張以昕／你的身體有話要說

曉妍從小就不喜歡運動，後來因為健康因素，決心展開健身計畫。第一次踏上瑜伽墊時，她緊張地不斷強調：「我的筋骨非常的硬，全身都很緊。」

從最簡單的練習開始，陪著她一同覺察。似乎也不是全身都很僵硬，而是髖部在伸展時好像卡住了；轉肩膀時右邊略顯緊繃，但左邊就還好。光是這幾個細微的發現，就讓她直呼：「好神奇，平常都感覺不到這些。」

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而後在站姿前彎時，她只要稍微屈膝，手指就能觸及地板。我笑著鼓勵她：「其實，妳的柔軟度還不差喔。」曉妍驚訝地說，從未得到這樣的讚美，原來一直以來，都不夠認識自己的身體。

在日常生活中，大腦常常主導一切，猶如脫韁野馬般被發散的外在事物全然吸引，跟身體與內在感受常常是分離的。而透過瑜伽練習，在不同的姿勢中停留、專注呼吸，並帶著好奇心觀察在過程中所發生的一切，心神逐漸安定集中，回到當下。

她謹慎小心地嘗試不同的伸展，剛開始很保守，而後慢慢增加擺動的幅度。「我好像可以再放開一點，這樣才舒服。」她由衷地笑了，看起來鬆開不少，猶如含苞待放的花朵，美麗的花瓣向外翻轉、舒展開來，距離綻放的時刻已然不遠了。

默默感受她的身體訊息，很是感動。接著，來到一個將雙腳打開的前彎，在我示範之後，她有點猶豫地問：「我真的可以嗎？」

於是，我們先用瑜伽磚來試探身體的邊界，曉妍很輕易就做到了，她開始信任身體的力量，很開心地說：「哇，居然可以。」但當我試著將磚拿掉，雙手觸碰地板時，她卻突然害怕起來，也許還不能適應頭朝下，用手腳支撐身體的感覺，於是立刻離開動作，坐了下來。

「沒關係，這個姿勢今天就做到這裡。」只要覺得太過深入了，沒有安全感，隨時都可以終止，自由決定是否要繼續練習。

體位法不只是伸展而已，更是一場與身體的私密對話，強化跟內在的連結。從中我們如實感知，並真誠回應，讓身心日復一日更加穩定與完整。