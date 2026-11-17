這大概是醫院裡唯一令人感到喜悅的哭聲，這裡是嬰兒室。

經過十個月的無重力漂浮，狹窄的產道擠壓肺部羊水，心肺循環逆行重啟，迎接嬰孩的是產房冷冽的低溫及刺眼的亮光；剪斷臍帶後再不能依靠胎盤供應氧氣，嬰孩奮力吸入陌生但救命的空氣，然後爆出一聲響亮的啼哭：「哇──」

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產婦哭了然後笑了，眼淚和著汗水。

出生後呼吸心跳穩定的新生兒，會被送往嬰兒室，由兒科醫師進行完整的身體檢查。我看著每個粉嫩的嬰兒，手環上尚未擁有自己的姓名，而是暫以「○○○之男／女」稱呼。母親的名字輕印在孩子的手環上，而往後孩子的名字，將深刻在母親的心上。

我先將聽診器用手搓揉，除去金屬的冰冷，再輕柔地放置於規律起伏的粉色胸口，新生兒的呼吸、心跳皆比成人快速，強而有力的跳動透過鼓面傳到耳際，奏起生命的序曲。有些孩子被擾了清夢，立刻放聲抗議，有些則是手一揮、腳一踢，又安穩地舞回夢鄉。

接著要做全身的理學檢查，每個新生兒的髮量差異甚大，有細毛兩三根的、也有彷若成年獅王的，我尋著頭顱間隙檢查前後囟門，用指幅感受寬度與跳動。接著輕撫鼻頭細小的粟粒疹，張嘴瞥見上顎微凸的珍珠瘤，翻身確認後臀青黛色的蒙古斑──這些常讓新手父母驚慌的標記，在我們眼裡都是生命獨特的註腳。最後要檢查原始反射，輕觸臉頰會轉頭並張嘴的尋乳反射、搔刮掌心會被緊緊握住的抓握反射，這些不經思考的神經迴路，是教導初來乍到小生物的生存法則。明明日復一日，卻仍每每觸動我心。

將剛報到的新同學安頓好，我轉身面對另一排即將出院的老同學。三天前的見面仍歷歷在目，從最初噙著淚水、吸吮不到幾口便精疲力竭的啼哭，到如今那滿足有力的吸吮，對我來說一成不變的三天，對這群小生物而言卻是風起雲湧的七十二小時。現在即將告別，我詳細地再完成一次檢查，不論是酣然安睡的臉孔，抑或是赤臉啼哭的面容，我都想牢牢記住──生命的起點從不張揚，卻充滿了無聲且頑強的力道。

「歡迎來到這個世界，祝你們健康、快樂長大。」

心裡默念的願望或許平凡，但親眼見證你們用盡全力適應世界、突飛猛進長大的姿態，卻給了我最純粹的感動。

往後的日子，就交給世界的晴雨去灌溉吧。能在這方小小的天地裡，私藏過你們最初破土而出的驚蟄與力量，便是這份職業給予我最溫柔的打賞。