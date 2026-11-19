童年的鳳梨 田，與美國人不愛的水果

十四天前，我的先生大眼睛終於出院，我開車從洛克維爾市（Rockville）接他回位於珀多瑪克市（Potomac）的家。他跨進睽違六十二天的家門，坐在沙發上，深深吸入熟悉的空氣，貪婪地看著溫馨的四周色調，聳高的肩膀終於鬆弛下來。

七天前，我的美國女技術員桌面上放著兩顆鳳梨，一顆黃色，散發出誘人的香甜氣味；另一顆還是綠色的。我帶著好奇問：「妳怎麼會有這個？」她說：「人家送我的，我們家不太吃這種水果，送妳一個吧。」因爲鳳梨肉纖維粗，加上鳳梨酵素易刺激口腔，食後舌頭會有被割裂之感，故不太受一般美國人青睞。

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我如獲至寶，挑了那個綠鳳梨，下班時高興地帶回家，放在水果盤中央，我說：「等它熟了，你幫我削皮切塊。」大眼睛看了一眼，說：「好。」

我在高雄長大，見過鳳梨，吃過鳳梨，一些山坡地的鳳梨田很有特色，從高處望下去，可以看到一畦一畦的鳳梨沿著山坡排列，形成好看的幾何圖。鳳梨田不像稻田那樣柔軟平坦，它像大地鋪開的一張綠色刺繡。成排的鳳梨匍匐在泥土上，長葉向四周伸展，葉尖在陽光裡閃著細碎的光。成熟的果實從葉叢中央探出頭來，一顆顆黃澄澄亮晶晶的，彷彿大地偷偷藏起來的金色寶石。讀國小時，學校福利社賣泡在糖水裡的鳳梨心，一根一毛，同學們吃得樂呵呵。等去台北讀大學時，一片直切薄如紙板的鳳梨已是新台幣一元。

多麼希望有人與我搶食鳳梨

鳳梨原產於南美洲的巴西、巴拉圭一帶，歐洲人是在哥倫布航海之後才認識它，嚴格說來，鳳梨並不是古希臘本土的傳統象徵。到了近代歐洲，鳳梨因為稀有、昂貴，成為主人向客人展示「我願意用最珍貴的東西招待你」的寓意。因此在歐美建築如旅館、餐廳等，經常可以看到鳳梨雕飾出現在大門入口、門柱、扶手、庭院，或就在門口放一個真鳳梨，都在傳達好客的款待之情。

台灣的鳳梨，原鄉是南美洲，經過哥倫布的航海，帶回歐洲，又再一次飄洋過海，於十七世紀傳入台灣，在那片土地上扎根。在閩南、台灣、東南亞華人文化中，台語稱鳳梨為「旺來」，如此的諧音就把鳳梨升級為「好運旺來、財富旺來、人丁旺來」，被視為十分吉祥的水果。尤其是商店、公司開幕時，都會送一顆鳳梨祝福。由此衍生出「旺來」這麼吉祥的別稱。如今台灣農會育種改良，有了不同的品種。

我盼著我日前帶回來的「鳳梨、旺來」會給大眼睛帶來徹底的康復好運。

我不會削鳳梨皮切鳳梨肉，平常，大眼睛偶爾會買一顆回來，擺放幾天。等到廚房的空氣充滿了鳳梨香，他會拿著菜刀，先橫放在砧板上，穩穩地斬去頭尾，然後立起鳳梨，由上而下削去皮。最後切成小塊，放進塑膠盒裡，存在冰箱中。給一家四口，兩天吃完。

三天前，那顆鳳梨開始飄出香甜氣味，然後充斥整個廚房。我在廚房中島擺好砧板、菜刀、鳳梨、塑膠盒、垃圾筒，請大眼睛過來負責料理，他眼明手快，五分鐘切好。

我撥一些放進小碗，捧著到餐桌前大快朵頤。

孩子都已自立門戶，定居南加州，大眼睛則因手術吃不了東西。我，多麼希望有人跟我搶吃鳳梨。

他坐在旁邊，說：「都是妳的，沒人搶，放心吃吧！」

我一人獨食，好像受寵至極，眼淚卻在眼眶裡打滾。