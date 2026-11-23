小可和小樂是一對雙胞胎女孩，跟弟弟小康從幼兒園起就是我的兒童瑜伽學生，斷斷續續上了幾年，一眨眼就是國中生了。多年未見，他們的母親 再度請我到家裡帶領孩子們練習，除了伸展之外，還希望加入靜坐 及瑜伽哲學故事等等內容。

某天，我如往常般前往教課，只有小可小樂在家，小康去打球賽了；於是三人在客廳地毯坐下來，闔上眼後，立即被一股靜謐安定的能量穩穩包覆。我跟兩位女孩一同坐了十五分鐘，直到她們腿痠了才結束。

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「好舒服，對吧？今天好不一樣喔。」我敲缽後對女孩們說，她們紛紛點頭表示同意。平時我們都會先活動身體後才靜坐，但不知為何，剛剛坐定後就再也不想動了。

下課之前，又再靜坐了一次，也是十五分鐘。當天我的行程很滿，從八點起床，一路馬不停蹄工作到晚上，本來是很疲累的；但在他們家靜坐就好似充電一般，再度充滿活力。

下課時，媽媽剛好帶著弟弟回家，我向她稱讚姊妹倆的優良表現後，忍不住問：「這一周，是不是有人在這個空間認真靜坐？」

媽媽很驚訝地回答：「對，從這周開始，想說不能把心力全放在小孩身上，所以這幾天的早晨都在客廳跟著線上課練習靜坐。妳怎麼會知道呢？」

「因為剛剛感受到這裡好平靜，跟上個禮拜完全不一樣。」我微笑說。

她感動地望著我，說：「一直以來，我都好希望在客廳跟孩子們圍成一圈，一起靜坐。」

「謝謝妳美好的能量，用心淨化了場域，孩子跟我都感覺到了，妳讓我們的靜坐更深沉了。」我再度表達感恩。

原來，先把自己的心照顧好，這份由內而生的穩定從容是如此有力量；無須任何言語的引導，也不一定要在場，就能不著痕跡地滋養他人。媽媽的練習也不只利益自己，更使孩子們獲益，這真是充滿愛的靜坐祝福。