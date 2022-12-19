【名單之後】李知灝／徐清蓮的臺展作品與林玉書〈畫中八仙歌〉

文／李知灝（國立中正大學臺灣文學與創意應用研究所助理教授，兼圖書館藝文中心主任）

徐清蓮 入選 臺展第2、4、6～10回，府展第6回

徐清蓮（約1910-1960），一名「清連」，公學校畢業後於嘉義西門町二丁目一帶（今嘉義西市場附近）經營香舖。自學繪畫，1928年即以《八獎溪》入選第二回臺灣美術展覽會。

除繪畫外，徐清蓮還擅長彈箏。日治時期同樣活躍於嘉義的醫生詩人林玉書，其詩集《臥雲吟草》就收錄了〈聽清蓮君彈箏〉一詩。詩云：

一聲入妙一聲清，飄逸能教老耳明。絕好譜翻除夕曲，春風先到武巒城。[註1]

可知徐清蓮或也通於樂理，可翻舊譜而成新曲。

1929年，徐清蓮加入林玉山組織的「春萌畫會」，之後也加入張李德和成立的「鵶社」，可見他與當時嘉義地區繪畫界的互動關係頗為密切。從目前可見之文獻來看，徐清蓮的畫藝養成，主要透過自學，並藉由畫會成員的相互觀摩與切磋來自我精進。

徐清蓮，《春宵の圖》，1928。

徐清蓮在臺府展不同時期的作品，畫風也略有差異。林柏亭《嘉義地區繪畫之研究》即評述道：徐清蓮在臺展第二回出品的《八獎溪》、第四回的《春の宵》皆以模仿日本金碧山水風格的作品為主。第二回出品的另一件《春宵の圖》則「也摹仿一些日本畫中人物、樹木，通幅尙帶有民俗畫之趣」。

第六回的《山寺曉靄》、第七回的《秋山蕭寺》則轉為追仿日本南畫。根據林柏亭的推測，徐清蓮對南畫風格的模仿，可能也受到1933年來臺寫生的日本畫家安田半圃所影響。

另外，第八回的《曉》、第九回的《盛夏》，徐清蓮則嘗試以「工筆重彩描繪農村，筆墨略有滯重之感」。到了第十回的《清曉》，則「主要以水墨描繪全景，而點綴細部則有工筆重彩之畫意，似尋求水墨與重彩之融和」。[註2]綜觀這些臺展作品，徐清蓮的繪畫風格確實不斷在發生變化。

徐清蓮，《盛夏》，1935。

1933年第七回臺展，包括徐清蓮的《秋山蕭寺》在內，嘉義市共有八位畫家出品。與徐清蓮友好的嘉義文人林玉書就曾寫下〈畫中八仙歌〉來歌頌此一盛事：

澄波作畫妙入神，名標帝展良有因。玉山下筆見天真，匠心獨運巧調均，凌煙應許寫功臣。清蓮淡描含精勻，味同飲水不厭貧。芾亭潑墨求推陳，畢竟憂藝不憂貧，毋須設色稱奇珍。東令思巧法且純，錯落瀟灑猶堪親。德和女史意出新，雅繪蓮蕙質彬彬。畫梅時與竹為鄰，一枝點綴十分春。秋禾年少藝絕倫，海國汪洋獲錦鱗。雲友寫景超凡塵，幽邃直欲闢荊榛。或花或烏或山水，傳燈傳鉢與傳薪。此日大羅欣聚會。宛同鸞鳳並麒麟。佇看藝運蒸蒸上。後起錚錚代有人。[註3]

詩後更有「附記」云：

洋畫家陳君澄波，林君玉山、徐君青蓮、朱君芾[註4]亭、林君東令、李德和女史、張君秋禾[註5]、盧君雲友等皆南畫家，總是嘉義出身，足見當時全島美術，斯為盛也。[註6]

這首作品乃模仿中國唐代詩人杜甫〈飲中八仙歌〉而作，該詩以「飲酒」為主題，將當時以「飲酒」著稱的秘書監賀知章、汝陽王李璡、左丞相李適之、齊國公崔宗之、侍郎蘇晉、詩人李白、書法家張旭、平民焦遂等八人寫入歌中，追述其飲酒事蹟，形成一幅生動的人物群像。

這種書寫模式也讓後世詩人多有仿效，如明末清初詩人吳偉業就曾另作〈畫中九友歌〉，讚許當年享譽畫壇的好友董其昌、楊文驄、程嘉燧、張學曾、卞文瑜、邵彌、李流芳、王時敏、王鑑等九位畫家。綜而言之，此類作品的特性是以某類主題來描述相關人物，或與作者相識者。

林玉書〈畫中八仙歌〉中強調陳澄波畫藝巧妙傳神，多次入選帝展；林玉山筆下自然生動，有自己鎔鑄的巧思，且推動嘉義美術發展，未來定有史書記載；朱芾亭嘗試新的潑墨技法，在畫藝上精進不已；林東令在傳統純正的畫法中另有巧思，讓林玉書看來倍感親切；張李德和的花卉、梅竹繪畫則相當雅緻，與本人雅好詩文的文質相襯；李秋禾則是青年才俊，畫藝精湛；盧雲友則擅長寫景。

至於徐清蓮，〈畫中八仙歌〉陳述他的畫作雖然沒有很絢麗的色彩，只用淡墨精細描繪，卻讓人從中體會淡墨間的層次變化。如人飲水，冷暖自知，畫作雖然淡雅，但讓人能慢慢品味。而徐清蓮在當年臺展入選的《秋山蕭寺》，也正是水墨畫。

徐清蓮，《秋山蕭寺》，1933。

著名文人魏清德在〈第七屆臺展之我觀（下）〉中提到：

純乎以墨水畫入選者，為徐清蓮君之《秋山蕭寺》外一、二點。昔王麓臺[註7]嘗反對士人之不喜設色，然卻又不反對墨水畫，二者各有佳處，但欠高雅二字不得。[註8]

徐清蓮留下的線索稀少，但藉由文獻記載，我們還是能夠窺見畫家在當時所受到的評價。從〈聽清蓮君彈箏〉到〈畫中八仙歌〉，透過這些吉光片羽般的文獻，我們便得以更進一步了解畫家，及那個時代。

＃名單之後046 註釋： 1. 林玉書，《臥雲吟草》（板橋：龍文出版社，1992），頁31。 2. 林柏亭，《嘉義地區繪畫之研究》（臺北：史博館，1995），頁188。 3. 林玉書，《臥雲吟草》，頁37。 4. 原文誤植為「茅」，今改正。 5. 即「李秋禾」。李秋禾早年為張洋柳養子，後回復本姓。 6. 林玉書，《臥雲吟草》，頁37。 7. 王原祁（1642-1715），字茂京，號麓臺，一號石師道人，中國清代康熙年間人。曾為書畫譜館總裁，官至戶部左侍郎。 8. 魏清德，〈第七屆臺展之我觀（下）〉，《臺灣日日新報》，1933年10月28日，夕刊4版。

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