉。電影的好評如風暴般襲捲社群媒體，「灌籃高手」一詞立刻躍上日本推特熱搜，周邊商品迅速完售。東京、京都等地一天上映超過二十場的戲院不在少數，有同檔期其他電影的粉絲在推特上抱怨，因為灌籃高手的高人氣，自己想看的電影一天剩不到兩三場，簡直是惡夢。

實際在戲院訪問看完電影的觀眾，許多人對電影裡比賽緊湊的速度感和臨場感印象深刻，CG動畫技術細膩真實的人物表現也獲得好評。一位自稱動畫版粉絲的男性說道「每一個play的動作都超級講究，這是二十幾年前的動畫版技術上做不到的地方，真的好像在現場看比賽！」事前備受爭議的聲優卡司，似乎也以實力派的演技說服了老觀眾。甚至有不少本身沒有接觸過灌籃高手，而是慕聲優之名前來觀賞的觀眾，反過來透過電影對原作漫畫產生了興趣。有趣的是，先前受到質疑的「秘密主義」，在上映後似乎成為粉絲間的默契，推特上日本網友紛紛曬出電影票，大聲疾呼「最高！」「一定要去看！」對電影內容卻都隻字不提。有觀眾說道，因為事前對劇情一無所知，反而讓觀影過程中充滿刺激與驚喜。

官方在電影上映後，悄悄上線了一個名為「SLAM DUNK POST」的網站，讓看過電影的觀眾可以有一個角落自由抒發感想。其中難免有原作粉絲對電影的「新」、「不夠原汁原味」感到不滿足，但更多的投稿說著，即便走進戲院時仍半信半疑，當電影配樂一下，湘北先發五人走出來的瞬間，全身就無法克制地沸騰，心情彷彿又回到初次拾起灌籃高手漫畫時的激動與感動。其中特別令人動容的，是許多三十年前在灌籃高手陪伴下度過青春的觀眾，在網站上分享了三十年後帶著孩子一起看《THE FIRST SLAM DUNK》的心情。

上映後數日，在電影相關新聞的下方，有一則迴響熱烈的留言。它說，電影散場後，竟有一種同學會結束後，走在回家路上的心情。該則留言的結尾是這麼寫的：「坐在漆黑的戲院中，看著眼前奮力運球的宮城良田、和大猩猩打鬧的花道、揮汗如雨的三井⋯⋯我聽見自己的內心反覆嘀咕著：

『好久不見（久しぶり）。』 『歡迎回來（お帰り）。』」

《聯合文學第459期》 聯經出版事業股份有限公司 出版日期：2023-01-01 線上出版日期：2023-01-03 出刊頻：月刊



