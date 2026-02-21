思雨／飯店清潔員心動瞬間

疫情後，我在一間飯店兼職做晚班公區清潔。大概是COVID-19期間把大家悶壞了，一解封這裡的來客量就日日爆滿。塵封已久的行李箱再度被拖出來服役，老化的輪子於大廳地板留下一條條黑色壓痕，大廳的清潔成了我花最多時間的地方。

一天，我注意到一名女客走向大廳的老式IC卡電話亭，卻似乎一直無法撥通。旁邊的服務人員告知她壞掉了，便轉頭去做別的事。見她懊惱的樣子，我走過去告訴她，飯店門口左轉還有一個電話亭，不妨去試試，或是我的手機也可以借她使用一下。她連連向我道謝，並解釋自己想要聯繫台北的友人，但因為疫情數年未從日本回來，卡片已是多年前買的。

隔天傍晚上班，我又在大廳碰見了她，她請我等她一下，轉身坐電梯上樓。再見到時，她手上提著一包日本伴手禮，不容拒絕地要給我。那一刻，揪甘心。