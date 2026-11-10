伍華英／現代祖父母的新課題

媳婦翻看兒子童年的舊照片，立即將她的女兒、我三歲孫女的近照做比對，驚嘆：「天啊！這基因也太強了吧！」面對同模子印出來般的父女，我和先生從爸媽升級成阿公阿嬤 ，好像心態也大大不同。總以為寵孫是我們的福利，要教育請找她爸媽去。所以，假日回來，兒子媳婦可得睜一隻眼閉一隻眼，放孫女出籠囉！

小曹也是阿嬤，看她兩歲孫子在她面前的穩重模樣，我誇他怎麼那麼乖？是爸媽的家教好喔！小曹一臉不以為然，說：「年輕人只會將小孩當寵物！」原來小孫子在他爸媽面前就耍賴，都得有幼教經驗的阿嬤板起面孔，才能收服得了。這倒是顛覆了我的認知，怎麼阿嬤還得負起教養孫子之責喔！

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我的公婆因從事泥水匠工作，早出晚歸，且未受正規教育，所以外子和大伯兩兄弟從小的教養都是他阿公阿嬤扛起。阿嬤負責三餐，阿公專責課業指導，聽外子說，他阿公還手繪一張世界地圖貼在牆上，日日教導他們認識國家名稱。

另一個朋友小雲，在聚會時曾聊起她小時候被受日式教育的阿公嚴厲管教，規定她每晚都要在書桌前看幾個鐘頭的書，未達標準不可離開。偏偏一旁心軟的阿嬤總是會偷偷將時鐘撥快一點，讓她可以早早就寢。

「隔代教養」的孩子，如果一味被縱容、寵溺，老把阿公阿嬤家當遊樂園或避風港，恐怕早晚會演變成三代間的衝突與劍拔弩張吧。看來當阿公阿嬤的我們不能只是享受寵孫的福利，也得多少承擔教育第三代的責任。只是，面對萌翻的小孫女，讓我們如何板得起面孔向她說教呢？