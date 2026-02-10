陳祖安／可可愛愛女兒運動法

過幾天就是情人節，我有情人時就沒在過，情人成了「老夫」更不會慶祝。許多人在有了小孩後，會稱自己的孩子是小情人，我也不是這種路線的。我只喜歡和我愛的家人度過日常的每一天，所以我與女兒決定去打桌球。

大概年過四十後，朋友間的話題就經常落在健檢紅字，並隨著年齡增長而增加比重。現在每次長居國外的友人回來，和老同學、老同事聚會時，已經完全只聊健康。尤其我們多在人生半百，父母親的年紀更是向上一個區段，談論的往往是長照議題。

身為上有老、下有小的三明治族，父母健康是我們最大的福氣，當然會自私地希望他們顧好自己。但人有百百種，爸媽沒能顧好健康的原因，有些是飲食，有些是不乖乖吃藥就醫，我身邊最大公約數是「不愛運動」。熟識我的人都知道，我是講得一嘴好運動，自己不愛運動的人，然而依照暢銷書《原子習慣》的方法，雖然極少量但每天都有運動，且持續兩年後，我終於可以不再心虛地加入抱怨父母不好好運動的話題了。

相較於上一代，我這個世代早已沒有養兒防老的觀念，反而是必須「養身防兒得顧老」。因此，除了分享如何勸說爸媽去運動，也會討論怎麼強迫自己去運動，有人是呼朋引伴約束法，有人是設定目標獎勵法，最多人是花錢不能浪費法，而我則是可可愛愛女兒法。

女兒是我的最大動力，當初為了能夠有她，我努力運動提高懷孕機率；有了她之後，更希望老來得女的自己，可以愛女兒久一點，將運動當作延長時間的不二法門。每年女兒過寒暑假時，是我提高運動頻率的好時機，有她作伴，我的動力便會增強，兩人一起去使用社區的運動設施（也算用了一點花錢不能浪費法，藉著「充分利用公設以賺回管理費」的想法，激勵自己）。

前年暑假女兒學會游泳，我們兩個月都泡在泳池裡，去年女兒在學校學了桌球，又多了玩乒乓這個選項。雖然運動能力極差的我，多數時間在撿球，成效有限，不過每次看到女兒因媽媽笨手笨腳而樂不可支，也刺激了我的多巴胺生成。長假一來，母女倆又去桌球室報到。

仔細想想，運動是為了延長和女兒相處的時光，和女兒一起運動，不也是在增加和女兒相處的時光？可可愛愛女兒運動法，真是一個很棒的健康複利投資術啊！