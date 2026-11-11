崔怡和／明早還會在吧？

幾周前開始，我就發現有一隻鬼豔鍬形蟲，每到雨天似乎都會來我家避雨。

第一次發現牠，是在一個雨天的夜晚。媽媽開著陽台的門，整理盆栽，不過轉個身，就發現客廳地板上多了隻黑色的大蟲。在她的老花眼裡，猛然一看還以為是蟑螂。

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我叫來兒子Kiwi問他要不要養，但家裡已經快變昆蟲旅館，有點顧不過來，Kiwi便將牠帶到後陽台放走。

隔天下午，仍然是陰雨綿綿的天氣，我親眼看著一隻大黑蟲拍著翅膀，飛到前陽台的紗門上停著。定睛一看，竟然是前一晚剛放走的那隻鍬形蟲。牠的頭、胸有幾處淺褐色斑塊，不似一般所見的鬼豔一身黑亮，因此相當好辨認。牠停在紗門上久久不去，後來媽媽用水彩筆輕輕地把牠掃到盤子裡，又餵了一顆果凍，牠也就這樣在陽台上住了兩天。

接著連續幾天放晴，甲蟲離開了。媽媽到陽台整理花草時，還問：「怎麼沒看到甲蟲？」我漫不經心地回答：「附近公園、丘陵不少，也許早就不知道飛到哪兒去了吧？」我想，自由自在地飛，不是比家裡飼養箱裡的那幾隻更舒服嗎？

後來日子一忙，也就把牠給忘了。

九月初，Kiwi升上高年級，開學後功課一下子倍增，我忙著應付功課，忙著處理這個邊換臼齒、邊長痘痘的青春期小男孩各式各樣的煩躁。碰上雨天，還得把還沒乾透的制服拿去烘乾。

沒想到今晚下起雨，甲蟲又來了，就趴在陽台門外的一隻白色拖鞋上。黑黑的一大隻趴在白色拖鞋上相當明顯，倒也好，免得我們一腳踩下去發生命案。

我給了牠半顆不同口味的果凍，牠只靜靜地趴在上面，並沒有吃。也許年紀大了吧，不像家裡的年輕甲蟲，戰鬥力十足，吃得快，也吵得很。

外面的雨仍然淅瀝淅瀝地下著。

明早還會在吧？