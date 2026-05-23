張鈞翔／三葉蟲的優雅年代

寒武紀大爆發之後，生命現象在混亂的創新浪潮中逐漸站穩腳步，大約在距今四億年前的寒武紀晚期到奧陶紀時期，地球進入了一段穩定、繁盛且色彩斑斕的「古生代海底花園」景致，而這一片蔚藍海洋底部，三葉蟲絕對是最耀眼的明星，與其他海洋生物共組一幅延伸數千萬年的彩畫。

三葉蟲的複眼結構

從外形上來看，即可明瞭三葉蟲的名稱由來，牠的身體從上往下看，被分成三個縱向區域，包括中央軸的中葉、左側葉與右側葉。中葉位於身體正中央的突起部分，主要保護內部的消化與神經系統，左、右側葉位於中軸兩側，覆蓋並保護下方的附肢。身體前後也分成頭部、胸部與尾部，頭部通常長有一對精密的複眼，胸部由多個可活動的體節組成，能夠捲曲，以保護柔軟的腹部，尾部則由末端的體節癒合形成的一個尾甲。

這種明確的節段結構，象徵三葉蟲這類節肢動物類群高度成功的模組化身體設計，能夠靈活彎曲改變體型。而每一胸節下方有一對附肢，可用於行走、游泳或輔助呼吸。靠著肢體的擺動移行，三葉蟲的生活型態包括在海床爬行、鑽入泥中、懸浮於水中。

三葉蟲的複眼結構，由成千上萬個精緻排列的微小方解石（calcite）晶體所組成，方解石具有雙折射特性，能夠成功消除影像重疊的問題，獲得清晰的單一影像。三葉蟲的複眼通常位於頭部兩側，提供了幾近三百六十度的全景視野，有利於偵測來自任何方向的掠食者，同時對光線的變化和物體移動極其敏感，能夠快速反應周遭環境的威脅。這稱得上是地球上最早出現的複雜視覺系統，顯示三葉蟲這類動物，已經開始看得見世界。也因為是複眼的方解石晶體構成，使得牠們的眼睛在化石中能被完整保存下來

許多三葉蟲遇到掠食者，可以將身體像刺蝟般捲成球狀，有的三葉蟲外殼長滿尖刺或結節，用來防禦外敵，有的三葉蟲則擅長挖掘泥沙，可以躲進海底內部避敵。三葉蟲的食性相當多樣，包括腐食、吃有機碎屑或小型無脊椎動物，甚至是浮游生物。在生態系統中，三葉蟲是重要的沉積物翻動者，因為三葉蟲多為活動型底棲動物，這樣的活動方式，能夠改變海床結構、促進海洋氧氣與養分的流動交換，對古生代海底生態系的穩定運作具有關鍵影響。

藏家的入門款化石

從古生代寒武紀到二疊紀的兩億多年中，三葉蟲分布廣泛、高度多樣化，形態特徵明確，已經超過上萬個物種被科學家命名與描述，歸類於節肢動物門、三葉蟲綱，下分九到十個目（例如萊得利基蟲目、球接子目、鏡眼蟲目、褶頰蟲目等），分屬一百五十個科與約五千個屬，牠們共同構成了古生代海洋中極其豐富的三葉蟲家族生態景觀。

三葉蟲的形態變異極大，體型從不到一公分的小型品種，到超過七十公分的巨大品種都有。而且三葉蟲的環境適應力極強，從淺海、珊瑚礁到深海海床，甚至行浮游生活，都有不同種類的三葉蟲能占據生態棲位。三葉蟲，就像古生代海洋的「時間印章」，地質學家可以透過三葉蟲化石，推測年代與地層，使三葉蟲成為地層年代判定的重要工具。

三葉蟲之所以在化石紀錄中特別常見，原因並不只是牠們數量多、種類龐雜，也因為牠們擁有堅硬的外骨骼。這些外殼在牠們成長過程中會反覆地脫落，就像昆蟲換殼一樣，要透過脫殼（molting）才能長大。因此，同一隻三葉蟲在生長過程中，可能留下多件脫落的軀殼，或零碎的頭部、尾部，而有機會保留成為化石。這也是為什麼三葉蟲化石成為許多蒐藏家的入門款。

三葉蟲在古生代的繁盛程度與多樣性，堪比今日海洋中的甲殼動物或是陸地上的昆蟲世界。在寒武紀大爆發後，海洋中的動物門類已經大致確立，而三葉蟲猶如活躍於海底的「工程師」，穿梭其間，為古生代海洋生態系的發展鋪陳舞台，也奠定了基礎。

●「古生物風雲」為生活副刊SDGs專題，由張鈞翔博士以淺白的科普敘事，帶領讀者從生命起源探看到人類世，展現地球生命的壯闊、轉折與演化歷程。