人權路漫漫，先來吃頓飯 ──2021人權辦桌側記

文︱孟嘉美（2021 人權辦桌總召集人）

圖片提供︱人權辦桌籌備團隊（攝影團隊包含蕭凡奕、楊佩儒、鐘晨屹、謝政霖、黃浩、蘇煒程、黃聖鈞、林廣瑜）

有人用「不是請客吃飯」來形容對某項事情的認真與堅持，但請客吃飯又如何，人權辦桌（Human right pan-toh）就是請客吃飯。不管是誰，從踏入帳篷、在紅色板凳上坐下的那刻起，每個人都是平等的，不論個人的文化、階級及背景，都能夠填飽肚子。與此同時，每個人又不是均值的，身上帶著不一樣的故事，都有機會在一頓飯的時間內，被展現、傾聽及撫慰。

人權辦桌的起源，其實很浪漫，在綠島的星空下。每年陳文成基金會，都會在綠島人權園區舉辦青年人權營，邀請政治受難者前輩及研究者等，共同在這塊邊陲地帶，講述五、六十年前，曾經發生在這裡的故事。其實讓受難者在苦難之地，重新回憶並且不斷敘述過往是殘酷的。前輩們在與年輕人分享的過程中，一定也是不斷的掙扎，反覆思量說些什麼、避談什麼，在保護自己的創傷同時，展露自我的經驗。

陳欽生前輩（生哥）、蔡焜霖前輩（蔡爺爺）與張則周前輩。人權辦桌籌備團隊（攝影團隊包含蕭凡奕、楊佩儒、鐘晨屹、謝政霖、黃浩、蘇煒程、黃聖鈞、林廣瑜）

2015年，政治受難者陳欽生前輩（江湖人稱生哥），突然就在工作人員的包圍下，講出了這樣一個故事。

身為馬來西亞僑胞的生哥，因涉入政治案件，被依〈懲治叛亂條例〉第二條第一項（俗稱二條一）求處死刑，最終在家人及人權團體等的奔走下，改判十二年，被關押在綠島的綠洲山莊。原本以為苦難會隨著出獄，而漸漸地淡化，但卻未曾想過，面對的卻是特務的騷擾、沒有身分證，乃至找不到工作，這類的打擊，使得生哥被迫露宿街頭三年。生哥回憶這段過去，他坦言，一度覺得很羞愧及丟臉，所以一直不願提起。這個流落街頭的殘酷童話裡，有威權統治者的監控及打壓，有整個社會對政治犯的歧視與誤解，在街頭流浪過程中對自我的否定、對生命的絕望及對當權者的憤恨。

雖然解嚴後，整個90年代，關於威權統治的口述史不斷的累積，立法院也在黨外的衝撞下，使政治犯的處境漸漸為人所知。但在綠島，聽著長輩用平緩的語調說起過往，我們才驚覺，原來這些關於工作權與財產權，乃至社會連帶關係的侵奪，真真切切是什麼模樣。

或許我們無法切身理解，十餘年的牢獄生活與三年的街頭流浪，究竟是什麼感覺。但這群工作人員，懷著希望大家能夠看見政治犯出獄後的困境，能夠穿透集體印象，看見弱勢如何成為弱勢，進而削弱大眾對於政治受難者及無家者的歧視，人權辦桌就在這樣的夜晚下，悄悄的開始了。

每年的12月，歲末之際，人權辦桌準時在青島東路及鎮江街口開桌。邀請政治受難者、受難者家屬及無家者來吃辦桌，還有一些位子，留給現場候補的一般民眾。活動地點就在喜來登大飯店旁邊，我們凝視的，其實是1950年代，警備總司令部軍法處在這裡濫捕、羅織政治犯的迫害行為。而周圍的萬華、臺北車站，更是不少無家者漂泊的棲地。作為邊緣群體被迫、自主的暫時容身之處，一牆之隔，卻是現今立法權力核心。我們在這裡大聲疾呼的是自由、民主與平等。因為天賦人權，只對了一半，人民確實應該享有許多的權利，但進到政治生活後，人權就不能只靠上天所給予。因為人權始終是人民與政府在繩索的兩端拔河，right跟power互相拉扯，呈現一種動態平衡，只有不斷的監督與宣揚，才能夠讓屬於人民的權利能夠被實現。也因此，雖然人權辦桌每年都有不同的標語，但其實我們要傳達的核心很簡單，也不會改變，那就是人人生而平等且自由。

2021年第六屆人權辦桌──「人權路漫漫，先來吃頓飯」，依循往例，活動前透過四場人權講座，邀請講者從不同層面談論政治受難者的身分、邊緣與核心如何定義。另外，透過宣傳片，請參與過辦桌的無家者分享經驗，更與生哥重回舊地，將他身上，無家者與政治受難者雙重身分交織的樣態，以紀錄片的方式呈現。經由影像，將人權辦桌想要傳達的理念與故事，傳播出去。活動當天則分為人權辦桌及人權市集，從下午到晚上，由各個議題單位共同建構出多元的場域，並席開二十四桌，從入場管控、菜色設計到流程安排，團隊曾多次討論過，究竟人權辦桌希望帶給參與者什麼﹖最終我們採取不強迫入座方式，也不強制政治受難者一定要跟無家者有所互動，一切順其自然，僅是創造一個舒適友善的空間，透過一頓飯的時間，讓大家能夠擁有尊嚴的，坐下來一起吃吃喝喝。過程中他們或許會了解彼此、或許互不對話，但都沒關係，因為吃飽，本身就是一件很重要的事。

值得一提的是，每年都有不少民眾好奇，人權辦桌主要關心的是轉型正義、民主及貧窮、居住權，為什麼人權市集會有這麼多不同的攤位？從司法改革到愛滋權益，甚至是手作商家。那是因為，人權的概念與內涵，本身就是包山包海的。

人權辦桌籌備團隊（攝影團隊包含蕭凡奕、楊佩儒、鐘晨屹、謝政霖、黃浩、蘇煒程、黃聖鈞、林廣瑜）

人權辦桌關心的議題十分多元。人權辦桌籌備團隊（攝影團隊包含蕭凡奕、楊佩儒、鐘晨屹、謝政霖、黃浩、蘇煒程、黃聖鈞、林廣瑜）

大學時期，我曾修過一堂女性主義的課程，老師說的一句話，令我印象深刻，即便畢業多年，這句話仍是我在人權倡議的路上，常常想起來的。他說，「沒有什麼女權，所有的權利都是人權」。當時不甚理解，覺得女權對抗的是數世紀以來的傳統困境，所以被單獨列為是一種特殊的權利，似乎並沒有太多的問題。但仔細深想，女權其實是特殊脈絡中，一個個人權的集合。所以我想老師的意思是，女性權益並不是特別的權利，而是應該回歸作為人的本質，應該如何能夠被尊重、個人如何在權利保障中充分實現自我。而我認為，這句話為什麼重要，是因為現代的弱勢身分，通常都是交織性的。我們很難去分辨一個人只有某種權利受到侵害，也很難去釐清個人是如何成為弱勢。所以所有的人權議題都需要被看見、所有的人權議題其實都息息相關。只有當壓迫都能夠被敘述、被解構，個人才能夠從這個狀態中被釋放，人權才能夠被安放。

人權辦桌籌備團隊（攝影團隊包含蕭凡奕、楊佩儒、鐘晨屹、謝政霖、黃浩、蘇煒程、黃聖鈞、林廣瑜）

人權辦桌籌備團隊（攝影團隊包含蕭凡奕、楊佩儒、鐘晨屹、謝政霖、黃浩、蘇煒程、黃聖鈞、林廣瑜）

這也是為什麼人權辦桌提供這樣的場域，讓參加者能夠更認識到不同權利所面臨的威脅，也更加清楚知道現代人權侵害的交織性。不論是雙重弱勢的身分，或是多元繁複的侵害樣態，都能夠被充分的識破。而不同議題的工作者也可以在這裡透過組織交流，互相學習、加油打氣。一些商品充滿臺灣圖騰或本土意識的手作商家，更是可以從另一個層面，帶領倡議型組織了解不一樣的價值傳遞方式。

而第六屆人權辦桌最特別的地方在於，因為疫情的關係，拉開防疫距離，減少每桌的用餐人數，但我們並沒有忘記，還有許許多多的無家者，沒有時間或資本，或是因為各種原因，使他難以靠近人權辦桌。因此，我們首度透過發放餐券的方式，讓難以出現在現場，或是滿懷期待想要進場，卻沒有排到候補的無家者，能夠拿著餐券，到萬華龍山寺附近找店家兌換餐點。之所以選擇餐券，是因為比起發放便當，餐券有較高的彈性，包含無家者可以自己選擇要什麼時候吃、要吃什麼菜色。其實一切的設計很簡單，只需要從如果我是一個選擇空間不多的無家者，我會希望受到怎樣的待遇思考。在發想與執行的過程中，偶爾卡住，或是遇到障礙，這都是很正常的事情。因為我們始終是用我們的想像與觀察，在臨摹流浪的樣態，所以與芒草心協會的合作之所以重要，在於我們可以有更多的資訊，降低資訊偏誤所帶來的錯誤想像，而更可以貼近我們希望達成的目的。

透過不同的交流與溝通，讓彼此能夠更加理解。人權辦桌籌備團隊（攝影團隊包含蕭凡奕、楊佩儒、鐘晨屹、謝政霖、黃浩、蘇煒程、黃聖鈞、林廣瑜）

人權辦桌圍繞著生哥的故事展開，但我們始終警惕，當我們不斷地訴說單一個人衍生出的故事，很容易變成是為了個人倡議，而不是為了群體及體制而發聲。當威權統治者為了自己的政治利益迫害人權時，那個時代的每個人，其實都成為了廣義的政治受難者；而當自主能動性成為了資本主義下，社會排除個人的推託之詞，那些沒有足夠資本的勞動者，就被貼上了好吃懶做的標籤。我們在政治受難者與無家者的身上，看見群體環境的困境，所以我們透過個人的故事，其實投射出的是對體制的控訴。這些群體或許不符合當權者所形塑的主流價值，但他們的不符合，來自於什麼原因？在接觸、思考前，如果因為自己有意無意的給予了群體中的個人某些標籤，並因此下了定論，某種程度上亦是共同建造出這個社會牢籠。面對政治受難者也好、無家者也罷，若社會上的每個人，都可以抱持開闊的心，去接納所有的可能，在理解前不要過度的批判，或許那些印象造成的疑慮，根本不會發生。也或許這才是社會安全網，不漏接、不排除任何一個人在社群之外，給予我們最大的啟示。

※本文摘選自國家人權博物館半年刊《向光》第6期〈人權路漫漫，先來吃頓飯 ─2021人權辦桌側記〉

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