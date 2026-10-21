林逸欣／真，鳥毛！絕對不是在罵人

脫落的鳥羽也能參與循環經濟

「齁，這人鳥毛真多！」台語說人「真鳥毛」（編註：台語正字為「貓毛」或「龜毛」，音近華語「鳥毛」），通常是嫌他囉嗦又難搞，但這次在GC平台上出現的，不只是貨真價實的「鳥毛」，還意外地浪漫！

當過鳥奴的人都知道，鳥寶每年都會換羽毛。GC有一位鸚鵡達人會員，養了各式各樣顏色絢麗的鸚鵡，有鳳梨小太陽、紅寶石秋草、桔梗鸚鵡、虎皮、玄鳳、牡丹……家裡只能用「鳥口興旺」來形容。

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到了換羽期間，最困擾的就是清掃羽毛。這些羽毛有的鮮黃、有的翠綠、有的豔紅，有的還帶著藍色的光澤；有些小巧絨軟，有些則修長挺拔。它們才剛從一隻鳥寶身上光榮退休，看起來依然精緻得像大自然親手畫出的色票，若直接掃進垃圾桶，似乎太可惜，但留在家裡，又很容易從收藏變成堆積。於是她靈機一動，將羽毛一一收集起來、整理，再放上GC贈送──這回，不是主人「鳥毛」，是家裡真的有很多鳥毛！

對待這批鳥毛，物品主人也秉持著不馬虎的「鳥毛」精神，她在贈送時寫道：「大大小小鳥寶的羽毛，皆已經清潔消毒了！」真沒想到，一位心靈手巧的網友向她索取這包漂亮的羽毛，這位手作達人將羽毛一支支鋪圍在透明玻璃杯外緣，製成了一座絕美的羽毛燭台。

大概也只有在GC，才會有人如此認真地貼出一則「贈送鳥毛」的訊息，也竟然有人會毫不嫌棄、欣然接手吧！當這位熱愛手作的會員看見這批羽毛時，腦中浮現的不是垃圾，而是一件尚未完成的作品，甚至不知情的鳥寶們，還因此參與了循環經濟！

這讓我想起，過去曾分享過由「台灣馬術治療中心」營運的「希望馬場」：他們先在GC平台上募集馬兒食用的橄欖油，再把馬糞放回平台，贈送給有需要的人作為肥料，像是在進行一場人、動物、土地之間的循環接力賽。

只是還未遇上懂得欣賞的眼睛

動物往往比人更順著自然的節律生活，每當看見牠們也成為物資循環的一環，我心中總會泛起一種近似「天人合一」的悸動──大自然從不製造廢物，只是不斷將一種生命的產出，交到另一種生命手中，環環相扣，亦生生不息。

而這場贈送最有趣的地方，是這個贈送品，沒有價格，又輕得幾乎沒有重量，卻讓人看見了物品價值的轉變。

我們總以為「有用的東西」應該是家具、家電，或至少是某種能立即派上用場的物品；但分享從來不只發生在那些「看起來很有價值」的東西之間。有時候，它也可以是一小袋羽毛、一截緞帶、幾顆鈕釦，或任何原主人不知道還能拿來做什麼，另一個人卻剛好靈光一閃的材料。

所謂廢物，往往不是東西真的失去了用途，而是它暫時沒有遇見下一雙懂得欣賞的眼睛。垃圾桶替物品畫下句號，循環分享卻像是在句尾放上一個逗號，讓故事還有機會延續。

鸚鵡換下舊羽，會員分享羽毛，手作者再把它變成能妝點居家空間的燭台。這條循環，沒有宏大的口號，只是幾個人各自多想了一步：捨不得丟、願意分享，也願意接住別人眼中的「沒用」。

多虧了這位「鳥毛」主人的異想天開，讓原本落在地上、即將掃進垃圾桶的鳥毛，經過一場贈送，轉化成點亮生活的小作品。不得不說，這次的分享真的很「鳥毛」──每一根，都值得好好珍惜。噢，我真的沒有罵人喔！