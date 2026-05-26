童話湯／南法自助大冒險

很多人覺得帶長輩出國是麻煩事、心理負擔很大。說實話，在我規畫這趟旅程之前也曾不安過，不斷瘋狂爬文，看別人帶長輩出國的心得與祕訣，並且在出發前三個月把各種狀況沙盤推演一遍，召開兩次行前會議、進行旅伴雷區線上測驗與行前宣誓，總算順利完成十六天的南法之旅。

我爸媽都是有外語能力的長輩，年輕時也出過國。但從我有記憶以來，我爸就再也沒長時間出國度假了，身為高階主管的他總奔波於工作、跨國視訊會議，認真負責的個性，使他不肯輕易休長假。我媽則因這幾年照顧外公外婆，也好一陣子沒有放鬆，所以我趁著農曆年假與二二八假期，帶他們到南法過年。

大家對法國的印象可能不是太好，不肯說英文、態度高傲、治安混亂……但這趟旅程下來，我發現相較於巴黎，南法整體氛圍更chill，人們也非常熱情友善。我在馬賽租了一間公寓，一家人久違地團聚生活。感覺就像是回到高中，起床時可以見到爸媽，就寢前總也有句「早點睡」。

我們一起度過了熱水器壞掉，只能燒開水洗澡的兩晚；一起從坎城回家的路上搭錯火車，在無人的月台聊天，等一再延誤的列車；一起搭FlixBus到亞維儂，在教皇宮內欣賞燭光音樂會；一起在公園吃自製三明治時，裝作聽不懂英文，躲避流浪漢騷擾；最後，我們一起在卡西斯的巷弄亂竄，打賭走錯路的人請吃冰淇淋。

我媽是個節儉的人，但我堅持買下四歐元的冰淇林讓她嘗嘗（那家店排隊人潮沒斷過，我猜很好吃），她推託再三後接受了。於是，在陽光灑落的卡西斯港口，她與爸爸手牽著手，一人一支冰淇淋，笑得好燦爛。我彷彿看到爸媽青春的剪影，像是剛約會的學生情侶。

其中四天，他倆到巴塞隆納旅行。回到馬賽時嘰嘰喳喳對我說路上的所見所聞，眼中閃爍著光芒。我爸繪聲繪影描述如何弄丟小火車的票，又如何剛巧撿到一張別人掉落的，因而順利通過查票。那雀躍的聲音，一點都不像快六十歲的大叔，反倒像少年展開一場精采冒險。

回台灣的路上，我爸各種暗示明示，希望再規畫一趟西班牙之旅。我嘴上推說麻煩，心裡其實很感動，以前是他們鼓勵我賞遍千山萬水，現在由我帶著他們闖蕩世界，交疊彼此的足跡。