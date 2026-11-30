深夜，外送平台正上演一場殘酷的倒數計時。看著店家的圖示一間間變黑，我終於趕在最後一秒送出訂單。

為了不讓機車引擎與電鈴驚動長輩，我掐著時間，提早溜到大門迎接美食。接過隔著紙袋依舊燙手，且散發著九層塔香氣的食物時，我甚至有種難言的壯烈感。這不過是袋不健康的炸物，但對此刻被榨乾的我來說，分明是一口入魂的續命丹。

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上有老、下有小，中年 我輩的夾心餅日常，是白天職場衝刺完下班後，先安撫因病痛折磨而怨氣沖天的長輩；轉過身還得擠出最後一絲電力，應付剛讀國小，天天上演十萬個為什麼與學校人際小劇場的女兒。大大小小的雜事，每天張開眼睛都像個陀螺一樣來回轉，直到深夜長輩上樓，身邊的小魔王也終於睡去，我才終於迎來滿格時刻。

我躡手躡腳潛回廚房，連燈都不敢開就準備開動。然而，炸物的香氣實在太過頭，一口食物都尚未塞進嘴裡，黑暗中幽幽傳來一聲：「媽媽，妳在幹嘛？」驚嚇回頭，本該熟睡的小魔王正揉著眼睛，直勾勾地盯著我手上的竹籤。「小孩子半夜吃這個，阿嬤會生氣喔！」我試圖拿出為人母的訓誡。女兒卻眨著晶亮的眼睛，致命地回擊：「那我幫妳吃，阿嬤就不會發現妳一個人吃。」

為避免她的哭鬧驚動長輩，唯一的辦法只有分享了。我嚴厲警告：「嘴巴擦乾淨！等一下再刷一次牙！絕對不能告訴爸爸和阿嬤，這是我們的祕密！」

原本無懈可擊的紓壓計畫，最終演變成了深夜犯罪現場。

這就是血淋淋的三明治生活，雖然永遠被夾擊，總是力不從心，但面對長照、育兒的疲憊，偶爾能跟孩子在深夜的廚房當一次不聽話的「共犯」，這種偷來的快樂，反而成了最甜美的一劑強心針。