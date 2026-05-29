林逸欣（GC贈物網營運長）／杯蓋的逆襲

杯子和蓋子，從出生起就走向不同的命運。沒有蓋子，杯子依然能裝茶水，日子過得舒適愜意，市面上不附蓋子的杯子比比皆是。蓋子的出身則注定矮人一截，縱使蓋子再漂亮精緻，沒了杯子，便毫無用武之地……很多人會留著沒有蓋子的杯，但極少人會留著沒有杯子的蓋。

同樣的道理，作為一件贈物，杯子易贈，蓋子難送。但總有網友勇敢挑戰GC贈物網的能耐；反正刊登上來也沒損失，大不了就是一樣的結局。

之前曾經分享GC上一則「無蓋之鍋」找到伴侶的故事，大概有人因此受到鼓舞，竟一口氣刊登八個杯蓋，而且還不是不挑尺寸、通用型的矽膠杯蓋，是復古的陶瓷印花杯蓋！面對這杯蓋界的收藏家，我震驚到下巴差點掉下來……

我和同事開玩笑：「這則刊登是在練習App上架流程嗎？」並打算下注猜猜這則訊息會掛在GC上多久——沒想到，看似「自討沒趣」的贈物，在我們還沒來得及決定打賭金額，它居然光速送出。

獲得杯蓋的網友說：「家中六位成員，每個人都有專屬的杯子，唯獨缺杯蓋。」天啊，這緣分也太剛好，就像六個單身漢同時在公車上遇到對眼的靈魂伴侶？

你以為這樣就結束了嗎？

沒有，這一則訊息如同贈物界的啟蒙運動，緊接著掀起一場杯蓋配對風潮，大家紛紛挖出家中落單的杯蓋，在GC贈物網上試著幫它們尋找新伴侶。現在打開App，搜尋「杯蓋」，你會發現材質與樣式五花八門的杯蓋：矽膠、陶瓷、玻璃、塑膠、竹製等，還有運動水壺帶釦杯蓋、專門配冰壩的杯蓋，族繁不及備載。

這不只是生活中的小趣事、配件復活的奇蹟，也是循環經濟的喜劇片！而人生有時候似乎也像杯蓋，起初覺得自己無用、總是被嫌棄，但幾經嘗試，放對了位置、遇到伯樂，就能成為重要的存在！

●「異想天開的廢物」為生活副刊SDGs專題，由GC贈物網營運長林逸欣以溫暖而敏銳的視角，帶領我們探看贈物背後的情感連結、社會互動，以及永續發展的可能。