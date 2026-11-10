若走到此路不通，先別急著跺腳跟咒罵，拐個彎繞過去，也許更有一番好風景。

從媒體看到昔日政壇明星，入獄後苦讀考取牙醫執照，近耳順之年翻轉人生，引發了熱議，想起身邊一干朋友也有類似際遇。比如Ａ君當年頂著名校光環踏入新聞界，心高氣傲滿懷理想抱負，卻被帶他實習的前輩頻頻打擊士氣，「連這也不懂，還高材生呢。」久而久之，他信心崩潰，再無幻想；同梯婉勸不妨調組再說，但他心意已決，遞了辭呈轉戰高考，現在公家機關任職已得心應手步步高升。Ａ君說他不後悔當初決定，前輩或許講話太直白，卻教他認清事實，如果這條路他注定走不了，趁早另闢蹊徑為上策。路，並不只有一條。

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職場就是這樣，錢多錢少免計較，做得開心最重要。旅遊業炙手可熱的紅牌領隊Ｂ君，初入社會即順利就業，不到半年公司關門大吉，不得不另謀出路；但一時不知何去何從，他暫窩家中追劇，閒暇時自學日文，竟通過了國家考試，從此海闊天空任翱翔。他那笑臉迎人的爽朗性格和八面玲瓏的手段，很快在業界贏得好口碑，接團接到手軟。大家都打趣他誤打誤撞，走上一條非常適合自己的花路。

而Ｃ君雖滿腹才情，但中年失業加上洗腎十八年，讓他自信心早就被消磨得蕩然無存，日子得過且過就好，對未來沒什麼指望。有次他在洗腎時突然靈機一動，每兩天在醫院待四、五個小時，未免太煎熬，不如讀書打發時間。後來嘗試高考居然榜上有名，這下工作可說是從天而降，但他卻臨陣逃脫，說他只想證明自己身體雖有恙、腦袋仍靈光而已，有了十足信心後，兼職工作自然手到擒來。本來一路走來到處碰壁，沒想到終於迎來柳暗花明又一村。

能夠一輩子都走在寬廣平坦的康莊大道上，那真是得天獨厚的天選之人；多數凡人都在磕磕絆絆中匍匐前進，掛彩是家常便飯，更多時候走著走著就走到此路不通，那麼何妨拐個彎繞道行？世間走一遭，總要多看看不同風景才算不虛此行。