零昀／三角湯圓的香氣

那一年，家裡發生了變動。

生活像突然被搬動了位置，期待的鳳凰花開，一夕之間變成蒼白。白天工廠生產線的忙碌，晚上上課，在學業與生活之間來回奔波。有時候疲憊得連說話都嫌多餘，滿櫃的書再也無力翻動。日子沒有太多選擇，只有一個念頭——無論如何，都要把學業完成。

在回家的路上，總會經過那棟傳說中的「猛鬼大樓」。

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那棟大樓像城市裡的百慕達三角洲，流傳著各種傳說。有人看見暗夜裡劇院的舞台燈光亮起，有人聽見熱鬧的歌舞聲，有人看見白衣女子在那裡飄盪，從深處傳來陣陣不甘心的悲鳴聲。有人說，走進去的人，會被某種看不見的力量困住。

長長的街道上，錯落著三、五間茶室。夜幕的來臨，點亮一盞盞街燈，招牌的霓虹燈也奮力地閃爍著。菸味、脂粉味，那裡的空氣中混雜著說不清楚的氣味。

那時候的我，總是不經意地握緊拳頭且加快腳步，想逃離那些氣味，也想逃離那個讓人喘不過氣的世界。

現在回頭看，我才明白。

那時候，我真正想逃離的，也許從來不是那棟大樓，也不是街道上的氣味；而是那個艱難的人生，害怕自己的不夠堅強，走入茶室。

期待著每個月十號的領薪日，從薪袋中抽出一張紅色鈔票，買三角湯圓 ，變成了一種信仰。

那不是什麼昂貴的食物，但熱騰騰的湯圓一打開，香氣撲出來的瞬間，彷彿世界回到從前。妹妹們滿足的眼神，讓我有堅定幸福的力量。

我們三姊妹坐在一起，兩碗三角湯圓，分著吃。

兩碗，三個人，沒有誰計較多一顆、少一顆。我們就那樣共享著碗裡的幸福，相信只要三個人還能在一起，生活就沒有真的把我們拆散。

三角形，是一個很奇妙的形狀；三個角，彼此支撐。少了一個角，就不再完整。

那時候的我們或許還不知道，這兩碗湯圓裡裝著的，不只是食物，而是三姊妹共同走過的歲月。

在一場場風雨中，我們各自長成自己的模樣。我們也不再是當年那三個需要依靠彼此取暖的孩子。我們變得堅硬，卻沒有失去柔軟看待世界。

如果說人生曾經是一場洪水，那麼如今的我們，就像一個個消波塊。

一個人站著，也許會被巨浪推動；三個人站在一起，就能彼此咬合，抵住一次又一次迎面而來的風浪。

我們用歲月堆疊自己，用傷痕鍛鍊自己，也以對彼此的在乎，築起了一條安全線。

線的另一邊，是曾經害怕的世界；而這一邊，是我們自己守住的人生。

三角湯圓的香氣，至今仍是我記憶裡最幸福的味道。